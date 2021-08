So einfach ist Bleeching mit Curaprox

Hilfe, wie werden meine Zähne weiß?

Natürliches Bleeching mit BLACK IS WHITE – Hydrosonic Schallzahnbürste von Curaprox

Hilfe, wie werden meine Zähne weiß?

Natürliches Bleeching mit BLACK IS WHITE – Hydrosonic Schallzahnbürste von Curaprox

Eine schwarze Zahnbürste und schwarze Zahncreme. Damit soll Bleeching gehen? Und wirklich schonend, ohne schrubben? Für die “Black is White”- Zahnbürste von Curaprox ist das kein Problem. Die Schweizer Mundhygienespezialisten wissen wie es geht, ohne den Zahnschmelz anzugreifen: mit CARBON – Aktivkohlepartikel in den hunderten feinen Curen-Filamenten im Bürstenkopf. Der Bürstenaufsatz mit seinem pfiffigen Knick von 10 ° und der cleveren Tropfenform entfernt Plaque & Co mit individuell einstellbaren 42.000 bis 84.000 Reinigungsschwingungen. Noch besser kann”s nur der Zahnarzt.

Warum sind meine Zähne nicht weiß?

Nicht jeder hat weiße Zähne, auch nicht mit ständigem Bleeching. Es liegt an der individuellen Zahnsubstanz, dem Zahnschmelz. Natürlich auch an der Pflege. Denn Plaque und Verfärbungen, die nicht gründlich entfernt werden, legen sich wie ein Film auf die Zähne. Zwar kann man mit abrasiven Zahncremes arbeiten, aber mit meist zweifelhaftem Ergebnis, der Zahnschmelz nutzt sich ab. Und das ist schlecht. Denn im Bereich der Zahnkrone umgibt er das Dentin des Zahns als Schutz des stabilisierenden Zahnbeins. Je stärker er abgenutzt ist, desto mehr scheint das gelbliche Dentin durch. Das ist eine unabänderliche Tatsache.

Nach einer professionellen Zahnreinigung beim Zahnarzt wird dann oft wieder auf dilettantische Weise versucht, das schöne Weiß zu erhalten. Resultat: eine Beschädigung des Zahnschmelzes.

Und was einmal runtergeschrubbt ist, kann man nicht mehr draufputzen. Damit das gar nicht

erst passiert, hat Curaprox die “Black is White” Schallzahnbürste entwickelt, die bei regelmäßigem Gebrauch für ein strahlendes Naturweiß sorgt. Die schwarze Zahncreme hilft durch die Aktivkohlepartikel für ein schonendes Entfernen von Plaque und Verfärbungen.

Was macht die Black is White so einzigartig?

Mit diesem Modell ist Curaprox ein besonderer Coup gelungen. Im kleinen tropfenförmigen Bürstenkopf sind innovative Aktivkohlepartikel integriert, die die Zähne auf angenehme Weise schonend aufhellen. Durch einen pfiffigen 10° Knick im Bürstenkopf lässt sich wirklich jeder Winkel im Mund erreichen. Hunderte der speziell angeordneten Curen-Filamente sorgt für einen wahren Wirbel aus Zahncreme, Speichel und Wasser, der selbst hartnäckige Verfärbungen entfernt. Jeder Zahn ist komplett in die weichen Filamente eingebettet. Bis in die Zwischenräume werden Plaque und Speisereste entfernt. Schrubben mit abrasiver Zahncreme ist schädlich für die Zähne, auch das Zahnfleisch und freiliegende Zahnhälse reagieren mit Schmerz. Die sanften Curen-Filamente mit individuell einstellbaren 42.000 bis 84.000 Reinigungsschwingungen sorgen auf angenehme Weise für ganz glatte und saubere Zähne. Aber warum sind nach einer solchen Behandlung nicht alle Zähne weiß? Der Zahnarzt teilt seinen Patienten vorm Bleaching mit, dass das Resultat nicht zwingend ein strahlendes Weiß wird. Möglich ist, dass nicht nur Füllungen sichtbar werden, sondern auch der bisher unsichtbare Zahnersatz und Implantate nun einige Nuancen heller sind. Die Black is White hellt auf schonende Weise alle Zähne auf ohne gravierende Unterschiede. Aber noch etwas macht diese Schallzahnbürste einzigartig: Das Design! Bildschön mit ihrem mattschwarzen, achteckigem Handstück mit den magentafarbenen Funktionsknöpfen. Das pimpt sogar das Badezimmer auf.

Ist Bleeching mit der Black is White Schallzahnbürste schädlich?

Die sanften Curen-Filamente im tropfenförmigen Bürstenkopf reinigen die Zähne sehr gründlich

und schonend. Auch das Zahnfleisch wird bei einer 45° Haltung angenehm massiert. Curaprox hat zusätzlich zu der schwarzen Zahnpasta noch weitere sehr angenehme, hochwirksame Zahnpasten im Angebot, die die Zähne so glatt machen, dass sich eine Plaque anheften kann.

“Black is White” auf Reisen

Einmal geladen, hält der Akku im Handteil gute zwei Wochen – bei täglich 2 x 2 Minuten Putzzeit. Die Leistung bleibt bis zum Schluss gleichmäßig stark. Die kleine medaillengroße Ladestation könnte zwar mit in den Koffer, muss aber nicht. Das mitgelieferte USB-Ladekabel passt in den Computer, den Laptop und auch in die USB-Ladebuchse im Auto. Ein praktisches, robustes und formschönes Etui enthält zusätzlich zwei Bürstenaufsätze. So gut geschützt geht die “Black is White”-Zahnbürste mit seinem Besitzer auf Reisen und das Glas Rotwein wird jedenfalls keine sichtbaren Spuren auf den Zähnen hinterlassen.

CURAPROX – die Produktmarke der Curaden AG – steht für Schweizer Premium-Produkte zur Mundgesundheit.

Ja, wir von Curaden sind von Mundgesundheit geradezu besessen – und das bereits seit 1972.

Dank dieser bald 50jährigen Erfahrung wissen wir: Beim Zähneputzen geht um viel mehr als um weiße Zähne und frischen Atem. Zum Beispiel begünstigen Zahnfleischentzündungen Herzerkrankungen und Schlaganfälle.

Deshalb arbeiten wir eng mit Dentalprofis zusammen. Das lohnt sich: Unsere Produkte sind hochwirksam – und gleichzeitig bereiten sie Freude, man verwendet sie gerne.

Zudem haben wir diese Dentalprofis ermuntert, ein Trainingsprogramm für ihre BerufskollegInnen zu erarbeiten – und sie in Mundgesundheits-Prophylaxe zu schulen. Jedes Jahr absolvieren tausende Dentalprofis dieses Trainigsprogramm, weltweit. Diese zertifizierten SpezialistInnen unterstützen auch Sie – zeigen Ihnen, wie Sie Mund, Zähne und Zahnfleisch auf einfache Weise wirksam pflegen und gesund halten.

Mit CURAPROX macht Zähneputzen richtig Spass. Es ist ganz leicht. Und die Ergebnisse sieht man sofort. Zusätzlich motiviert das Design unserer Produkte, sich jeden Tag gründlich – und richtig gern – der Mundgesundheit zu widmen.

Auch in Zukunft setzen wir alles daran, die schönsten und wirksamsten Mundgesundheitsprodukte der Welt zu entwickeln. So nämlich gewinnen wir jeden Tag viele neue CURAPROX-Fans dazu.

Firmenkontakt

Curaden Germany GmbH

Dagmar Westerheide

Industriestr. 2 / 4

76297 Stutensee

07249 – 913060

d.westerheide@professionalpress.de

http://www.curaprox.de

Pressekontakt

Curaprox-Pressebüro

Dagmar Westerheide

Südstraße 15

30989 Gehrden

05108 921221

d.westerheide@professionalpress.de

http://www.curaprox.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.