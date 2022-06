Smarte LED-Panels Alternative steuerbar für Rasterdecken

Vielversprechende Lösung für Stromschienenstrahler für alle Rasterdecken auch Casambi dimmbar und steuerbar

Eine vielversprechende Lösung für alle Rasterdecken bietet die Firma LED Explorer GmbH aus Bayern an.

Gerade in Räumen, bei denen die Beleuchtungssituation oft gewechselt wird, zum Beispiel im Möbelhandel oder in Ausstellungen,

um Licht optimal zu platzieren und auf die jeweilige Raumeinrichtung anzupassen ist das LED Panel für die Aufnahme

von hochwertigen 3-Phasen Strahler unverzichtbar.

Anders wie zum Beispiel bei Lösungen mit normalen günstigen LED Panels die meist diffuses schlechtes

Licht produzieren, werden bei dieser Lösung hochwertige und leistungsstarke LED 3-Phasen Strahler problemlos platziert.

Mit dem LED Panel Modul für Stromschienenstrahler ergibt sich ein hohes Maß an Flexibilität für das individuelle

Beleuchtungskonzept.

Eine schnelle und kostengünstige Montage

Das LED Panel für Stromschienenstrahler in Rasterdecken ist speziell für die schnelle und einfache Montage entwickelt worden.

Insbesondere in Möbelhäusern, Tankstellen, Apotheken und ähnlichen Räumen, wo die Raumeinrichtung

regelmäßig wechselt, werden die Stromschienenstrahler mit hoher Leistung

mit einem großem Vorteil im Panel verwendet.

Bislang war es üblich, zur Verwendung von leistungsfähigen 3-Phasen Strahler, fest montierte Schienensysteme zu verwenden, an denen die Strahler montiert sind.

Ändert sich das Beleuchtungskonzept wird finanziell aufwendig demontiert und umgesetzt, um an anderer Stelle erneut angebracht zu werden.

Dieser Vorgang stellt nicht nur einen erheblichen Arbeitsaufwand mit den damit verbundenen Lohnkosten dar, sondern hinterlässt

optisch nachteilige Spuren dort, wo das bisher montierte Schienensystem demontiert wurde. Gegebenenfalls sind hier

zusätzliche Nacharbeiten erforderlich, wenn ein hoher Anspruch an die ästhetische Gestaltung des Raumes gestellt wird.

Hier bieten die neuen LED Panelmodule einen wertvollen Lösungsansatz für Odenwalddecken und Rasterdecken an.

Weitere Vorteile des LED Panel für Stromschienenstrahler sind, dass das Licht optimal, im spitzem Winkel über dem auszuleuchtenden Objekt platziert wird.

Alle 3-Phasen-Module sind mit einem 3 Meter Kabel und Schukostecker für einen leichten Anschluß versehen.

Bei der vorteilhaften Kabellänge von 3 Meter reichen nur wenige elektrische Versorgungspunkte zwischen der abgehängten

Decke und der Geschossdecke aus, um die Einlegemodule in einem weiten Radius an nahezu beliebiger Stelle im Raum anzuordnen.

Die LED Explorer GmbH mit Sitz in Schönau am Königssee wurde 2013 gegründet und ist auf die Ausstattung von Ladengeschäften, Museen und Verkaufsflächen mittels LED Stromschienenstrahler spezialisiert.

