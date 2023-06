SNP und Snowflake vertiefen Partnerschaft

– SNPs „Data Streaming for SAP“ wurde mit dem Snowflake Native App Framework entwickelt

– Die App reduziert die Datenlatenz bei der Integration von Streaming-Datenmengen

– Kosteneffiziente Aufnahme von SAP-Datenströmen in Snowflake

Heidelberg, 28. Juni, 2023 – SNP Schneider-Neureither & Partner SE, führender Anbieter von Software für digitale Transformationen, automatisierte Datenmigrationen und Datenmanagement im SAP-Umfeld, hat auf dem diesjährigen Snowflake Summit in Las Vegas die Einführung von „Data Streaming for SAP“, einer Snowflake Native App auf dem Snowflake-Marketplace, angekündigt. Die neue Lösung ermöglicht SAP-Anwenderunternehmen die schnelle und sichere Integration von SAP-Daten mit Snowflake. Viele gemeinsame Kunden von SNP und Snowflake profitieren bereits von den Vorteilen von SNP Glue. Mit der neuen App „Data Streaming for SAP“ können SAP-Kunden die SAP-Datenströme direkt in Snowflake weiter optimieren.

„Das Snowflake Native App Framework ermöglicht es wichtigen Partnern wie SNP, in der Data Cloud eine völlig neue Art von App zu entwickeln“, sagt Chris Child, Senior Director of Product Management bei Snowflake. „Die Data Streaming for SAP-App von SNP erleichtert es Unternehmen, SAP-Daten in ihre Snowflake-Konten zu integrieren, daraus Mehrwerte zu schaffen und gleichzeitig die Effizienz zu steigern und die Datenlatenz für Kunden zu reduzieren.“

Gregor Stöckler, COO bei SNP, ergänzt: „Wir freuen uns sehr über die vertiefte Zusammenarbeit mit Snowflake im Rahmen unserer Partnerschaft. Damit können wir unsere umfangreiche SAP-Datenexpertise und die Funktionen unserer SNP Glue-Lösung als Snowflake Native App einbinden. Es ist eine echte native Snowflake-Integration, und das Besondere daran ist, dass sie ein Design nutzt, das auf die Optimierung der Datenverarbeitungskosten achtet, was unseren gemeinsamen Kunden zugutekommt.“

Das Native-App-Framework des kalifornischen Data-Cloud-Unternehmens Snowflake steht Entwicklern zur Verfügung, um Apps nativ in der Data Cloud zu erstellen und zu testen. Weitere Funktionen für Vertrieb und Monetarisierung werden laut Snowflake in Kürze als Vorschau verfügbar sein. Snowflake Native Apps läuten eine neue Ära der Datenkollaboration ein, indem sie Entwicklern das nötige Werkzeug an die Hand geben, um mit der hohen Verfügbarkeit und der automatischen Skalierbarkeit von Snowflake schnell robuste Apps zu erstellen und gleichzeitig die Sicherheits- und Beschaffungshürden für Kunden zu reduzieren. Im Snowflake-Marketplace sind bereits heute über 25 neue Native Apps verfügbar.

SNP (Ticker: SHF.DE) unterstützt Unternehmen weltweit dabei, das volle Potenzial ihrer Daten zu entfalten und ihre ganz individuelle Reise in eine digitale Zukunft zu gestalten.

Mit der Data Excellence Platform CrystalBridge® und dem BLUEFIELD™-Ansatz hat SNP einen umfassenden Branchenstandard geschaffen, um SAP-Systeme schneller und sicherer zu re-strukturieren, modernisieren und datengetriebene Innovationen in der Cloud zu realisieren.

Weltweit vertrauen rund 2.600 Kunden aller Branchen und Größen auf SNP, unter ihnen 21 der DAX40 und 95 der Fortune 500. Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.400 Mitarbeitende an über 40 Standorten in 15 Ländern. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 173,4 Mio. EUR.

Weitere Informationen unter www.snpgroup.com

