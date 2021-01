SNP SE und Rackspace Technology schließen Partnerschaft

Heidelberg, 19. Januar 2021 – Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE, ein führender Anbieter von Softwarelösungen für digitale Transformationsprozesse und automatisierte Datenmigrationen, und Rackspace Technology Inc (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-end-Multi-Cloud-Lösungen, haben einen Vertrag über eine strategische Partnerschaft unterzeichnet. Die Kooperation beinhaltet den Einsatz der SNP-Software CrystalBridge® bei Kunden von Rackspace Technology, die ihre SAP-Landschaft in die Cloud verlagern wollen. Rackspace Technology agiert in 120 Ländern und bietet Managed Services für mehr als 120.000 Kunden an, darunter über die Hälfte der Fortune-100-Unternehmen.

Während der COVID-19-Pandemie haben sich viele Unternehmen strategisch darauf konzentriert, Workloads, einschließlich SAP, in die Cloud zu verlagern. Viele Pläne zur digitalen Transformation wurden dadurch beschleunigt. Das Know-how im Bereich Multi-Cloud von Rackspace Technology gepaart mit dem Wissen zu Anwendungsmigrationen und -modernisierungen verschafft Kunden den entscheidenden Vorteil und befähigt sie, ihren Weg in die Cloud erfolgreich zu meistern.

Rackspace Technology wird die SNP-Software bei seinen Kunden einsetzen, um ihnen mithilfe automatisierter Datenmigration einen schnellen und risikominimierten Umzug in die Cloud zu ermöglichen. Die Software dient dabei zur umfassenden Analyse der bestehenden Systemlandschaft, zur transparenten Planung und Steuerung der Datenmigration sowie zur Restrukturierung und Modernisierung der SAP-Landschaft nach dem Umzug in die Cloud.

Im Rahmen der Partnerschaft haben die beiden IT-Unternehmen außerdem den Aufbau eines gemeinsamen Kompetenzzentrums beschlossen. Dort sollen Mitarbeiter von Rackspace Technology von SNP-Experten zum Einsatz von CrystalBridge® trainiert und zertifiziert werden, um Kunden den besten Service zu bieten.

Bernd Gill, Director Strategic Alliance, Partner & Innovation für DACH bei Rackspace Technology, äußert sich hierzu wie folgt: “Da der Bedarf an Anwendungsmigrationen und -modernisierungen weiter zunimmt, wird unsere Partnerschaft mit SNP es den Kunden ermöglichen, den Wert der Cloud zunehmend auszunutzen. Die Nachfrage nach SAP-Leistungen ist im letzten Jahr rapide gestiegen, da Unternehmen ihre Kundenbeziehungen und Geschäftsabläufe verbessern wollen, um in der sich wandelnden Geschäftslandschaft wettbewerbsfähig zu bleiben.”

“Gemeinsam mit dem global aufgestellten und ausgewiesenen Multi-Cloud-Experten Rackspace Technology wollen wir den Wechsel in die Cloud beschleunigen”, sagt Michael Eberhardt, CEO von SNP. “Durch die neu geschlossene Kooperation und den Einsatz unserer Software CrystalBridge® für die automatisierte Datenmigration werden Unternehmen den Umstieg künftig einfacher und sicherer meistern. Damit können Kunden von den Vorteilen des Cloud-Betriebs, wie Kostensenkungen durch eine skalierbare und leistungsfähigere IT-Infrastruktur, noch schneller profitieren.”

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multi-Cloud-Lösungen. Wir können die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg entwerfen, aufbauen und betreiben, unabhängig von Technologie-Stack oder Deployment-Modell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase des Übergangs zur Cloud zusammen und ermöglichen es ihnen, Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

SNP ist ein weltweit führender Anbieter von Software zur Bewältigung komplexer digitaler Transformationsprozesse. Anders als klassische IT-Beratung im ERP-Umfeld setzt SNP auf eine automatisierte Lösung mit Hilfe eigens entwickelter Software: Mit der Data Transformation Platform CrystalBridge® und dem SNP BLUEFIELD™-Ansatz können IT-Landschaften deutlich schneller und gezielter umstrukturiert, modernisiert und Daten sicher in neue Systeme oder in Cloud-Umgebungen migriert werden. Dies gewährt Kunden klare qualitative Vorteile bei gleichzeitig deutlich geringerem Zeit- und Kostenaufwand.

Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.500 Mitarbeiter*innen. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von rund 145 Mio. EUR. Kunden und Partner sind global agierende Konzerne aus allen Branchen. SNP wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert, seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet und wurde im März 2020 in den SDAX aufgenommen. Seit 2017 firmiert das Unternehmen als Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea/SE).

