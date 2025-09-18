SNIPES vertraut auf Arvato als neuen Logistikpartner

Langfristige Lösung für die Zukunft

Gütersloh/Köln – Der international agierende Sneaker- und Streetwear-Retailer SNIPES hat einen langfristigen Vertrag mit Arvato unterzeichnet. Ab der zweiten Jahreshälfte 2026 übernimmt Arvato die gesamte operative Logistikabwicklung für das europäische Online-Business des Retailers.

Während Arvato die Abwicklung des E-Commerce-Geschäfts übernimmt, bleibt die Belieferung der europaweiten SNIPES Stores durch das hauseigene Distributionszentrum in Wesseling erhalten, um den Standort zu stärken und langfristig Arbeitsplätze zu sichern.

Mit Arvato gewinnt SNIPES einen starken Partner, dessen Standort in Dorsten durch die Nähe zum Headquarter von SNIPES in Köln und dem bestehenden Distributionszentrum in Wesseling eine effiziente operative Steuerung der Logistikprozesse und schnelle Belieferungszeiten ermöglicht. Arvato bringt zudem nicht nur umfassende Erfahrung in der Fashion-Logistik mit, sondern verfügt auch über moderne Automatisierungstechniken, die SNIPES ein leistungsstarkes und optimiertes Serviceangebot garantieren.

„Die Zusammenarbeit mit Arvato ist für SNIPES ein strategischer Schritt in die Zukunft. Damit können die logistischen Anforderungen unseres E-Commerce Business und das geplante Mengenwachstum der kommenden Jahre optimal bewältigt werden“, erklärt Simon Bus, Unternehmenssprecher SNIPES.

„Wir freuen uns sehr über das Vertrauen von SNIPES. Mit unserer langjährigen Expertise in der Fashion-Logistik, modernsten Automatisierungslösungen und einem engagierten Team schaffen wir die Basis für eine hocheffiziente E Commerce-Abwicklung. Gemeinsam werden wir die Logistikprozesse von SNIPES zukunftssicher gestalten und damit den Weg für weiteres Wachstum und eine langfristig erfolgreiche Partnerschaft ebnen“, sagt Axel Mayer, President Lifestyle Fashion & Sports bei Arvato.

Arvato ist ein innovativer weltweiter 3PL-Dienstleister in den Bereichen Supply Chain Management und E-Commerce. Durch die Kombination von langjährigem Branchenwissen mit den richtigen Technologien entwickelt Arvato innovative Lösungen für seine Kunden. Arvato konzentriert sich auf die Bereiche Consumer Products, Tech, Healthcare, Automotive und Publisher und hat seine Organisation nach den Bedürfnissen seiner globalen Kunden und ihren Branchen ausgerichtet. Rund 18.000 Mitarbeitende arbeiten an 100 Standorten mit modernsten Cloud-Technologien. So gelingt es Arvato, seine Kunden bei ihren Wachstumszielen bestmöglich zu unterstützen.

Arvato ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Bertelsmann SE & Co. KGaA. Mit 75.000 Mitarbeitenden ist Bertelsmann als Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen weltweit aktiv.

Bildquelle: Copyright Arvato