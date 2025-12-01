So einfach ist das?

MEGASONEX® Die Ultraschallzahnbürste

Es ist bekannt, dass Bakterien Parodontitis und Gingivitis verursachen können. Werden sie nicht von den Zähnen entfernt, können sie sich am Zahnfleischrand ansiedeln und Gingivitis auslösen, die unbehandelt zu Zahnfleischtaschen führen kann. Diese Bakterien sind wie tickende Zeitbomben. Bleibt die Entzündung unbemerkt, sind Gingivitis und in der Folge Parodontitis sehr wahrscheinlich. Diese Bakterien, die auch auf der Zunge vorkommen können, sollten täglich entfernt werden. Jede Verletzung der Zunge kann dazu führen, dass diese Bakterien in den Körper gelangen und über den Blutkreislauf verschiedene Organe erreichen. Aus diesem Grund zog der berühmte griechische Arzt Hippokrates vor 2.500 Jahren regelmäßig entzündete Zähne, um diese Entzündungsherde zu beseitigen. Glücklicherweise ist es heute einfacher und effektiver. Ultraschall zerstört Bakterien, und die sanften Vibrationen der MEGASONEX® Ultraschallzahnbürste entfernen abgestorbene und absterbende Bakterien im Zahnbelag sowie Speisereste. Besser geht es nicht.

Aber was haben Herzinfarkt, Schlaganfall mit den Zähnen zu tun?

Es ist längst kein Geheimnis mehr: Zahnbelag und Biofilm müssen gründlich und schonend entfernt werden – nicht nur von den Zähnen, sondern auch von der Zunge. Bakterien sammeln sich über Nacht in dieser klebrigen Masse und können in den Blutkreislauf gelangen. Von dort können sie zu verschiedenen Organen, einschließlich des Herzens, transportiert werden und dort möglicherweise eine Entzündung der Herzgefäße verursachen, die zu einem Herzinfarkt führen kann. Teile beschädigter Herzgefäßwände können sogar ins Gehirn gelangen und einen Schlaganfall auslösen.

Parodontitis, Gingivitis, Entzündung

Aber wie erkennt man diese Entzündung? Regelmäßige Besuche und vorbeugende Maßnahmen beim Zahnarzt sind unerlässlich. Ebenso wichtig ist das zweimal tägliche Zähneputzen mit der MEGASONEX® Ultraschallzahnbürste. Sie nutzt 96 Millionen Ultraschall-Luftvibrationen, um Bakterien zu zerstören und Zahnbelag sowie Speisereste sanft zu entfernen. Das Zahnfleisch wird angenehm massiert und seine Durchblutung angeregt. Frühe Anzeichen einer Entzündung im Mund können Zahnfleischbluten, Zahnfleischempfindlichkeit und Zahnfleischschwellungen sein. Auch tiefrotes Zahnfleisch kann ein Hinweis sein. Wird die tägliche Mundhygiene vernachlässigt, beginnt und endet dieser Teufelskreis oft mit dem Zahnverlust. Die MEGASONEX® Ultraschallzahnbürste reinigt sanft und ohne aggressive Bewegungen; die Geschwindigkeit der sanften Vibrationen lässt sich einfach per Knopfdruck am Griff einstellen.

Effektive und schonende Zahnreinigung mit Ultraschall

Kraftvoll und dennoch sanft. Die MEGASONEX® Ultraschallzahnbürste ist die weltweit einzige Zahnbürste, die Zähne nicht nur mit 96 Millionen Ultraschall-Luftvibrationen bei einer Frequenz von 1,6 MHz gründlich reinigt, sondern zusätzlich mit sanften 9.000 oder 18.000 Schallvibrationen – ohne Zahnfleisch oder Zahnschmelz zu schädigen. Der kleine Bürstenkopf mit polierten, weichen und speziell entwickelten Borsten erreicht jede Ecke des Mundes, selbst hinter den Backenzähnen, und beugt so Zahnfleischtaschen vor. MEGASONEX® entfernt Plaque und Verunreinigungen besonders schonend, ähnlich wie die Restaurierung eines wertvollen Gemäldes. Viele kleine, sanfte Bewegungen sind besser als eine aggressive, die Schäden verursachen kann. Abgenutzter Zahnschmelz lässt sich nicht wiederherstellen. Besonders Zahnspangenträger werden dies zu schätzen wissen, denn wer möchte schon schöne, ebenmäßige Zähne mit Karies im Zahnschmelz, weil Speisereste unter der Zahnspange nicht entfernt werden konnten?

Elegantes Design

Die MEGASONEX® Ultraschallzahnbürste wird regelmäßig an den neuesten Forschungsstand angepasst. Dies geschieht jedoch nur im Inneren; äußerlich bleibt das von kalifornischen und japanischen Designern entwickelte Produkt unverändert. Das leichte und dennoch leistungsstarke Handstück mit nur 88 g Gewicht lässt sich im mitgelieferten schlanken, stoßfesten Etui problemlos im Koffer oder in der Handtasche verstauen. Dank NiMH-Akku kann man die Bürste sogar im Flugzeug mitnehmen. Eine 36-monatige Garantie (Modell M8-S) inklusive kostenlosem Batteriewechsel ist im Preis inbegriffen. Das Handstück ist innerhalb weniger Tage wieder einsatzbereit. Neugierig?

