Der buddhistische Weg zu Glück, Sinn und Zufriedenheit

Wie bringt man Zen in sein Leben? Dieses Buch macht es an Beispielen aus dem Alltag deutlich.

Der erste Teil enthält klassische Zen-Geschichten, im zweiten lernen Sie Verhaltensweisen aus Japan kennen, die in jüngerer Zeit immer mehr Aufmerksamkeit in unseren Breitengraden erregen, im dritten Ideale japanischer Kampfkunst. Der vierte Teil erläutert Sprüche, die sich vor allem aus der Weisheit Chinas speisen und die eigentlich für die Zen-Schulung gedacht sind. Dort werden sie unter vier Augen zwischen Schüler und Meister ausgetauscht, da sie als Schlüsselworte für Lösungen von Koan gelten, rätselhaften Geschichten, die das gewöhnliche Denken sprengen sollen.

Auszug:

Der Geschmack von Banzos Schwert

Ein Schüler fragte seinen Zen-Meister: „Wie lange wird es dauern, bis ich erleuchtet bin?“

„Zehn Jahre.“

„Nein, hören Sie doch, ich will mich wirklich bemühen, wie lange also?“

„Zwanzig Jahre.“

„Sie verstehen mich nicht. Ich werde mich voll reinhängen …“

„Dreißig Jahre.“

Gui Do: So macht Dein Leben Zen! Der buddhistische Weg zu Glück, Sinn und Zufriedenheit. 122 Seiten. 9,99 EUR (E-Book 4,99 EUR). Teilnehmer am kindlestorytellerX-Wettbewerb. Leseprobe:

