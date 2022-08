Smart heizen und Energie sparen

Zwei Produkte: Mehr braucht es nicht, um die Wohnräume smart und energieeffizient zu beheizen. Der DuoFern Heizkörperstellantrieb und das DuoFern Raumthermostat von Rademacher können per Funk direkt miteinander kommunizieren. Letzteres misst die Raumtemperatur und sendet die Daten an den Stellantrieb, der zum Beispiel aufhört, den Raum zu beheizen, wenn die persönlich festgelegte Wunschtemperatur erfüllt ist.

Wenn es draußen wieder kalt und ungemütlich wird, drehen viele Bewohnerinnen und Bewohner in der gesamten Wohnung die Heizung auf – und nicht selten erst an den ersten wärmeren Frühlingstagen wieder herunter. In der Zwischenzeit geht jedoch viel Heizenergie verloren – vor allem, wenn auch Räume, die selten genutzt werden, durchgehend beheizt werden. Mit einer intelligenten vernetzten Heizungssteuerung lässt sich hier viel Energie sparen. Zum Beispiel mit der Kombination aus dem DuoFern Heizkörperstellantrieb und dem DuoFern Raumthermostat von Rademacher: Selten genutzte Räume, wie das Arbeitszimmer, lassen sich so etwa nur nach Bedarf beheizen. So ist der Raum nur dann auf die Wohlfühltemperatur erwärmt, wenn der Smart Home Bewohner aus dem Homeoffice arbeitet. Zudem ist es möglich, das Badezimmer pünktlich zum Zähneputzen und Zubettgehen auf die Wohlfühltemperatur zu erwärmen und anschließend die Heizung automatisch wieder herunter zu regeln.

Noch smarter wird die Kombination von dem DuoFern Raumthermostat und dem DuoFern Heizkörperstellantrieb bei der Einbindung in das HomePilot-Smart-Home. Dann lassen sich zum Beispiel auch Fenster-/Türkontakte mit einbinden. Die Öffnung eines Fensters wird dann dem Raumthermostat und Heizkörperstellantrieb signalisiert, sodass die Heizung sich automatisch herunter regelt und keine Energie verschwendet wird.

DuoFern Raumthermostat

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 159 €

Zum Produkt: www.rademacher.de/shop/licht-heizung/heizungssteuerung/duofern-raumthermostat-9485-1

DuoFern Heizkörperstellantrieb

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 90 €

Zum Produkt: https://www.rademacher.de/shop/licht-heizung/heizungssteuerung/duofern-heizkoerperstellantrieb-9433-1

Über die RADEMACHER Geräte-Elektronik GmbH:

Seit mehr als 50 Jahren steht RADEMACHER in den Bereichen automatisierter Sicht- und Sonnenschutz und smartes Wohnen für individuellen Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz. Unter dem Markendach HomePilot bietet das Unternehmen Bauherren, Eigentümern und Modernisierern nicht nur sein umfassendes Smart-Home-System gleichen Namens, sondern auch smarte Stand-Alone-Lösungen und weitere Produkte zur Automation verschiedener Anwendungen in Haus und Wohnung.

Seit Mitte 2021 ist die Rademacher Geräte-Elektronik Teil der französischen Delta Dore Gruppe. Mit gebündelter Kraft bieten die beiden Hausautomationsexperten Fachhandel und -handwerk sowie Endkunden in ganz Europa integrationsfähige Smart-Home-Anwendungen für Rollläden und Sonnenschutz, Licht, Heizung, Sicherheit und Garage.

Firmenkontakt

Rademacher Geräte-Elektronik GmbH

Peggy Losen

Buschkamp 7

46414 Rhede / Westfalen

02872 – 933-137

peggy.losen@rademacher.de

http://www.rademacher.de

Pressekontakt

becker döring communication

Nathalie Schmidt

Löwenstr. 4

63067 Offenbach

069 – 4305214-15

n.schmidt@beckerdoering.com

http://www.beckerdoering.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.