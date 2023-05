Skyhigh Security erweitert Führungsteam in Europa: Christopher Brennan übernimmt die Leitung des EMEA-Geschäfts

Skyhigh Security baut unter der neuen EMEA-Führung die Businessaktivitäten und das Partnernetzwerk in der Region weiter aus

Paderborn, 10. Mai 2023 – Skyhigh Security erweitert das Führungsteam in der EMEA-Region: Dr. Christopher Brennan verstärkt das Unternehmen als Vice President of EMEA Sales und zeichnet aufsetzend auf seine langjährige Erfahrung in der IT- und Cybersecurity-Branche für die Aktivitäten in der Region verantwortlich – auch mit Blick auf den Auf- und Ausbau der Kunden- und Partnerbeziehungen. Claire Hatcher übernimmt als Regional Director die Verantwortung für das Geschäft in Großbritannien. Thomas Wethmar zeichnet als Regional Director Germany, Switzerland & Austria für das Business in der DACH-Region verantwortlich.

„Christopher ist mit der Branche und der Region bestens vertraut – und verfügt über umfassende Erfahrung bei der erfolgreichen Einführung dynamisch wachsender IT-Start-ups. Er ist also hervorragend qualifiziert, um die Weichen für unser weiteres Wachstum in EMEA zu stellen“, so Paul Barbosa, Chief Revenue Officer von Skyhigh Security. „Christopher bringt über eine tiefe, strategische Perspektive klare Vertriebs- und Lösungsstrategien und wertvolle Führungsqualitäten mit – und versteht sich sehr gut darauf, diese Eigenschaften in messbare Ergebnisse zu überführen. Unter seiner Leitung – und mit Claire und Thomas als Verantwortlichen für die UK- und DACH-Märkte – sehen wir uns hervorragend positioniert, um europäische Unternehmen auf ihrer Cloud-Security-Journey zu begleiten und zu beraten.“

Christopher Brennan, der in München lebt, berichtet direkt an Barbosa. Vor seinem Wechsel zu Skyhigh Security war er zuletzt Regional Sales Director bei Dragos und führte dort ein herausragendes Team von Cybersecurity-Experten aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Ost- und Mitteleuropa und Russland. Vor dem Engagement bei Dragos leitete Brennan den DACH-Vertrieb von Checkmarx und war als Sales- und Channel-Experte in leitenden Positionen bei einer Reihe weiterer renommierter Cybersecurity-Unternehmen in der EMEA-Region sowie im Vorstand der Info AG und der OSB GmbH. Brennan hält einen Bachelor of Commerce des University College Cork, einen MBA der ESCP Business School und einen Ph.D. der Cranfield School of Management.

„Die Unternehmen in der EMEA-Region benötigen sowohl On-Premises als auch in der Cloud zuverlässigen Schutz, der Cloud-nativ ist und auf dem Zero-Trust-Prinzip basiert – ein Umfeld, in dem unser hybrider Security-Ansatz seine Stärken voll ausspielen kann“, erklärt Brennan. „Hinzu kommt, dass wir in der Region eng mit einem dichten Netz führender Channel-Partner zusammenarbeiten und unsere Technologie zu großen Teilen in unseren Forschungs- und Entwicklungszentren in Aylesbury (UK) und Paderborn entwickeln. So sind wir in der Lage, Kunden optimal zu betreuen und eng mit ihnen zusammenzuarbeiten. Wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit unseren Partnern noch viele weitere Kunden in der EMEA-Region zu gewinnen und mit den Tools auszustatten, die sie für eine sichere Anbindung ihrer Workforce benötigen.“

Claire Hatcher, die direkt an Brennan berichtet, residiert in London. Vor ihrem Wechsel zu Skyhigh Security war sie zuletzt Regional Sales Director Nordeuropa bei Lookout. Bevor sie bei Lookout in den SSE-Markt einstieg, arbeitete sie bei einer Reihe großer Cybersecurity-Unternehmen, darunter RSA Security und Kaspersky, wo sie sich vor allem auf die Bereiche Betrugsprävention und Authentisierung fokussierte. Hatcher hat einen Bachelor of Arts der University of Leeds sowie einen MBA der University of Birmingham inne.

Thomas Wethmar, der ebenfalls an Brennan berichtet, arbeitet von Hamburg aus. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den IT-Infrastruktur- und Security-Märkten und war vor dem Wechsel zu Skyhigh Security zuletzt bei Netskope, wo er erfolgreich das Channel-Business in DACH aufbaute. Davor war er Sales Director Germany bei Exclusive Networks und bekleidete eine Reihe leitender Sales- und Channel-Positionen im deutschen Cybersecurity-Markt.

Skyhigh Security unterstützt Kunden beim Schutz ihrer weltweiten Daten. Das Unternehmen schützt Organisationen mit Cloud-nativen Security-Lösungen, die gleichzeitig datenzentriert und bedienfreundlich sind. Das marktführende Portfolio im Bereich Security Service Edge (SSE) geht weit über den Zugang zu Daten hinaus und rückt stattdessen die Datennutzung in den Mittelpunkt. Dies ermöglicht es Unternehmen, von jedem Gerät und jedem Standort aus effizient zusammenzuarbeiten, ohne Abstriche bei der Sicherheit in Kauf zu nehmen. Mehr dazu unter www.skyhighsecurity.com

