SKU in der Logistik

In einer Welt, die sich zunehmend auf Effizienz und Bestandskontrolle konzentriert, ist die SKU (Stock Keeping Unit) zu einem wesentlichen Instrument der Lagerverwaltung geworden. Eine SKU ist ein eindeutiger Code, der jedem einzelnen Produkt, das in einem Betrieb gelagert oder verkauft wird, zugewiesen wird. In diesem Artikel werden wir untersuchen, was die SKU im Lager ist, welche verschiedenen Arten es gibt und wie man sie zur Optimierung der Bestandsverwaltung einsetzt.

Was ist die SKU im Lager?

Die SKU ist ein alphanumerischer Code, mit dem jeder Artikel im Lagerbestand identifiziert und unterschieden werden kann. Mithilfe dieses Kodierungssystems können die Lagerverwalter jedes Produkt genau verfolgen und detaillierte Informationen über seine Bewegungen, Verkäufe und Bestände erhalten.

Die SKU-Struktur kann je nach Lager und Produkttyp variieren, umfasst aber im Allgemeinen relevante Informationen wie Hersteller, Modell, Farbe, Größe und andere für die Bestandsverwaltung wichtige Merkmale. Eine einfache SKU für einen industriellen Regalbalken könnte beispielsweise „BEAM-XL-ORANGE-002“ lauten.

SKU-Anwendungen im Lager

Die ordnungsgemäße Implementierung von SKUs in der Lagerverwaltung kann die Effizienz und Genauigkeit des Bestands erheblich verbessern. Hier sind einige Anwendungen, für die SKUs nützlich sind:

Bestandskontrolle

Jedes Mal, wenn eine neue Charge von Produkten im Lager eintrifft, wird ihr eine eindeutige SKU zugewiesen. Dies erleichtert die Verfolgung von Zu- und Abgängen und die Identifizierung von Produkten, die aufgefüllt werden müssen.

Auftragsverwaltung

Durch die Verwendung von SKUs können die Mitarbeiter bestimmte von Kunden angeforderte Produkte schnell auffinden, wodurch Verwechslungen vermieden und die Geschwindigkeit der Auftragsvorbereitung erhöht werden.

Optimierung des Platzangebots

Wenn man genau weiß, welche Produkte vorrätig sind und wie viel Platz sie beanspruchen, kann man die räumliche Anordnung des Lagers optimieren, um die Kapazität zu maximieren, kompaktere Lagersysteme zu wählen und den Arbeitsfluss zu erleichtern.

Analyse der Nachfrage

Die SKU kann detaillierte Daten über den Absatz jedes einzelnen Produkts erhalten und so fundierte Entscheidungen darüber treffen, welche Produkte auf Lager gehalten und welche aussortiert werden sollten.

Verwaltung von Retouren

Mit einer spezifischen SKU für jedes Produkt wird der Rücklogistikprozess vereinfacht. Der Rückgabeprozess wird reibungsloser und genauer, da der Artikel von seinem Ursprung bis zu seinem endgültigen Bestimmungsort verfolgt werden kann.

Auswirkungen der SKU auf die Gestaltung von Lagersystemen

Die Gestaltung des Lagersystems in einem Lagerhaus wird durch die Verwendung von SKU direkt beeinflusst. Einige wichtige Aspekte sind zu berücksichtigen:

Geeignete Lagersysteme:

Die Wahl des am besten geeigneten Lagersystems hängt weitgehend von der Art der Produkte und der Anzahl der zu handhabenden SKU ab. Für die Lagerung kleiner und unterschiedlicher Produkte könnten beispielsweise Langgutregale erforderlich sein, während für sperrige Produkte Durchlaufregale benötigt werden. Es ist auch wichtig zu wissen, ob die SKU eines Unternehmens homogen sind, für die Drive-in-Regale eine interessante Option sein könnten, oder ob sie andererseits heterogen sind und es besser wäre, eine vielseitigere Lösung wie ein verstellbares Palettenregal zu installieren.

Lagerung mit hoher Dichte:

Mit gut definierten und organisierten Artikeln ist es möglich, die Lagerkapazität zu maximieren. Die Lagersysteme können so konfiguriert werden, dass sowohl der verfügbare Boden- als auch der Höhenraum voll ausgenutzt werden und der Zugang zu den am meisten nachgefragten Produkten erleichtert wird.

Kommissioniersysteme:

Die SKU beeinflussen die Wahl des am besten geeigneten Kommissioniersystems (Produktsammlung). Je nach Verkaufsvolumen und Produktrotation kann man sich für Batch-Kommissionierung, Zonenkommissionierung, Wellenkommissionierung oder Stückkommissionierung entscheiden.

Automatisierung:

Dank der eindeutigen Identifizierung, die SKU bieten, können automatisierte Lagersysteme genauer und effizienter arbeiten. Die Automatisierung ist besonders in Lagern mit einer großen Anzahl von SKU und einem hohen Betriebsvolumen nützlich.

Etikettierung und Beschilderung:

Die Verwendung von SKU wirkt sich auch auf die Kennzeichnung und Beschilderung im Lager aus. Die Standorte der Produkte müssen eindeutig mit dem entsprechenden SKU-Code gekennzeichnet werden, um deren Auffinden zu erleichtern.

Arten von SKU im Lager

– SKU können je nach Verwendungszweck und Unternehmen sehr unterschiedlich sein, lassen sich aber in die folgenden Gruppen einteilen:

– Einfache SKU: Dies ist die einfachste Art von SKU, die ein einzelnes Produkt ohne Berücksichtigung von Varianten wie Farbe oder Größe kennzeichnet. In Anlehnung an das obige Beispiel könnte eine einfache SKU „BEAM-002“ lauten.

– SKU mit Attributen: Diese Art von SKU enthält Informationen über die Produktattribute, wie Farbe, Größe, Stil, usw. In Anlehnung an das obige Beispiel könnte eine SKU mit Attributen „BEAM-XL-ORANGE-002“ lauten.

– Hierarchische SKU: Sie wird verwendet, um Produkte in einer Hierarchie zu organisieren, was besonders in Lagern mit einer großen Auswahl an Artikeln nützlich ist. Zum Beispiel: „PALLETTENGESTELL-BEAM-XL-ORANGE-002“.

– Kombinierte SKU: Wenn ein Produkt in Paketen oder Sets verkauft wird, wird diese Art von SKU verwendet, um die spezifische Produktkombination zu identifizieren. Eine kombinierte SKU wäre zum Beispiel „PACK001- BEAM-002 x3 + BEAM-025 x2“.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die SKU ein leistungsfähiges und vielseitiges Instrument der Lagerverwaltung ist, das die Bestandskontrolle, die Produktorganisation und eine fundierte Entscheidungsfindung erleichtert. Durch die effektive Anwendung des SKU-Systems in einem Lager können Unternehmen ihre Effizienz verbessern, Kosten senken und ihren Kunden einen zufriedenstellenderen Service bieten.

