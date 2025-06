Smarte Vorbereitung für sorgenfreie Urlaubs-Fahrten

5 Tipps für Fahrzeughalter von PETRONAS Lubricants International (PLI)

Nach wie vor ist das Auto das meistgenutzte Vehikel für die Urlaubszeit. Umso mehr, da aus Klima-Gründen oder aufgrund der wirtschaftlichen Lage viele Europäer lieber mehrere Kurztrips wählen, anstatt langer Flugreisen. Egal ob die Wahl auf Tagesausflüge, lange Roadtrips oder die klassische Fahrt in den Süden fällt – wer ohne Zwischenfälle in den Urlaub kommen will, sollte auch sein Fahrzeug vorbereiten. PETRONAS ist Verbrauchern seit Jahren ein zuverlässiger Partner für optimalen Schutz und Leistung ihrer Motoren und hat fünf smarte Tipps für eine gute Fahrt bereit:

Das sollten kostenbewusste Verbraucher vor längeren Urlaubsfahrten berücksichtigen:

– Wer Wartungen und Pannen vermeiden will, denkt an seine Schmierstoffe

Auch aus Kostengründen zögern 64 % der Verbraucher Wartungen so lange wie möglich hinaus. Gleichzeitig sind Autos in Europa im Schnitt aber 12 Jahre alt. Langlebigkeit und Zuverlässigkeit sind gefragt, brauchen aber auch Pflege. Aus diesem Grund hat PETRONAS speziell für ältere Fahrzeuge die innovative PETRONAS Syntium X-Serie entwickelt. Mit diesen innovativen Schmerstoffen erhalten Verbraucher ein perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis für die Langlebigkeit und Leistung ihrer Motoren.

– Ölwechsel lohnen sich dreifach

Was Sonnencreme für die Haut ist, sind die Schmierstoffe für Fahrzeuge. Sie schonen Motoren vor Hitze und Verschleiß. Hochwertige Öle beugen nicht nur kostspieleigen Reparaturen vor, sie verbessern auch die Motorleistung und die Kraftstoffeffizienz. Beispielsweise verbessert PETRONAS Syntium mit CoolTech+™ den Schutz kritischer Teile um bis zu 37,8 % und kann gleichzeitig den Kraftstoffverbrauch um bis zu 3 % senken.

– Leistung gibt es in jeder Preisklasse

Hochwertige Produkte müssen nicht teuer sein. Das Schmierstoffempfehlungssystem von PETRONAS hilft dabei, in jeder Preisklasse eine smarte Entscheidung zu treffen. Vor allem Halter älterer Fahrzeuge über der Garantiezeit profitieren davon. Mit dem Ziel entwickelt, auch in hohem Alter Zuverlässigkeit und Leistung zu garantieren, deckt die neue PETRONAS Syntium X-Reihe alle wichtigen Viskositäten im Automobilbereich ab.

– Keine unerwarteten Mehrkosten bei vertrauenswürdigen Partnern

Verbrauchern fällt es leichter, einer Wartung zuzustimmen, wenn sie dem Anbieter vertrauen. Es lohnt sich kurz- wie langfristig, auf etablierte Partner mit bewährter Expertise und einem großen Netzwerk zu setzen. PETRONAS hat daher ein Netzwerk von über 3.000 Full-Service-Partnern in der gesamten EMEA-Region aufgebaut. Diese bieten neben der nötigen Kompetenz auch von Beginn an Transparenz bei der Einschätzung der nötigen Dienstleistung und deren Preisen. Damit droht keine Gefahr, dass unerwartete Mehrkosten den Urlaub platzen lassen.

– Support aus der digitalen Welt

Natürlich hat auch die digitale Welt verschiedene Lösungen bereit. So helfen Predictive Maintenance Tools oder Apps wie Simply Auto dabei, potenzielle Probleme bereits vorab zu antizipieren. Fahrer finden mit dem Schmierstoffempfehlungs-Tool die richtigen Produkte oder mit dem Werkstattfinder zuverlässige Partner. Außerdem helfen digitale Technologien, Auto- und Schmierstoffherstellern dabei, effizientere und intelligentere Wartungsdienste anzubieten.

Bereits solche einfachen Schritte tragen also viel zu sorgenfreien Trips bei, ohne die Urlaubskasse stark zu belasten. Egal ob man die Aufgabe selbst übernehmen oder an Profis abgeben möchte – PETRONAS hat für alle Fahrzeughalter eine passende und smarte Lösung bereit. Denn Sicherheit beginnt mit dem richtigen Öl.

Über PETRONAS Lubricants International

PETRONAS Lubricants International (PLI) ist der globale Geschäftsbereich für die Herstellung und Vermarktung von Schmierstoffen der PETRONAS, Malaysias dynamischer globaler Energiekonzern. Seit der Gründung im Jahr 2008 produziert und vertreibt PLI eine breite Palette hochwertiger Automobil- und Industrieschmierstoffe in über 100 Märkten weltweit. Der Hauptsitz befindet sich in Kuala Lumpur, mit weiteren Niederlassungen unter anderem in Turin, Belo Horizonte, Peking und Chicago. PLI ist die treibende technische Kraft hinter der Partnerschaft von PETRONAS mit dem Mercedes-AMG PETRONAS Formel-1-Team und verantwortlich für die Entwicklung, Gestaltung und Lieferung der Fluid Technology Solutions™, einschließlich maßgeschneiderter Schmierstoffe, Kraftstoffe und Getriebeöle zur Leistungsoptimierung der Silberpfeile.

Wir sind ein fortschrittlicher Energie- und Lösungspartner, der das Leben für eine nachhaltige Zukunft bereichert.

Unser Engagement besteht darin, unser Geschäft auf eine Weise zu führen und auszubauen, die sich positiv auf Gesellschaft und Umwelt auswirkt.

PLI verfolgt eine ehrgeizige Wachstumsstrategie und ist als eines der führenden globalen Schmierstoffunternehmen an der Spitze der Branche tätig. Mit maßgeschneiderten Lösungen für jede Anforderung setzen wir neue Standards.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.pli-petronas.com

