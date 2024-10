Skypod-System von Exotec optimiert Lagerlogistik bei Computacenter

Mit dem Einsatz von Exotec® setzt Computacenter auf modernste Robotik, um zukünftigen Herausforderungen in der Logistik flexibel und effizient zu begegnen

Landshut, 1. Oktober 2024 – Exotec, ein global agierendes Unternehmen, das skalierbare Robotiksysteme für die Intralogistik entwickelt und als Lagerautomatisierungslösung realisiert, hat bei der Computacenter AG & Co. oHG, einem der führenden Anbieter von IT-Dienstleistungen in Europa, das innovative Skypod®-System implementiert. Computacenter möchte damit den erheblich gestiegenen Anforderungen an die Auftragsabwicklung gerecht werden.

Durch die zunehmend kleinteiligeren Bestellungen und die damit einhergehende stark wachsende Sendungsanzahl stand Computacenter vor der Herausforderung, die Effizienz und Flexibilität der internen Logistikprozesse zu erhöhen. Mit dem Einsatz des Lagerautomatisierungssystems von Exotec reagiert das Unternehmen auf diese Herausforderungen und stellt so die Kundenzufriedenheit sicher.

Seit Sommer 2024 kommen im Warenlager in Kerpen zwölf Skypod-Lagerroboter und zwei Picking-Stationen zum Einsatz. Zudem setzt Computacenter auf ein Fördersystem. Mit einer Systemhöhe von 11,70 Metern und über 15.000 Behältern erreicht das Skypod-System eine Leistung von 286 Behälterbewegungen pro Stunde. Dies ermöglicht Computacenter eine signifikante Steigerung der Reaktivität und Performance, unabhängig von der Artikel- und Auftragsstruktur. Damit setzt Computacenter auf modernste Robotiktechnologie, um zukünftigen Herausforderungen in der Logistik flexibel und effizient zu begegnen.

„Das Skypod-System von Exotec hat unsere Erwartungen übertroffen“, so Holger Jander, Director Logistics and Technical Services bei Computacenter. „Die Skalierbarkeit der Lösung ermöglicht es uns, auf schwankende Auftragsvolumina flexibel zu reagieren und unseren Kunden einen noch besseren Service zu bieten. Durch das System verringert sich unser Aufwand in der Auftragsabwicklung erheblich, die Effizienz unserer logistischen Prozesse konnte gesteigert werden. Die autarke Anlage und die Möglichkeit des Fernzugriffs bei der Wartung sorgen zudem für eine reibungslose Betriebsführung.“

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit. Die erfolgreiche Implementierung bei Computacenter unterstreicht einmal mehr unsere Position als innovativer Anbieter im Bereich der Lagerautomatisierung und zeigt das Potenzial des Skypod-Systems für Unternehmen verschiedener Größen und Branchen“, erklärt Andreas Stöckl, EvP Sales Central Europe bei Exotec.

Über Exotec

Exotec ist ein global agierendes Unternehmen, das skalierbare Robotiksysteme für die Intralogistik der größten Marken der Welt entwickelt und diese als Lagerautomatisierungslösung realisiert. 2015 von Romain Moulin und Renaud Heitz in Frankreich, Lille gegründet, bietet das Unternehmen flexible Lagerautomatisierung zur Verbesserung der Betriebswirtschaftlichkeit und Effizienz an. Die revolutionäre Lösung von Exotec, das Skypod-System, besteht aus Robotern, die bis zu 12 Meter hoch klettern können, um eine hohe Dichte in der Bestandslagerung zu erreichen. Exotec unterstützt mehr als 30 branchenführende Marken aus den Bereichen E-Commerce, Lebensmittelhandel, Einzelhandel, Produktion und 3PL. Bis heute hat Exotec 446 Millionen Dollar an Finanzmitteln von namenhaften Investoren wie Goldman Sachs, 83North, Dell Technologies Capital, Iris Capital, 360 Capital Partners und Breega erhalten. Weitere Informationen auf: www.exotec.com/de

Kontakt

Exotec Deutschland GmbH

Sabrina Seubert

Rödersteinstraße 6

84034 Landshut

0173 7830182



https://www.exotec.com/de/

