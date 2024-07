smart2success: Security Day 2024 mit innovativem Workshop

Der Security Day 2024, den die Phalanx IT gemeinsam mit DMN Solutions ausrichtete, war ein voller Erfolg. IT-Experten und Keynote Speaker teilten tiefgreifende Einblicke in die neuesten Cybersecurity-Trends, Bedrohungen und Lösungen.

MUT löst Herausforderungen von IT-Leitern

Im Rahmen des Events veranstaltete #smart2success einen viel beachteten Workshop mit dem Titel „Die IT-Organisation der Zukunft – Bestand oder Wandel?“. Der Workshop bot die Chance, die innovative Lösung im direkten Austausch mit Jörg Kretzschmar, dem Geschäftsführer, kennenzulernen. smart2success bietet die Software für die #Visualisierung der #Zusammenarbeit von #Menschen in #Unternehmen mit Ihren #Technologien. Die Lösung reduziert redundante Dateneingaben, was Zeit und Ressourcen spart. smart2success erleichtert die Kommunikation und sorgt für den Zugriff auf relevante Ansprechpartner. Die Plattform ermöglicht ein effizienteres Auffinden von Informationen, insbesondere für IT-Verantwortliche. Man bietet Strategien zur Verbesserung von Arbeitsabläufen und zur Anpassung an Veränderungen in der IT-Landschaft. Dadurch werden u.a. Information Security Management Systeme (ISMS) unterstützt und die Umsetzung von rechtlichen Anforderungen, wie #NIS2 , vereinfacht.

Im Fokus der Arbeit von smart2success steht das Konzept MUT: Mensch – Unternehmen – Technologie. Durch die Visualisierung der Zusammenarbeit zwischen Menschen und Technologien in Unternehmen entsteht eine dauerhaft resilientere, effizientere und nachhaltigere Arbeitsweise.

Dazu Kretzschmar: „Wir machen die existierenden Informationen und das verteilte Wissen für Ihre Mitarbeiter nutzbar. Wir öffnen Datensilos, automatisieren die Aktualität und können somit schnell und flexibel auf jede Veränderungen reagieren. Diesen Zustand erreichen wir mit Ihnen innerhalb weniger Tage und erhöhen damit die #Resilienz Ihrer Organisation nachweislich.“

Einladung zum Webinar: „Die IT-Organisation der Zukunft: Der Weg in die Resilienz“

Aufgrund des positiven Feedbacks veranstalten smart2success und Phalanx IT am 22. August 2024 von 16 – 17 Uhr Uhr ein kostenloses Webinar „Die IT-Organisation der Zukunft: Der Weg in die Resilienz“ mit der Zusammenfassung und zentralen Erkenntnissen aus dem Workshop.

Anmeldung hier: https://dmn-solutions.webinargeek.com/live-webinar-smart2success-die-it-organisation-der-zukunft-der-weg-in-die-resilienz?cst=eventseite

Weitere Informationen: https://smart2success.com

