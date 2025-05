Smart zum perfekten Raumklima im Sommer

Lösungen von Home Pilot für coole Räume

Der Sommer steht vor der Tür: Wer freut sich nicht auf Schwimmbad, Gartenpartys und andere Outdoor-Aktivitäten? Aber im Haus kann es unangenehm stickig werden, und besonders nachts ist ruhiger Schlaf kaum möglich. Höchste Zeit also, smart vorzusorgen. Der Profi in Sachen Wohlfühlklima Home Pilot bietet Abhilfe: Elektrische Rollläden, Raffstoren und Markisen bewegen sich automatisch und halten tagsüber die heißen Sonnenstrahlen fern. Und das Beste: Die automatisierten Lösungen von Home Pilot für Sicht- und Sonnenschutz sind einfach selbst einzubauen. So kann jeder stets das perfekte Raumklima schaffen.

Praktische Hilfe im warmen Sommeralltag

An heißen Tagen sollte man Fenster keinesfalls dauerhaft oder tagsüber öffnen, sondern in den kühlen Stunden, etwa morgens oder nachts. Aber seien wir mal ehrlich: Im hektischen Alltag fehlt morgens vor Arbeit, Schule oder Terminen einfach die Zeit dafür. Manuelles Hoch- und Runterkurbeln ist ohnehin schon mühsam, bei warmen Temperaturen wird es schnell schweißtreibend. Und wer steht denn nachts auf, um seine Fenster zu öffnen und zu schließen? Wie wäre es, wenn der Sicht- und Sonnenschutz genau weiß, wann er schließen soll, um die Wärme draußen zu halten? Und auch darüber informiert, wenn Fenster versehentlich noch offen sind?

So klappt es: Sonnenschutz smart machen

Wer sommerliche Hitze im Haus bekämpfen möchte, sollte zunächst manuelle Gurtwickler gegen elektrische Modelle von Home Pilot austauschen: Es gibt sie mit oder ohne Funk-Schnittstelle für die Aufputz- oder Unterputz-Installation. Sie ermöglichen es, Rollläden bequem zu automatisieren. Eine schicke Alternative sind Rollladenmotoren, die nach dem Einbau unauffällig im Rollladenkasten verschwinden. Einmal installiert, können Hausbewohner ihren Sicht- und Sonnenschutz individuell mit programmierbaren Fahrzeiten und Memory-Funktion oder in Verbindung mit dem Gateway premium komfortabel mit der Home Pilot App, per Sprachbefehl oder über smarte Schalter steuern. Auch automatisierte Markisen am Balkon oder über der Terrasse bieten großflächigen Schatten und schützen die innenliegenden Räume vor direkter Sonneneinstrahlung und Überhitzung. Gut zu wissen: Als Ergänzung für die Steuerung und Automatisierung des Sonnenschutzes bietet Home Pilot verschiedene Sensoren an, wie den Wettersensor smart, die zusätzlich Schutz vor Sonne, Wind und Regen schaffen.

Tipps zum Coolbleiben: Das kann das Home Pilot Smart Home

Tür-Fenster-Kontakt nutzen: Mit der Home Pilot App den Zustand der Fenster vor dem Verlassen des Hauses prüfen.

Das Smart-Home-System von Home Pilot dient als Verbündeter im Kampf gegen die Sommerhitze. Der Tür-Fenster-Kontakt smart ermöglicht eine komfortable Überwachung des Klimas in den Wohnräumen: Hausbewohner können vor Verlassen des Hauses oder von unterwegs auf einen Blick überprüfen, ob wirklich alle Fenster geschlossen sind. Großer Zusatznutzen: Mehr Sicherheit. Wird beispielsweise die Terrassentür geöffnet, deaktiviert die Steuerzentrale Gateway premium über die Routine „Terrassentür OFFEN“ die Zeitautomatik am Rollladen der Terrassentür. Oder verschickt eine Benachrichtigung per App, wenn ein Fenster oder eine Tür geöffnet wurde, obwohl niemand zu Hause ist.

Gute Nacht-Routinen einrichten: Voreingestellte Abläufe ermöglichen es, Rollläden mit nur einem Befehl zu öffnen und zu schließen.

Individuelle „Gute Nacht“-Routinen sorgen dafür, dass vor dem Schlafengehen alle Rollläden mit einem einzigen Befehl geöffnet werden können, um noch einmal einen Schwung kühlere Luft hereinzulassen. Nach einer voreingestellten Zeit schließt der Sicht- und Sonnenschutz automatisch. Dann steht einer entspannten Sommernacht nichts mehr im Wege.

Geräte richtig ausschalten: Elektrische Verbraucher vollständig abschalten, um zusätzliche Wärme zu vermeiden.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Wärme, die von elektrischen Geräten im Haus erzeugt wird, wie etwa Lampen oder Fernseher. Diese sollten, wenn sie nicht in Gebrauch sind, abgeschaltet werden. Damit Hausbewohner die volle Kontrolle haben, können sie per App eine „Alles-aus-Funktion“ integrieren, und alle smart vernetzten Geräte, etwa durch Nutzung des Zwischenstecker smart, mit nur einem Klick vollständig ausschalten.

Mit den smarten Lösungen und Tipps von Home Pilot lässt sich angenehmes Wohnklima auch an den heißesten Tagen des Jahres schaffen. So können Hausbewohner gut durchatmen und erholsame Nächte genießen.

Weitere Infos unter: de.homepilot-smarthome.com

Über Home Pilot:

Home Pilot steht für steht für Profi-Qualität im Bereich Smart Home. Die Macher von Home Pilot sind ausgewiesene Smart-Home-Profis aus dem Hause Delta Dore Rademacher und besitzen jahrzehntelange Erfahrung in der Hausautomation. Mitte 2021 bündelten Rademacher und der französische Hersteller Delta Dore – selbst seit vielen Jahren einer der großen Player auf dem Smart-Home-Markt – ihre Kräfte, um einer der führenden Anbieter von Smart Home-Lösungen in Europa zu werden. Dabei entstand die neue Endkonsumenten-Marke Home Pilot. Die rund 70 Komponenten im breiten Sortiment werden nahezu alle in Deutschland und Frankreich produziert. Die Distribution erfolgt online über den Home Pilot Webshop und ausgewählte Onlinehändler.

Firmenkontakt

DELTA DORE RADEMACHER GmbH

Peggy Losen

Buschkamp 7

46414 Rhede / Westfalen

02872 – 933-137



https://www.de.homepilot-smarthome.com/

Pressekontakt

becker döring communication

Anja Becker

Löwenstraße 4-8

63067 Offenbach

069 – 4305214-14



http://www.beckerdoering.com

Bildquelle: Home Pilot