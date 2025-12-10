SmartTOP Zusatz-Verdecksteuerung für Range Rover dauerhaft im Preis reduziert

Ab sofort ist die SmartTOP Verdecksteuerung des Herstellers Mods4cars für das Range Rover Evoque Cabriolet dauerhaft im Preis gesenkt. Das nachrüstbare Cabriomodul ist nun für 169,00 Euro zzgl. Steuer erhältlich.

Las Vegas, Nevada – 10. Dezember 2025

Die Firma Mods4cars hat ihre smarte Verdecklösung für das Range Rover Evoque Cabriolet dauerhaft im Preis reduziert. Das SmartTOP Dachmodul ist ab sofort für 169,00 Euro zzgl. Steuer erhältlich. Es wird nachträglich ins Fahrzeug eingebaut und erleichtert mit schlauen Zusatzfunktionen den Cabrioalltag.

So wird unter anderem das Öffnen und Schließen des Verdecks über die Innenraumtaste per One-Touch möglich. Es ist nicht länger erforderlich, die Taste dauerhaft gedrückt zu halten. Es genügt ein kurzes Antippen und die Dachbewegung wird automatisch ausgeführt. „Der Fahrer hat schneller wieder beide Hände am Lenkrad.“ erklärt PR-Sprecher Sven Tornow.

Weiterhin wird die Bedienung des Daches aus der Ferne über den Original-Fahrzeugschlüssel möglich. Mit dem Drücken einer Tastenkombination auf dem Fahrzeugschlüssel kann das Verdeck aus der Ferne geöffnet und geschlossen werden. „Unsere Kunden können ihr Verdeck bereits öffnen, wenn sie sich auf das Fahrzeug zubewegen.“ so Sven Tornow weiter. Eine Veränderung am Fahrzeugschlüssel muss nicht vorgenommen werden.

Wie jedes SmartTOP enthält auch das Komfortmodul für das Range Rover Evoque Cabriolet zusätzliche Features. Die Fenster können separat über die Fernbedienung geöffnet und geschlossen werden. Es ist einstellbar, ob nach der Dachöffnung die vorderen oder alle Fenster automatisch schließen sollen. Auf Wunsch kann die Bedienrichtung der Verdecktaste invertiert werden.

Das Starten oder Abstellen des Motors unterbricht nicht die laufende Verdeckbewegung. Das Modul lässt sich jederzeit deaktivieren. Alle Funktionen des SmartTOP Dachmoduls sind nach den persönlichen Wünschen programmierbar. Ein am SmartTOP Modul angebrachter USB-Anschluss ermöglicht die Verbindung mit dem PC/Mac. Außerdem ist das Aufspielen von Softwareaktualisierungen möglich, die der Hersteller Mods4cars kostenfrei zur Verfügung stellt.

Der im Lieferumfang enthaltene Plug-and-Play Kabelsatz sorgt für eine einfache Installation. Durch simples Zusammenstecken wird die Verbindung zwischen SmartTOP und Fahrzeugelektronik hergestellt. Es müssen keine Leitungen durchtrennt werden, weshalb ein spurloser Rückbau jederzeit möglich ist.

Die Verdecksteuerung für das Range Rover Evoque Cabriolet ist ab sofort für 169,00 Euro zzgl. Steuer erhältlich.

Die Firma Mods4cars bietet SmartTOP Komfortmodule für folgende weitere Fahrzeugmarken an: Alfa, Audi, Bentley, BMW, Chevrolet, Ferrari, Ford, Infiniti, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mini, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Volkswagen und Volvo.

Das Produktvideo ist hier zu finden:

http://youtu.be/Tys5oiafyus

Weitere Informationen:

http://www.mods4cars.com

Die Firma Mods4cars wurde im Jahre 2002 aus der Idee heraus geboren, den an sich fast perfekten Porsche Boxster um ein viel gefragtes Detail, die komfortable One-Touch-Verdeckbedienung, zu erweitern. Das resultierende Produkt erlaubt überdies auch die Bedienung während der langsamen Fahrt und ist in Sekundenschnelle installiert, ohne das Fahrzeug dauerhaft zu verändern: Die erste SmartTOP Verdecksteuerung war geboren.

Der Erfolg der ersten Produkte in Deutschland und Europa führte schließlich Ende 2004 dazu, den Firmensitz in die Vereinigten Staaten von Amerika zu verlegen, um von dort den Amerikanischen Kontinent und andere englischsprachige Länder wie England, Australien und Südafrika zu bedienen. Inzwischen ist ein internationales Unternehmen mit Firmensitz in Las Vegas (USA) und Generalvertretung in Berlin (Deutschland) entstanden, das täglich die über den Globus verteilten Vertriebs- und Installationspartner mit innovativen und auf dem Markt einzigartigen Produkten beliefert.

Durch die seit 2002 begonnene Spezialisierung auf die exklusive Entwicklung von Verdeck- und Komfortsteuerungen kann die Firma Mods4cars eine einmalige Kompetenz und Produktqualität gewährleisten. Das oberste Ziel ist es, jedes Produkt in Bezug auf Stabilität, Funktion und intuitive Bedienbarkeit hin zu optimieren. Bei der Entwicklung und Qualitätskontrolle der Steuerungen werden keine Kosten und Mühen gescheut um diesem Ziel und den hohen Erwartungen der Kunden gerecht zu werden.

Der außergewöhnliche Erfolg der Mods4cars Produkte basiert nicht zuletzt auf der intensiven Zusammenarbeit mit den Kunden, die für jedes neue Produkt schon während der Entwicklungsphase beginnt.

