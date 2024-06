Smart in Edelmetalle investieren: Das neue Business-Modul der flexgold-App unterstützt Finanzberater im Management

Schneller, transparenter, effizienter: Mit dem Business-Modul der flexgold-App des Edelmetallunternehmens SOLIT Gruppe sind Finanzberater und Vermögensverwalter jederzeit, von jedem Ort aus einsatzbereit für alle Wünsche der Kunden zu Edelmetallen.

Tägerwilen, 17. Juni 2024 Mit der flexgold-App bietet die SOLIT Gruppe seit Kurzem Privatanlegern eine einfache und smarte Lösung zur Geldanlage in Edelmetallen an. Nun erhalten auch Finanzberater, Vermögensverwalter und Family Offices für ihre Kunden über das Business-Modul einen einfachen und schnellen Zugang zum Edelmetallmarkt. Vermögensverwalter können in der App jederzeit einen Kundenstamm anlegen und selbständig verwalten. Für das Kundenmanagement erhalten die Nutzer neben Expertise und Fakten zum Markt auch die Möglichkeit die Strategien zur Edelmetallanlage direkt eigenständig umzusetzen über das Anlegen von Vaults, also digitalen Tresoren. Mit dem flexgold Business-Modul ist es entsprechend möglich Einzelkunden, aber auch Firmen-Vaults anzulegen, die die in der Schweiz gelagerten Edelmetalle abbilden. Dort können Privatanleger und Unternehmen ihre Reserven in Edelmetallen absichern lassen und ihre Werte mit Gold, Silber, Platin und Palladium diversifizieren. Bei Bedarf können sich Kunden auch Edelmetalle in individuellen Stückelungen zusenden lassen.

Im letzten Jahr wurden laut World Gold Council 4.898,8 Tonnen Gold weltweit nachgefragt, davon 945,1 Tonnen zu Investmentzwecken. Im ersten Quartal 2024 stieg die Gesamtnachfrage nach Gold, einschließlich OTC-Geschäften um 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 1.238 Tonnen. „Nach drei überragend starken Edelmetalljahren“, so Robert Vitye CEO der SOLIT Gruppe „war die Nachfrage 2023 sehr schwankend vom Allzeithoch zu eher verhaltener Nachfrage in einigen Wochen. Aber sobald die Zinsen nicht mehr steigen und sich wirtschaftlich oder geopolitisch Unsicherheiten entwickeln, ist der Trend zur Geldanlage in Gold und Silber ungebrochen. Edelmetalle sind gerade in Deutschland als langfristiger Schutz vor Inflation und als Absicherung gefragt. Insofern sollten auch Finanzberater, Vermögensverwalter und Family Offices die Anlage immer im Auge behalten.“

Effizientere und schlankere Dienstleistungen durch technologische Anwendungen sind ein wichtiges Thema für einen laut Statista jährlich wachsenden Vermögensverwaltungsmarkt. Gleichzeitig steigen infolge der Technologisierung wie zum Beispiel durch Robo-Advisors auch die Kundenerwartungen. Sie erhöhen den Druck auf die Berater, individuell und zeitnah auf Anfragen einzugehen und faktenbasiert zu beraten. „Die persönliche Beratung und Erfahrung wird auf absehbare Zeit nicht ersetzbar sein, aber wir können diese Dienstleistung durch IT-Anwendungen entscheidend erleichtern und unterstützen“, so Vitye. „flexgold liefert die Option gebündelt alle notwendigen Informationen und Zugänge zum Edelmetallmarkt in einer Anwendung abzurufen. Edelmetalle bleiben zukünftig weiter ein wichtiger Faktor zur Absicherung des Depots. 5-10 % als Gegenspieler zu zinsabhängigen Anlagen sind auch 2024 eine empfehlenswerte Basis. Viele Ökonomen erwarten sinkende Zinsen im nächsten Jahr und eine Rezession, die eine diversifizierte Geldanlage mit Edelmetallen noch empfehlenswerter erscheinen lässt.“

Mehr: www.flexgold.com

Webinar für Finanzberater am 20.06.2024:

flexgold: „Die smarte und innovative Lösung für Ihr erfolgreiches Edelmetall-Geschäft! https://register.gotowebinar.com/register/4056964149706893145

Über die SOLIT Gruppe

Im Bereich Edelmetall hat die SOLIT Gruppe seit Unternehmensgründung im Jahr 2008 die Angebotspalette zur realen Vermögenssicherung aufgebaut sowie ein breites Portfolio im Bereich der physischen Anlagen von Gold und Silber, dem zentralen Kerngeschäft.

Die Mitarbeiterzahl erhöhte sich seit 2008 von 5 Mitarbeitern auf 150 Mitarbeiter 2023. Seit dem Jahr 2013 wurde das Angebotsspektrum um den Bereich von Edelmetalldirektinvestments erweitert und mit der Gründung der SOLIT Fonds GmbH im Jahr 2016 um offene alternative Investmentfonds erneut ausgebaut. Die SOLIT Gruppe bietet somit ihren Kunden ein vollständiges Anlageportfolio, bestehend aus Edelmetallsparplänen, diversen Lagerkonzepten sowie sachwertbasierten Investmentfonds an. Neben der Fachvereinigung Edelmetalle evtl. (FVEM) ist die SOLIT auch Mitglied im Berufsverband des deutschen Münzenfachhandels e.V. und in der London Bullion Market Association (LBMA).

Firmenkontakt

SOLIT Gruppe

Robert Vitye

Hauptstrasse 15

8274 Tägerwilen

+49 (0) 6122 58 70-58

+49 (0) 6122 58 70-22



http://www.flexgold.com

Pressekontakt

financial relations GmbH

Sabine Dabergott

Louisenstraße 97

61348 Bad Homburg

061722715930



http://www.financial-relations.de

Bildquelle: @SOLIT Gruppe