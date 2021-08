So gelingt der Umzug in Eigenregie

Wer bei seinem Umzug auf professionelle Unterstützung verzichtet und in Eigenregie packt, einlädt und transportiert, kann eine Menge Geld sparen. Trotzdem ist Vorsicht geboten, denn das Selbstmanagement gelingt nur mit professionellem Equipment und dem nötigen Know-how. Deswegen gibt nonstop-rent.ch wertvolle Hinweise, mit denen der Umzug gelingt, und berät darüber hinaus auch Kunden, die aus seiner Fahrzeugflotte einen Transporter mieten möchten.

Bereits im Vorfeld des Umzugs stehen wichtige Planungen an. Am wichtigsten dürfte die Bestimmung des richtigen Umzugstermins sein. Der Termin bewegt sich um den Zeitpunkt herum, an dem die alte Wohnung übergeben und die neue bezogen werden kann.

In manchen Fällen ist eine exakte Festlegung des Datums schwierig, weil es mehrere Tage dauern kann, das gesamte Hab und Gut von A nach B zu transportieren und auch noch die Renovierung der alten Wohnung abzuwickeln.

Um Einzug und Auszug möglichst plangenau zu koordinieren, helfen auch die Fra-gen danach, wann die befreundeten Helfer Zeit haben und wann welches Umzugsauto zur Verfügung steht. Jeder, der in Eigenregie umziehen möchte, sollte die Helfer möglichst früh über den Termin informieren und sich rechtzeitig um einen Mietwagen kümmern.

Transporter, Pick-up oder Hänger?

Jeder Umzug gestaltet sich unterschiedlich, da jeder Haushalt anders organisiert ist. Wenn jemand aus dem Familien- oder Bekanntenkreis aber ein passendes Fahrzeug besitzt, wird er es möglicherweise zur Verfügung stellen. An dieser Stelle ist aber der Hinweis wichtig, dass wettermäßig nur auf der sicheren Seite ist, wer einen geschlossenen Transporter mietet.

Die bequemste Art des Umzuges ist sicherlich der mit einem professionellen Transportunternehmen. Es erklärt seinen Kunden die fachgerechte Anwendung der Tragegurte und unterweist ihn darin, wie man den Wagen effizient belädt. Falls das Budget für dieses Vorhaben aber nicht ausreicht und eine gewisse “Hands-on”-Mentalität vor-handen sind, lässt sich über nonstop-rent.ch aber auch ein Lieferwagen mieten.

Umzugskartons – Eine Investition, die sich lohnt

Wer schon einmal umgezogen ist, kennt das Dilemma und fragt sich jedes Mal auf”s Neue: Umzugskartons kaufen oder leihen? Auf jeden Fall sollte es ein fester, nicht ramponierter Umzugskarton aus dem Supermarkt sein. Er verträgt große Lasten und lässt sich schnell aufbauen und wieder zusammenlegen. Schwere Gegenstände wie Bücher gehören eher in kleine, leichte Gegenstände eher in große Kisten. Es ist nicht immer ratsam, den Karton vollständig zu füllen. Am besten ist es, etwas Luft zu lassen und 20 kg Traglast nicht zu überschreiten. Verpackungs- und Polstermaterial helfen dabei, das kostbare Hab und Gut an Ort und Stelle zu halten.

Zu guter Letzt der vielleicht wichtigste Tipp: Es spart Zeit und Nerven, den Stauraum des Umzugstransporters möglichst voll auszureizen. Natürlich darf die Ladung durch Quetschen nicht gefährdet werden. Wenn die Umzugskartons etwa gleich groß sind und sie auf der Ladefläche von den Möbeln getrennt werden, ist der Transportsicherheit Genüge getan.

nonstop-rent.ch bietet im Großraum Oberburg-Emmental Autovermietungen und Transporte aller Art. Private Personen, die einen Lieferwagen, Transporter oder einen Umzugswagen benötigen, können auf nonstop-rent.ch einen von vier verschiedenen Umzugswagen mieten und ihren Umzug in Eigenregie durchführen.

Autovermietung und Transporte aller Art im Grossraum Oberburg-Emmental: Nutzen Sie die günstigen Angebote auch für Ihre Firmenausflüge oder Vereinsveranstaltung. Wir unterbreiten Ihnen gerne ein passendes Angebot und stellen Ihnen bei der Busvermietung auch, wenn Sie es wünschen, einen Fahrer / Chauffeur zur Verfügung. Auch als Autovermietung und für Transporte aller Art bieten wir unseren Kunden verschiedene Fahrzeuge und Dienstleistungen zu fairen Preisen. Autovermietung / Transporte in Oberburg – unser Fahrzeugpark: Machen Sie sich jetzt ein Bild von un-serer Rubrik Autovermietung / Transporte und kontaktieren Sie uns jetzt für Ihre Reservationen oder bei Fragen. Unser Team berät Sie individuell und sucht gemeinsam mit Ihnen das Fahrzeug, das Ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Nutzen Sie auch unsere anderen Leistungen und erfahren mehr dazu direkt hier auf unserer Webseite: Taxi & Kurierdienst www.nonstoptaxi.ch in der direkten Umgebung.

