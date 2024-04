Skyhigh Security bestellt Vishal Rao zum Chief Executive Officer

Ehemaliger Präsident und CEO von Snow Software soll Skyhigh Security in die nächste Wachstumsphase führen

SAN JOSE (Kalifornien), 3. April 2024 – Skyhigh Security, ein führender Anbieter datenzentrierter Cloud-Security-Lösungen, hat Vishal Rao als neuen CEO bestellt. Rao tritt mit sofortiger Wirkung die Nachfolge des bisherigen Skyhigh Security CEOs Gee Rittenhouse an.

Rao verfügt über umfassende Erfahrung im Bereich Enterprise Software und ist seit rund 25 Jahren für führende Cloud- und Software-as-a-Service-Unternehmen tätig. Zuletzt war er Präsident und CEO bei Snow Software, einem Unternehmen, das unter seiner Führung erfolgreich wuchs. Vor Snow Software war er Senior Vice President of Field Operations bei Cloudera sowie Vice President of Worldwide Field Sales bei Splunk. Beide Unternehmen erreichten während seiner Amtszeit wichtige Umsatz-Meilensteine und absolvierten erfolgreiche IPOs. Darüber hinaus bekleidete Rao leitende Sales- und Management-Positionen bei BMC und IBM.

„Es freut uns sehr, dass wir Vishal als neuen CEO von Skyhigh Security begrüßen können“, erklärt Marc Bala, Managing Director bei STG. „Vishal hat einen hervorragenden Track Record als starke Führungskraft. Mit seiner unternehmerischen Herangehensweise, seinem klaren Fokus auf die Kunden, seiner Erfahrung im weltweiten Business und seiner Erfolgsgeschichte als Innovator und Wachstumstreiber ist er perfekt aufgestellt, um Skyhigh Security in die Zukunft zu führen. Ich möchte mich auch aufrichtig bei Gee bedanken, für seine herausragende Führung und den unschätzbaren Beitrag, den er als CEO für den Erfolg des Unternehmens geleistet hat.“

„Ich freue mich sehr darauf, zu diesem dynamischen Team zu stoßen, zumal an einem so spannenden Punkt in seiner Wachstumsphase“, erklärt Vishal Rao. „Der Markt für Lösungen am Security Service Edge (SSE) soll nach aktuellen Prognosen bis 2028 auf rund 9 Milliarden US-Dollar wachsen – uns stehen also enorme Wachstumspotenziale offen. Mit seinem bewährten SSE-Portfolio und seiner globalen und vielfältigen Kundenbasis zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in diesem Markt.“

Vishal Rao gehört auch zum Vorstand von WorkFusion und Anodot und hat einen B.B.A. in International Business und Marketing von Richmond, der American International University in London.

Über STG

STG ist ein Private-Equity-Partner marktführender Unternehmen in den Bereichen Daten, Software und Analytik. Das Unternehmen unterstützt seine Beteiligungen mit Erfahrung, Flexibilität und Ressourcen, um strategische Werte zu schaffen und das Potenzial innovativer Unternehmen zu erschließen. Aufsetzend auf enge Partnerschaften baut STG kundenorientierte, marktführende Portfoliounternehmen auf und legt so das Fundament für ein nachhaltiges Wachstum – ein Mehrwert für bestehende und künftige Stakeholder. Ziel des Unternehmens ist es, in Zusammenarbeit mit führenden Managementteams herausragende Technologieunternehmen zu schaffen und weiterzuentwickeln. Das breite Portfolio von STG umfasst aktuell über 50 global tätige Unternehmen.

Über Skyhigh Security

Skyhigh Security unterstützt Kunden beim Schutz ihrer weltweiten Daten. Das Unternehmen schützt Organisationen mit Cloud-nativen Security-Lösungen, die gleichzeitig datenzentriert und bedienfreundlich sind. Das marktführende Portfolio im Bereich Security Service Edge (SSE) geht weit über den Zugang zu Daten hinaus und rückt stattdessen die Datennutzung in den Mittelpunkt. Dies ermöglicht es Unternehmen, von jedem Gerät und jedem Standort aus effizient zusammenzuarbeiten, ohne Abstriche bei der Sicherheit in Kauf zu nehmen. Mehr dazu unter www.skyhighsecurity.com

Firmenkontakt

Skyhigh Security

Tracy Holden

Ahornallee 9

33106 Paderborn

–



https://www.skyhighsecurity.com/en-us/

Pressekontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Michal Vitkovsky

Nürnberger Str. 17-19

91052 Erlangen

+ 49 (0) 9131 81281-25



https://www.h-zwo-b.de/