Smart Logistics Day 2024: verlässliche Wireless-Netzwerkinfrastruktur für Digitalisierung in Logistik und Intralogistik

Logistik 4.0 und automatisierte Prozesse dank flächendeckendem WLAN und Richtfunk

München/Kelsterbach, 13. August 2024 – Cambium Networks, ein führender weltweiter Anbieter von drahtlosen Netzwerklösungen, nimmt am 10. September 2024 am Smart Logistics Day der ICS Group teil. Gemeinsam mit ICS bietet Cambium Kunden aus der Lager- und Logistikbranche drahtlose Netzwerklösungen für optimierte und zukunftssichere digitalisierte Prozesse. Auf dem Smart Logistics Day in Kelsterbach präsentieren beide Partner allen Teilnehmern ihre gemeinschaftliche Lösung für flächendeckende WLAN- und Richtfunknetzwerke in der Logistikbranche. Eine moderne Wireless-Infrastruktur ermöglicht unter anderem eine verstärkte Digitalisierung und Automatisierung.

Als interaktives Kundenevent bietet der Smart Logistics Day in Kelsterbach interessante Vorträge und praxisnahe Einblicke rund um das Thema Digitalisierung in der Logistik und Intralogistik. In verschiedenen Vorträgen kommen fachkundige Experten zu Wort, abgerundet wird die Veranstaltung mit einem intensiven direkten Austausch. Die interaktive Veranstaltung richtet sich an Geschäftsführer und Entscheidungsträger aus den Bereichen Logistik, Intralogistik, Fertigung, Supply Chain Management sowie IT-Administration und -Einkauf.

Cambium Networks wird mit einem Informationsstand an der Veranstaltung teilnehmen und eine Auswahl an WLAN Access Points und Richtfunk-Komponenten präsentieren, die besonders für den Einsatz in der Logistik geeignet sind. In einem gemeinsamen Expertengespräch der ICS Group und Cambium Networks erfahren die Teilnehmer außerdem aus erster Hand mehr über Best Practices, auf die es bei der Implementierung von skalierbaren und robusten Wireless-Lösungen für die Logistik und Intralogistik besonders ankommt.

„Wir freuen uns auf den Smart Logistics Day unseres Partners ICS Group“, sagt Alexander Dirks, Regional Sales Manager DACH und BeNeLux bei Cambium Networks. „Digitalisierung und Automatisierung in Logistik und Intralogistik sind wichtige Themen und bieten große Vorteile. Gemeinsam mit der ICS Group unterstützen wir Unternehmen dabei mit einer verlässlichen und stabilen Wireless-Lösung. Wir freuen uns auf einen regen Austausch, um den Besuchern detaillierte Einblicke zu geben.“

Logistik goes Wireless – digitalisierte Prozesse und erhöhte Automatisierung

Im Rahmen ihrer Partnerschaft bieten die ICS Group und Cambium Networks die Implementierung von flächendeckenden drahtlosen Netzwerken wie WLAN und Richtfunk in der Lager- und Logistikbranche an. Eine verlässliche Netzwerkinfrastruktur ist für IoT-Anwendungen, Machine-to-Machine (M2M)-Kommunikation sowie die Automatisierung von Prozessen und Anlagen oder Datentransfers in Echtzeit zwischen unterschiedlichen Geräten, Anlagen und Maschinen wichtig.

Zu den wichtigen Anforderungen, die Wireless-Netzwerklösungen in der Logistik zwingend erfüllen müssen, gehören unter anderem eine flächendeckende Abdeckung des gesamten Geländes – inklusive Außenbereichen wie Laderampen – sowie robuste Geräte, die auch gegenüber Staub und Feuchtigkeit widerstandsfähig sind und in erweiterten Temperaturbereichen funktionieren. Neben hohen Bandbreiten sollten auch nahtloses Roaming sowie eine einfache Anmeldung neuer Geräte gewährleistet werden.

Cambium Networks und die ICS Group unterstützen unter anderem DS Smith, einen international agierenden und weltweit führenden Spezialisten für nachhaltige und faserbasierte Verpackungen, bei der Implementierung von Wireless-Netzwerken an Standorten in Deutschland. Erfahren Sie in der Case Study mehr zum WLAN- und Richtfunk-Projekt bei DS Smith: https://www.cambiumnetworks.com/de/wp-content/uploads/sites/2/2024/07/Cambium_Case-Study-DS-Smith_DE_f.pdf

Die Teilnahme am Smart Logistics Day der ICS Group ist kostenfrei. Kurzentschlossene Interessenten können jetzt noch einen der begrenzten Teilnehmerplätze erhalten. Weitere Informationen zur Veranstaltung sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter https://campaigns.ics-group.eu/meetus

Cambium Networks ermöglicht es Service-Providern, Unternehmen, Industriebetrieben und Behörden, außergewöhnliche digitale Erlebnisse und Konnektivität zu erschwinglichen Konditionen bereitzustellen. Die Cambium ONE Network-Plattform vereinfacht die Verwaltung von kabelgebundenen und drahtlosen Breitband- und Netzwerk-Edge-Technologien. Dadurch können Kunden mehr Zeit und Ressourcen für die Verwaltung ihres Geschäfts anstatt für das Netzwerk aufwenden. Wir liefern Konnektivität, die einfach funktioniert.

Firmenkontakt

Cambium Networks

Alexander Dirks

Landshuter Allee 8-10

80637 München

+49 89 262000105



https://www.cambiumnetworks.com

Pressekontakt

Sprengel & Partner GmbH

Nico Reinicke

Nisterstrasse 3

56472 Nisterau

02661-912600



https://www.sprengel-pr.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.