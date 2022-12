So müssen Sie nie wieder IT-Support zu Fuß machen

Der IT-Dienstleister Biteno GmbH Firmen einen kostengünstigen Weg an, Software aktuell zu halten und IT-Kosten zu senken.

Unternehmen aller Branchen sahen sich im Jahr 2022 deutlich mehr Gefahren ausgesetzt. Dabei sind sichere Firewalls, Passwörter oder das IT-Monitoring von wichtigen IT-Systemen selbstverständlich.

Ein Aspekt bei der Sicherheit von IT-Systemen, der gerne vernachlässig wird, ist die Aktualität von Endgeräten, also Personal-Computern und Notebooks.

Viele Unternehmen – vor allem kleinere mittelständische Unternehmen, nutzen auch im Jahr 2022 noch keine Automatismen, um die installierte Software auf den PCs und Laptops aktuell zu halten. Dabei müssen vor allem die kostenlos genutzten Anwendungen wie Adobe Acrobat oder Browser wie Chrome und Firefox immer wieder aktualisiert werden. Sofern IT-Administratoren dies nicht regelmäßig tun, ist oft die Software-Version auf dem PC ebenso alt wie das Gerät selbst.

Dabei ist es vergleichsweise einfach, die auf den PCs installierte Software aktuell zu halten. Der IT-Dienstleister Biteno GmbH aus Stuttgart , betreut mittelständische Unternehmen beim Betrieb Ihrer IT-Infrastruktur und setzt dabei bevorzugt die OpenSource Software OPSI zur Aktualisierung und Installation von PCs und Notebooks ein. Damit kommen auch mittelständische Unternehmen in den Genuss der kostengünstigen Art und Weise PCs oder Notebooks automatisiert zu installieren bzw. die Software auf Endgeräten zu aktualisieren.

„Nach ca 2-3 Monaten rechnet sich der einmalige Installations-Aufwand für das nutzende Unternehmen“ unterstreicht der Geschäftsführer der Biteno GmbH, Matthias Böhmichen. Je nach Anzahl der zu betreuenden PCs pro Unternehmen ergeben sich für die IT-Administratoren Einsparungen von vielen Arbeitsstunden pro Monat. Wertvolle Zeit, die in wichtigere Projekte oder Aufgaben investiert werden kann.

Dabei übernimmt der IT-Dienstleister Biteno GmbH sowohl die Installation des notwendigen Servers und die monatlichen Updates für die Kunden. Für beide Seiten eine echte Win-Win Situation.

