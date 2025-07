SmartBalancer 4: tragbares Messgerät für präzises Betriebsauswuchten

Ortsunabhängige Unwuchtmessung mit integriertem Ana-lysepaket

Unwuchten zählen zu den häufigsten Ursachen für Maschinenstillstände und Anlagenprobleme. Mit dem SmartBalancer 4 bietet Schenck RoTec ein tragbares Auswuchtgerät, das Schwingungen und Unwuchten direkt an der eingebauten Maschine erfasst und ausgleicht – schnell, präzise und unab-hängig vom Standort.

Kompakt, leistungsfähig, vielseitig einsetzbar

Der SmartBalancer 4 ist für Service-, Wartungs- und Messteams konzipiert und eignet sich für vorbeugende Instandhaltung ebenso wie für Reparatu-ren oder Qualitätssicherung. Das Gerät deckt ein breites Anwendungs-spektrum ab: Rotortypen verschiedenster Bauformen und Gewichtsklassen lassen sich bei Drehzahlen von 120 bis 80.000 U/min mit bis zu sechs Sensoren gleichzeitig vermessen und auswuchten – in einer oder zwei Ebenen.

Intuitive Bedienung und integrierte Analysefunktionen

Der SmartBalancer 4 kombiniert hohe technische Präzision mit einfacher Handhabung. Der integrierte SmartBalancing-Modus erlaubt die gleichzeiti-ge Durchführung von Summenschwingungsmessung, Frequenzanalyse und Auswuchtung in einem Schritt – das spart Zeit und schafft Transparenz über den Maschinenzustand während des gesamten Vorgangs.

Erweitertes Analysepaket für umfassende Zustandsbewertung

Für detailliertere Diagnosen lässt sich der SmartBalancer 4 mit einem er-weiterten Analysepaket ausstatten. Dieses beinhaltet u. a. eine FFT-Frequenzanalyse, Lagerhüllkurvenspektren zur Beurteilung des Lagerzu-stands sowie Zeit- und Phasenmessungen.

Schenck präsentiert den SmartBalancer bei der EMO 2025 (22. – 26.09.) in seinem „Balancing Lab“, Stand D49 in Halle 5.

Schenck RoTec ist Weltmarktführer in dem Gebiet der Auswuchtlösungen. Das Unternehmen verfügt über 17 Tochtergesellschaften und Joint Ven-tures mit weltweit sechs Produktionsstandorten. Hinzu kommen über 36 Vertretungen und Büros auf allen fünf Kontinenten. Die Schenck RoTec Gruppe beliefert Branchen wie die Automobil- und -zulieferindustrie, die Elektroindustrie, die Luft- und Raumfahrt, die Turbomaschinenindustrie und den allgemeinen Maschinenbau mit innovativen Technologien.

Schenck RoTec ist Teil des Dürr-Konzerns, einem weltweit führenden Ma-schinen- und Anlagenbauer mit besonderer Kompetenz in den Technolo-giefeldern Automatisierung, Digitalisierung und Energieeffizienz. Seine Produkte, Systeme und Services ermöglichen hocheffiziente und nachhal-tige Fertigungsprozesse – vor allem in der Automobilindustrie und bei Produzenten von Möbeln und Holzhäusern, aber auch in Branchen wie Chemie, Pharma, Medizinprodukte, Elektro und Batteriefertigung. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 4,7 Mrd. EUR. Der Dürr-Konzern hat rund 18.400 Beschäftigte sowie 139 Standorte in 33 Ländern. Zum 1. Januar 2025 wurden die bisherigen Divisions Paint and Final As-sembly Systems und Application Technology in der neuen Division Auto-motive zusammengeführt. Seitdem agiert der Dürr-Konzern mit vier Divisions am Markt:

Automotive: Lackiertechnik, Endmontage-, Prüf- und Befülltechnik

Industrial Automation: Automatisierte Montage- und Prüfsysteme für Automobilkomponenten, Medizinprodukte und Konsumgüter sowie Auswuchtlösungen und Beschichtungsanlagen für Batterie-elektroden

Woodworking: Maschinen und Anlagen für die holzbearbeitende Industrie

Clean Technology Systems Environmental: Abluftreinigungsan-lagen und Schallschutzsysteme

