Smarte Gebäudesteuerung: GEZE auf der Light + Building

Leonberg, 10. Februar 2020. Smart Building – darunter verstehen viele Planer und Facility Manager vorwiegend die automatische und intelligente Steuerung von Heizung, Belüftung, Klimaanlage und Beleuchtung. Mit dem GEZE Cockpit steht eine Automatisierungsplattform zur Verfügung, mit der sich auch die Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik zentral steuern oder in die übergeordnete Gebäudesteuerung einbinden lässt. Auf der Light + Building in Frankfurt präsentiert GEZE neue Cockpit Automatisierungsmodule für die Zutrittskontrolle, natürliche Lüftung sowie kompakte Rauch- und Brandzentralen.

GEZE Cockpit – offenes System für einfache Integration

Vom GEZE Cockpit aus lassen sich automatische Türsysteme, Fenstertechnik, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA) und Sicherheitstechnik auch großer Gebäudekomplexe zentral steuern. Die Besonderheit: Über den offenen Kommunikationsstandard BACnet können auch hersteller- und gewerkeunabhängig weitere Smart Building-Elemente unkompliziert integriert werden.

GEZE bietet Cockpit in unterschiedlichen Versionen an: für kleinere bis mittelgroße Immobilien als Stand-alone-Lösung; für größere Immobilien und Gebäude-Komplexe als Smart Router, mit dem sich intelligente GEZE Produkte wie automatische Tür- und Fenstersysteme oder RWA-Anlagen in die übergeordnete Gebäudeleittechnik integrieren lassen. GEZE Cockpit lässt sich entsprechend Gebäudegröße und -funktion anpassen und konfigurieren.

Individuell anpassbar für unterschiedliche Anforderungen

Auf der Messe präsentiert GEZE außerdem die neuesten Module zur Zugangskontrolle und -steuerung, natürliche Lüftung sowie Rauch- und Wärmeabzug, die sich alle für die Integration ins GEZE Cockpit eignen. Im GEZE Cockpit lassen sich daraus individuelle Szenarien konfigurieren und hinterlegen: Türen und Fenster werden so zeit- oder ereigsnisgesteuert geöffnet oder geschlossen, Zugangsberechtigungen kontrolliert oder Fluchtwege freigegeben, Rauch- und Wärmeabzuganlagen überwacht. Über die Visualisierung lässt sich der Status der einzelnen Elemente erfassen, aufwändige Vor-Ort-Kontrollen lassen sich deutlich reduzieren, Störungen oder Fehlermeldung sind genau zu lokalisieren.

Rauch- und Brandsicherheitslösung für kleinere Objekte

Die Anforderungen an Brandschutz steigen kontiniuierlich: GEZE präsentiert eine neue Rauch- und Wärmeabzuglösung, mit der sich nun auch kleinere Objekte intelligent und automasiert sichern lassen. Die neue Steuerzentrale für RWA ist vorkonfiguriert, lässt sich aber auch einfach mit individuellen Szenarien konfigurieren. Sie ist gut zugänglich und überzeugt durch schnelle Installation und einfache Inbetriebnahme.

Diese Pressemitteilung sowie druckfähiges Bildmaterial zum Download erhalten Sie unter:

https://www.geze.com/de/newsroom/smarte-gebaeudesteuerung-geze-auf-der-light-building

ÜBER GEZE:

Wir sind ein innovatives, weltweites Unternehmen für Produkte, Systemlösungen und umfassenden Service rund um Türen und Fenster. So bieten wir innovative und modernste Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik. Mit unserer Branchen- und Fachkenntnis erzielen wir herausragende Ergebnisse, die Gebäude lebenswert machen. Weltweit arbeiten bei GEZE mehr als 3.200 Menschen. Wir entwickeln und fertigen am Stammsitz in Leonberg.

Fertigungsstätten befinden sich auch in China, Serbien und Spanien. Mit 32 Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt bieten wir maximale Kundennähe und exzellenten Service überall. In Deutschland haben wir sechs Niederlassungen. Unser Gruppenumsatz beträgt über 448 Mio. Euro.

