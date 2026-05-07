Skybad.de erhielt Trusted Shops Award

Skybad wurde für langjährige Vertrauensarbeit im Bad- und Sanitärbereich mit dem Trusted Shops Award ausgezeichnet

Vertrauen ist einer der zentralen Währungen im E-Commerce. Skybad wurde nun von Trusted Shops für kontinuierliche Zertifizierung ausgezeichnet. Die Ehrung würdigt das langjährige Engagement des Unternehmens für sicheres und kundenorientiertes Online-Shopping im Bereich Bad- und Sanitärprodukte.

Seit eineinhalb Jahrzehnten erfüllt skybad.de die umfassenden Qualitätskriterien von Trusted Shops – darunter Aspekte wie Käuferschutz, Datenschutz und transparente Bestellprozesse. Gerade im Bereich erklärungsbedürftiger und oft hochpreisiger Produkte wie Bad- und Sanitärlösungen spielt Vertrauen eine entscheidene Rolle bei der Kaufentscheidung.

Unser Ziel bleibt es nach wie vor, Kundinnen und Kunden bei der Planung und Umsetzung individueller Badlösungen bestmöglich zu unterstützen.

Auf skybad.de finden Sie alle aktuellen Badartikel, von namenhaften Herstellern, zu den besten Konditionen.

Skybad.de ist der Sanitär Onlineshop Ihres Vertrauens. Bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihr Traumbadezimmer benötigen: Von Badewannen, Duschwannen, Duschsystemen sowie Badarmaturen bis hin zu Badmöbeln, WCs und Spiegelschränken führt Skybad ausschließlich Sanitärprodukte von renommierten Markenherstellern.

Zusätzlich zu den Sanitärprodukten fürs Bad erhalten Sie bei uns außerdem Küchenarmaturen, Heizungen, Pumpen und Sanitärartikel zur Wasseraufbereitung – alles mit fundierter Fachberatung, geprüfter Produktqualität, Bestpreisgarantie und Käuferschutz.

Kontakt

Skybad GmbH

Jens Offergeld

Schillerstraße 90

52477 Alsdorf

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http://www.skybad.de

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