Smarte Energiespartipps

Mehr Komfort und weniger Kosten das ganze Jahr über mit Home Pilot

Ein angenehmer Wohn-Lifestyle muss nicht teuer sein! Smarte Technologie von Home Pilot macht es kinderleicht, Energie zu sparen. So wird Wohnen sparsamer, komfortabler und umweltfreundlicher. Der Experte für die Steuerung des Raumklimas durch intelligenten Sonnenschutz, Rollladensteuerung und Heizungsregelung bietet Lösungen zum einfachen Selbsteinbau für mehr Energieeffizienz.

Sparen mit intelligent vernetztem Sonnenschutz

Wer auf smarte Rollladensteuerung von Home Pilot setzt, kann bis zu 30 Prozent Energie einsparen. Das Prinzip ist einfach: Damit sich Räume durch sommerliche Hitze nicht zu sehr aufheizen, schließen Rollläden automatisch. Im Winter sorgen geschlossene Rollläden dafür, dass weniger Heizwärme verloren geht – so hilft das Home Pilot Smart Home das ganze Jahr beim Energie sparen.

-Die elektrischen Gurtwickler von Home Pilot machen die Automatisierung der Rollläden mit programmierbaren Fahrzeiten und Memory-Funktion zum Kinderspiel. Statt am Gurtband zu ziehen, können Hausbewohner den Sicht- und Sonnenschutz komfortabel mit der Home Pilot App, per Sprachbefehl oder über smarte Schalter steuern.

-Home Pilot bietet Gurtwickler mit oder ohne Funk-Schnittstelle für die Aufputz- oder Unterputz-Installation an. Alle Ausführungen können im Plug-and-Play-Verfahren montiert und einfach nachgerüstet werden – auch in Mietwohnungen oder im Altbau.

-In Verbindung mit dem Sonnen- oder Wettersensor und dem Gateway premium erkennt der smarte Sonnenschutz den jeweiligen Bedarf und funktioniert ganz automatisch.

Energieeffizient zur Wunschtemperatur

Insgesamt verbraucht die Heizung rund 70 Prozent der Energie im Haushalt: Im Winter läuft sie auf Hochtouren, aber auch im Frühling können die Temperaturen noch erfrischend sein, sodass weiterhin Heizbedarf besteht. Entsprechend viel können Hausbewohner sparen, wenn die Heizung an eine smarte Steuerung gekoppelt ist. Mit den Produkten von Home Pilot können sie jeden Raum individuell anpassen und feste Uhrzeiten festlegen, zu denen die Heizelemente hoch- und runterfahren oder sogar kühlen. Die Steuerzentrale Gateway premium und die App ermöglichen jederzeit die volle Kontrolle, damit Heizkosten dauerhaft niedriger bleiben.

-Der intelligente Heizkörper-Thermostat smart schafft wohlige Wärme zur Wunschzeit und verbessert die Energieeffizienz in jedem Zuhause. In Kombination mit einem Tür- und Fensterkontakt wird die Heizung automatisch abgesenkt, sobald ein Fenster im Raum geöffnet wird. Über die Home Pilot App lässt sich auch unterwegs prüfen, ob Fenster, Balkon- und Terrassentüren geschlossen sind. Selbst wenn ein Fenster offengelassen wurde, können Hausbewohner per App die Heizung runterregeln.

-Der neue drahtlose smarte Thermostat pure eignet sich ideal für die Steuerung von Heizkesseln und zur Einzelraumregelung von Fußbodenheizungen. Dank präziser Temperaturregelung ermöglicht er bis zu zehn Prozent Energieeinsparung. Er lässt sich sowohl zum Heizen im Winter als auch zum Kühlen bei sommerlichen Temperaturen einsetzen, sofern das vorhandene Heizsystem den Kühlbetrieb unterstützt.

Elektrogeräte smart und nachhaltig machen

Im Alltag kommen immer mehr Elektrogeräte zum Einsatz. Bewohner können eine Menge Energie und Kosten sparen, wenn elektrische Geräte, Lampen oder der Fernseher nur dann eingeschaltet sind, wenn sie wirklich genutzt werden.

-Mit dem Zwischenstecker smart von Home Pilot lassen sich verbundene Geräte vorprogrammieren und über Alexa oder Google steuern. Licht an vergessen? In Verbindung mit dem Gateway premium können Hausbewohner per App Lampen auch aus der Ferne abschalten.

-Die Schaltaktoren von Home Pilot werden unsichtbar hinter Lichtschalter oder Steckdose eingebaut und machen sie funkfähig, sodass Hausbewohner sie per App steuern können. Insgesamt lassen sich bis zu 20 Leuchten oder smarte Geräte über einen Aktor verbinden, fernsteuern und automatisieren.

-Der Bewegungsmelder smart bringt zur richtigen Zeit Licht ins Dunkel und erleuchtet Stolperfallen. Der Sensor schaltet die Beleuchtung ein, wenn eine Person den Erfassungsbereich betritt, und wieder aus, wenn sie den Raum verlässt. In Kombination mit dem Gateway premium kann er auch für Routinen genutzt werden, die über die Home Pilot App programmierbar sind.

Mehr Informationen gibt es unter: de.homepilot-smarthome.com

Über Home Pilot:

Home Pilot steht für steht für Profi-Qualität im Bereich Smart Home. Die Macher von Home Pilot sind ausgewiesene Smart-Home-Profis aus dem Hause Delta Dore Rademacher und besitzen jahrzehntelange Erfahrung in der Hausautomation. Mitte 2021 bündelten Rademacher und der französische Hersteller Delta Dore – selbst seit vielen Jahren einer der großen Player auf dem Smart-Home-Markt – ihre Kräfte, um einer der führenden Anbieter von Smart Home-Lösungen in Europa zu werden. Dabei entstand die neue Endkonsumenten-Marke Home Pilot. Die rund 70 Komponenten im breiten Sortiment werden nahezu alle in Deutschland und Frankreich produziert. Die Distribution erfolgt online über den Home Pilot Webshop und ausgewählte Onlinehändler.

Firmenkontakt

DELTA DORE RADEMACHER GmbH

Peggy Losen

Buschkamp 7

46414 Rhede / Westfalen

02872 – 933-137



https://www.de.homepilot-smarthome.com/

Pressekontakt

becker döring communication

Anja Becker

Löwenstraße 4-8

63067 Offenbach

069 – 4305214-14



http://www.beckerdoering.com

Bildquelle: Home Pilot