SLR-Reihe von GS Yuasa bringt Ladeinfrastruktur voran

E-Mobilität profitiert vom marktführenden Batteriehersteller

Krefeld, 15. Januar 2025 – Gegen die „German Verfügbarkeitsangst“: Verlässlich arbeitende Ladepunkte sind für einen erfolgreichen Ausbau der E-Mobilität entscheidend. Um Schwankungen im Stromnetz und damit auch der Verfügbarkeit an Energie für den Ladeprozess auszugleichen, setzen Anbieter von Ladestationen auf Batterie-Energiespeichersystemen (BESS), die Batterien der SLR-Serie von GS Yuasa enthalten. Die SLR-Produktlinie setzt auf die Nano-Carbon-Technologie zur Steigerung der Zyklenfestigkeit und Ladeakzeptanz. Ihre Lebensdauerleistung schnitt unter mehreren untersuchten, auf Blei basierten Batterietechnologien als beste ihrer Klasse ab.

Die VRLA-Batterien der SLR-Baureihe wurden für stationäre Großenergiespeicher entwickelt und weisen eine Kapazität von 1000 Ah (SLR 1000) bzw. 500 Ah (SLR500) auf. Sie können in Ausrichtungen bis zu 90 ° aus der aufrechten Position installiert und betrieben werden. Um den Gasdruck auszugleichen, ist jede Zelle mit einem Niederdruckventil ausgestattet, das nach dem Öffnen wieder schließt. Die Lebensdauer beträgt bis zu 3.000 Zyklen bei 50 % Entladetiefe. Die SLR-Modellreihe arbeitet verlässlich bei einer Betriebstemperatur von -15 °C bis +45 °C.

Mit der SLR-Serie leistet GS Yuasa einen wertvollen Beitrag zur Energiespeicherung für Ladestationen von Elektrofahrzeugen. Erfahrungen in diesem Sektor machte der Batteriehersteller bereits unter anderem bei einem großen Stromversorgungsunternehmen in den USA.

Die 1982 in Düsseldorf gegründete GS YUASA Battery Germany GmbH ist Teil der GS Yuasa Corporation, Kyoto/Japan. Heute hat die deutsche Tochtergesellschaft ihren Sitz in Krefeld und betreut 15 Länder innerhalb Europas. Das Unternehmen ist einer der größten Hersteller und Lieferant wiederaufladbarer Blei-Säure- sowie Lithium-Ionen-Batterien für die drei Märkte Motorcycle, Automotive und Industrial (Industriebatterien für Standby- und zyklische Anwendungen). Das breite Angebot deckt die meisten bekannten Industrie-Applikationen ab, wie Sicherheits- und Alarmsysteme, USV- und Notlichtsysteme sowie OEM-Ausrüstung.

Mit der Gründung der Lithium Energy Japan mit der Mitsubishi Corporation und Mitsubishi Motors Corporation (2007), der Blue Energy Co, Ltd. mit Honda Motor Co., Ltd., (2009) sowie der Honda – GS Yuasa EV Battery R&D Co., Ltd. (2023) setzt GS Yuasa auf die (Weiter-)Entwicklung und Produktion von Zukunftstechnologien für die E-Mobilität. Mit den Lithium-Ionen-Fahrzeugbatterien aus Werken in Ungarn und ab 2027 auch Japan, trägt GS Yuasa zur Gestaltung einer kohlenstoffneutralen Zukunft bei.

