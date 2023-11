So geht Business auf Mallorca – KLOS to YOU kooperiert mit HOGASEARCH

Die Geschäftserweiterung auf Mallorca nimmt neue Fahrt auf, denn seit Kurzem kooperiert HOGASEARCH www.hogasearch.de mit KLOS to YOU www.klos-to-you.com Die Agentur KLOS to YOU ist spezialisiert auf Public Relations sowie Sales & Marketing für Hotels und ausgewählte Eventlocations. Darüber hinaus kennt Bettina Klos mit ihrem reichen Erfahrungsschatz in Hotellerie, Eventmanagement und PR die Insel wie ihre Westentasche und weiß, wie man hier erfolgreich Events auf die Beine stellt und professionell vermarktet.

„Ohne Klos nichts los!“ – Dieser Slogan begleitet Bettina, egal wo sie auftaucht. Sie ist die Schaltzentrale für Begegnungen und Events auf Mallorca und darüber hinaus.

Brigitte Brünjes – Owner des Online Portals HOGASEARCH kooperiert seit einigen Monaten mit der Mallorca Expertin, um vor den Hotelmarkt mit Innovationen, Lösungen und kreativen Ideen zu bereichern. Aus diesem Anlass fand am 27. Oktober im Leonardo Boutique Hotel in Portals Nous eine Präsenzveranstaltung mit dem Thema „Bauen ist keine Hexerei“ statt.

Hier trafen sich Bauunternehmer, Architekten, Projektentwickler, Interior Designer, Hoteliers sowie Privatiers und Investoren, um neue innovative Materialien auf dem Bausektor und die Top Projekte von ausgewählten mallorquinischen Architekturbüros kennenzulernen.

Auf dem Event wurde u.a. ein höhenverstellbares Bett des deutschen Herstellers FEMIRA www.femira.de in voller Funktion gezeigt und beeindruckte die Gäste und insbesondere die Hotelbranche.

Das Bett ist ab sofort im Showroom DURAN in Santa Ponsa www.gduran.com

Darüber hinaus wurde die European Hotel Consulting Group www.ehc-g.com vorgestellt, zu der auch Bettina Klos gehört. Als Co-Founder und Partnerin der European Hotel Consulting Group kümmert sie sich um die Akquise von neuen Hotelprojekten und um die Pflege der Geschäftsbeziehungen zu bestehenden Partnern. Darüber hinaus sorgt sie für die Erhöhung des Bekanntheitsgrades dieser noch sehr jungen Firmierung.

Bettina ist nicht nur eine Meisterin des Netzwerkens, sondern auch Gastgeberin des monatlichen Business Lunch, bei dem neue Geschäftskontakte geknüpft werden und spannende Themen auf dem Programm stehen.

Der nächste findet am Freitag, 17. November 2023, im Orlandos MEET & EAT MALLORCA, in Portals Nous statt.

Hier können Sie sich anmelden https://www.klos-to-you.com/business-lunch/

