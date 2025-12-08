Smart Werkstatt revolutioniert die KFZ-Branche mit KI-Integration

Erste vollständig KI-integrierte KFZ-Werkstattsoftware startet durch

Trogen, 02. Dezember 2025 – Mit „Smart Werkstatt“ betritt die erste vollständig KI-basierte KFZ-Werkstattsoftware den deutschsprachigen Markt – und verspricht, den Arbeitsalltag in Werkstätten radikal zu vereinfachen. Die Cloud-Lösung kombiniert zehn leistungsstarke KI-Funktionen, ein intelligentes Kundenportal und maximale Benutzerfreundlichkeit zu einem Preis, der deutlich unter dem Marktdurchschnitt liegt.

44 % günstiger als traditionelle Anbieter

Mit einem monatlichen Preis von nur 139,99 Euro unterbietet Smart Werkstatt etablierte Lösungen, die häufig bei 250 Euro oder mehr liegen. Dank cloudbasiertem Ansatz erfolgt das Setup in nur fünf Minuten – ganz ohne Installation oder technische Hürden. Bereits über 43 aktive Werkstätten nutzen die Plattform und bewerten sie mit 4,8 von 5 Sternen.

KI als neuer Standard im Werkstattalltag

Smart Werkstatt integriert künstliche Intelligenz in sämtliche Kernprozesse. Von der automatischen Diagnose bis zur intelligenten Buchhaltung eliminiert die Software manuelle Arbeitsschritte, beschleunigt Abläufe und reduziert Fehlerquoten.

Die 10 integrierten KI-Features im Überblick

KI-Kennzeichenerkennung (OCR): Fahrzeugdaten in zwei Sekunden erfassen

KI-Fahrzeugschein-Scanner: Vollautomatische Datenextraktion

KI-Marktpreisanalyse: Echtzeitbewertungen für An- und Verkauf

KI-Diagnose-Assistent: Fehlercode-Analyse mit Reparaturvorschlägen

KI-Rechnungsgenerator: Automatische Positionserstellung aus Arbeitsberichten

KI-Terminplanungs-Assistent: Intelligente Kapazitätsoptimierung

KI-Ersatzteil-Assistent: HSN/TSN-basierte Teileidentifikation

KI-Buchhaltungs-Assistent: Automatische DATEV-Kontierung

KI-Kunden-Chat: 24/7 automatisierte Kundenkommunikation

KI-Tagesbriefing: Individuelle Tageszusammenfassungen für das gesamte Team

Deutliche Vorteile gegenüber dem Markt

Ein unabhängiger Vergleich zeigt klare Unterschiede:

FeatureSmart WerkstattMarktdurchschnittMonatspreis139,99 EUR250+ EURSetup-Zeit5 Minuten2-4 WochenKI-Features10 inklusive0-2, meist AufpreisKundenportalinklusiveAufpreisDATEV-ExportinklusiveAufpreisMobile App (PWA)inklusivehäufig nicht vorhanden

Für alle Arten von Werkstattbetrieben geeignet

Smart Werkstatt richtet sich an:

Freie KFZ-Werkstätten, Autohäuser, Reifenbetriebe, Karosseriebetriebe, mobile Mechaniker sowie Flottenbetreiber.

Sicherheit und Compliance auf Enterprise-Niveau

Die Plattform erfüllt höchste Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen:

100 % DSGVO-konform

Rechenzentrum in Frankfurt (Deutschland)

ISO 27001 (in Vorbereitung)

Zwei-Faktor-Authentifizierung

Automatische Backups

99,9 % Verfügbarkeit

Über Smart Werkstatt

Smart Werkstatt ist die innovative Cloud-Software für KFZ-Werkstätten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Plattform kombiniert klassische Werkstattverwaltung mit modernen KI-Features wie Kennzeichenerkennung, automatisierter Diagnose und intelligentem Kundenportal. Dank 5-Minuten-Setup und transparenter Preisstruktur ermöglicht Smart Werkstatt kleinen und mittelständischen Betrieben einen einfachen, schnellen und kosteneffizienten Einstieg in die digitale Werkstattzukunft.

Smart Werkstatt ist ein innovatives Technologieunternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, die KFZ-Branche durch fortschrittliche Softwarelösungen zu revolutionieren. Das Kernprodukt, die gleichnamige Smart Werkstatt Cloud-Plattform, bietet KFZ-Werkstätten, Servicebetrieben und KMUs eine umfassende Suite von Tools zur vollständigen Digitalisierung und Automatisierung ihrer täglichen Geschäftsabläufe.

Die Plattform nutzt modernste Künstliche Intelligenz (KI), um Prozesse wie Fahrzeugdiagnose, Teilebestellung und Kundenkommunikation zu optimieren. Das Ziel ist es, Werkstätten von administrativen Lasten zu befreien, die Effizienz signifikant zu steigern und eine nahtlose Integration aller Geschäftsbereiche zu gewährleisten – von der Auftragsannahme bis zur Rechnungsstellung.

Mit dem Fokus auf eine intuitive, cloudbasierte Bedienung positioniert sich Smart Werkstatt als Schlüsselpartner für die digitale Transformation der Werkstattbranche, indem es den Nutzern hilft, wettbewerbsfähig und zukunftssicher zu bleiben.

Kontakt

Smartwerkstatt

Alexander Weifenbach

Parkstraße 19

95183 Trogen

092819726345



http://www.smartwerkstatt.cloud

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.