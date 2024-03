Small-Cap-News.de zu GSP Resource – Kupfer Play vor der Ralley

* Top Bohrergebnisse mit bis zu 6,77 CuEQ über 5,7 Meter

* Alwin Projekt mit historischer 1,54% gradigen Kupferproduktion

* Unmittelbar neben Teck´s Highland Open Pit Kupfer Mine

* Resourcenschätzung nach Ni 43-101 in Vorbereitung für 2024

* Schlanke Aktienstruktur mit lediglich 28,5 Mio. Aktien und 2,4 Mio CAD Bewertung

Akt. Kurs: 0,08 CAD/0,06 EUR Börsen: TSX: GSPR/Frankfurt WKN:A2PBYX

Kursziel 12 Monate 0,30 CAD/24 Monate 0,50 CAD

GSP Resource vor dem nächsten Sprung nach oben

Wie der gesamte Explorersektor kam auch GSP-Resources in den letzten Monaten kräftig unter die Räder und ist wieder bei 8 Cent angelangt, die Ausgangsbasis vor der letzten Kursralley im Jahr 2023. Im September explodierte GSP wie eine Rakete auf 27 Cent. , allerdings konnte das Niveau nicht gehalten werden. Im Zuge der trüben Stimmung am Explorer Markt ging es nach und nach nach unten. Aktuell dümpelt der Kurs um die 8 Cent. Interessant ist noch das ein sehr positives Bohrergebnis im Mai letzten Jahres gemeldet extrem hohe Gold Grades von bis zu 10 g/T wurden entdeckt.

Top Bohrergebnisse im Februar 2024

Interessant waren die Ergebnisse im Februar 2024. Insgesamt wurden die Ergebnisse von 5 Bohrlöcher bekanntgegegben, besonders bei der Bohrung AM-23-01 traf man voll ins Schwarze.U.a wurden über 12,8 Meter 3,14 CuEQ und über 2 Meter sogar 11 % CuEQ entdeckt.

Kurz nach veröffentlichung macht der Kurs einen gewaltigen Satz nach oben und legte über 60% zu. Erstaunlicherweise wurden die Gewinne aber wieder hergegeben und GSP sackte wieder auf 10 Cent ab. In den letzten Tagen, dann sogar auf jetzt nur noch 8 Cent …..

Ni43-101 Resource im nächsten Jahr möglich

Die für die Bewertung von Explorer sehr wichtige NI 43-101 Resource sollte nun möglich sein. GSP hat neben der Letzten Borhung noch weitere erhebliche historische Daten ausfindig gemacht, die zu einer Kalkulation einer NI43-101 Resource verwendet werden können. Das Kerngebiet umfasst zur Zeit einen Umfang von 500 m * 150 m und geht bis in eine Tiefe von 300 Meter.Hier könnte man mit einer Resource von 50 Mio. Tonnen Erz rechnen bei möglichen Grades von mindestens 0,8%. Daraus würde sich eine Resource von ca. 300- 400 Mio. USD errechnen. Zudem besteht auf dem gesamten Areal noch weiteres erhebliches Potential die Resource zu erweitern.

GSP Resource mit dem Alwin Kupfer Projekt ein Schnäppchen !

GSP hat mit dem Alwin Kupfer Projekt, einer historischen Mine, ein echtes Branchenjuwel am Start. Vor diesem Hintergrund ist die Marktkapitalisierung von nur 2,4 Mio. Dollar äußerst niedrig. Die Alwin Mine war nur einige Jahre in Betrieb und wurde im Jahr 1980 wegen der damaligen niedrigen Kupferpreise geschlossen. Bis zu Schließung wurde mit einer 700 tpd Mühle mit einem Kupfer Gehalt von 1,54 %/Tonne Gestein überaus ergiebig abgebaut. Seit vier Jahr wird nun daran gearbeitet, die vorhandenen Ressourcen der Mine zu analysieren und weitere Bohrergebnisse zu sammeln. Im Jahr 2021 brachten Analysen der Bohrungen den Durchbruch: Mit 2,27 % über 12 Meter an der Oberfläche erreichte man Grades die 2 bis 3 mal so Potent sind wie bei den legendären Open Pit Minen von Codelco in Chile , dem globalen Marktführer im Kupfergeschäft.

Mögliche Übernahme durch Tek Resources

Weitere Attraktivität gewinnt das Alwin Projekt aber auch durch die direkte Nähe zur großen Kupfermine von Tek. Resources, die über die Jahre immer weiter expandierte und nun direkt an die Liegenschaft der Alwin Mine angrenzt. Die Highland Valley Copper Mine produziert jährlich 120.000 Tonnen Kupfer und generiert über 1,2 Mrd. Dollar an Einnahmen. Interessant ist die Tatsache das die Grades bei der Tec Mine Mittlerweile deutlich an Gehalt abgenommen haben und nur noch um ca. 0,25% Kupfer liegen. Um die Produktion weiter aufrecht erhalten zu können wäre es für die Highland Copper Mine kein Problem einige Meter auf das Gebiet der Alwine Mine zu expandieren. Eine Übernahme von GSP Resources würde strategisch auf jeden Fall Sinn machen und würde sich voraussichtlich schon nach einem Jahr refinanzieren.

Die Kupfer Hausse hat wieder Fahrt aufgenommen !

Der letzte Höchstwert von 10.700 Dollar pro Tonne wurde im März 2022 neuer erreicht, danach kam durch den Ukraine Krieg eine heftige Reaktion nach unten. Aktuell befinden wir uns seit Monaten wieder in einem stabilen Aufwärtstrend. Langfristigen ändert es nichts an den Aussichten Die Ausbeute der großen Minen ist seit Jahren rückläufig, da der Kupfergehalt des abbaufähigen Gesteins kontinuierlich gesunken ist. So ist der Kupfergehalt in den großen Minen von 1 %/Tonne auf 0,65%/Tonne gefallen. Für 2025 wird sogar mit einem Wert von nur noch 0,53%/Tonne Kupfergehalt gerechnet. Vor diesem Hintergrund sind Kurse von wieder über 10.000 Dollar pro Tonne in den nächsten ein bis zwei /Jahren vorprogrammiert. Grosse Investmentbanken sprechen sogar von einem Kursziel von über 15.000 Dollar/Tonne

Fazit:

GSP Resources ist bei einer Bewertung von unter 2,5 Mio Cad Dollar aktuell ein wahres Schnäppchen . Bereits vor 2 Jahren wurden Kurse von 50 Cent pro Aktie erreicht nun liegt der Kurs 80% unter diesem Wert , obwohl sehr gute Drill Results veröffentlicht wurden. Sehr hohe Grades mit Gold/Silber und Kupfer wurden gefunden , wobei in der Spitze 6,7 % CuEQ erreicht wurden. Mittel- bis langfristig ist zudem eine Übernahme durch Tec Resources naheliegend. Noch im Jahr 2024 kann mit einer NI 43-101 Resource gerechnet werden, spätestens aber in 2025 . GSP Resources ist aktuell lediglich mit 2,5 Mio. Cad Bewertet, man kann durchaus sagen, dass man eine hervorragende Kupferliegenschaft aktuell für einen Apfel und ein Ei bekommt. Die Hochs vom letzten Jahr bei 30 CAD Cent könnten schnell wieder erreicht werden.

Auf dem aktuellen Niveau sollte man sich , wenn man noch gar nicht im Kupfer engagiert ist, auf einige Stücke ins Depot legen.

Akt. Kurs: 0,08 CAD/0,06 EUR Börsen: TSX: GSPR/Frankfurt WKN:A2PBYX

Kursziel 12 Monate 0,30 CAD/24 Monate 0,50 CAD

Erstempfehlung am 7.02.2021 bei 0,30 CAD

GSP Resource Corp.

Rating: strong buy

Risiko: mittel

12-M.-Ziel: 0,30 CAD Dollar

Aktienkurs: 0,08 CAD/0,05 EUR

Börsen: TSX :GSPR /Frankfurt

WKN: A2PBYX

Unternehmensinfos:

Land: Kanada

Geschäft: Kupfer

CEO: Simon Dyakowski

#1610 – 777 Dunsmuir Street

Vancouver, BC V7Y 1K4

Mobile: +1-604-619-7469

E-Mail: info@gspresource.com

Analyst: Andreas Schmidt

Risikohinweis

Unternehmensrisiken: Wie bei jeden Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Insbesondere ist nicht sicher, in wieweit die Erlöse ausreichen, um einen Deckungsbeitrag für die Gesellschaft zu generieren. Wirtschaftliche Schwankungen und ein nachlassender Konsum könnten die Geschäfte ebenfalls negativ beeinflussen.

Finanzierungsrisiken: Da die Gesellschaft noch weitere Finanzmittel benötigt, ist ein Durchführen der Geschäftsbereiche nur möglich, wenn neue Finanzmittel der Gesellschaft zugeführt werden. Sollte es der Gesellschaft nicht möglich sein, neue Finanzmittel zu erhalten, ist eine Umsetzung des Geschäftsmodells nicht möglich. Die weitere Finanzierung hängt unter anderem vom Aktienkurs der Gesellschaft und der Lage an den Finanzmärkten ab. Sollte es zu unvorhersehbaren Turbulenzen kommen, würde dies die weitere Aufnahme von Finanzmitteln möglicherweise in erheblichen Umfang erschweren.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Es kann Möglicherweise einige Jahre dauern bis man einen entsprechenden Verkaufserlös erzielen kann. Nicht ausgeschlossen ist zudem ein Totalverlust des Investments.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.Quellen: Insbesondere werden zur Beurteilung der Gesellschaften die SEC bzw. Sadar Filings bz. die jeweiligen Geschäftsberichte berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand der jeweiligen analysierten Gesellschaft. Bei der Beurteilung der Zukunftsaussichten spielen verschiede Kriterien eine Rolle. Bei Rohstoffwerten ist insbesondere das Vorhandensein von NI 43-101 ( nach der kanadischen Richtline) geprüften Reserven bzw. Ressourcen sowie Mögliche wirtschaftliche Abbaufähigkeit und die vorhandene

Infrastruktur der jeweiligen Liegenschaften von wichtiger Bedeutung.

Bewertungsmethode: Bei Technologieunternehmen oder sonstigen Unternehmen überprüfen wir das jeweilige Marktumfeld und die Entwicklung des Marktes in den nächsten Jahres. Insbesondere wird überprüft ob das jeweilige Unternehmen in dem entsprechenden Umfeld ein Chance hat sich am Markt dauerhaft zu etablieren. Als Basis für eine Kursprognose werden die Kennzahlen, erwarteter Umsatz bzw. Umsatz pro Aktie sowie erwarteter Gewinn/ Aktie herangezogen. Aus den erwarteten Kennzahlen in Verbindung mit einem Peer Group Vergleich wird ein mögliches Kursziel ermittelt. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen.

Hinweise auf mögliche Interessenkonflikte: Die Herausgeberin erhält für die Erstellung und Verbreitung dieser Ausgabe vonsmall-cap-news eine Vergütung. Der Auftraggeber für die Erstellung und Verbreitung der jeweiligen Ausgabe von small-cap-news handelte im Interesse des Emittenten der besprochenen Wertpapiere (bzw. eines Aktionärs des besprochenen Unternehmens). Aktien von GSP Resource Corp. sind im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Small Cap News oder der GCM Global Capital Management GmbH oder verbundenen Unternehmen. Eine Vergütung für diese Meldung ist erfolgt.

Haftungshinweis: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

Aussender : www.small-cap-news.de GCM GmBH, Berlin

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.