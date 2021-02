So plant das ELA Quality Resort Belek den Neustart im Frühling 2021

Das ELA Quality Resort Belek nutzt die derzeit schwächere Wintersaison, um einige Verbesserungen durchzuführen. Die Wiedereröffnung des Hotels rückt jedoch langsam aber stetig näher. Mit einer Kombination aus Neuerungen und bewährten Strategien möchte das Luxusresort an der türkischen Riviera im Frühling 2021 wiedereröffnen.

Neue Restaurants zum Saisonbeginn

Im Herbst 2020 entschied sich das Management des Resorts dafür, während der Wintersaison das Hotel zu schließen und einige Renovierungen durchzuführen. Diese sollen dazu dienen, neue Gäste mit einem hochwertigen Urlaubserlebnis dazuzugewinnen und Stammgäste mit einer noch schöneren und abwechslungsreicheren Auszeit zu überraschen.

“An der Strandpromenade des Resorts bauen wir aktuell eine neue Strand-Lounge, welche den ganzen Tag über leckere Getränke und Snacks servieren wird”, erzählt Emre Tatar stellvertretender Hoteldirektor des ELA Quality Resorts. “Diese wird vom Design der den beliebten privaten Beach-Suiten, die ebenfalls neugestaltet werden. Neu geplant ist außerdem ein neues mediterranes A-la-Carte Restaurant, welches vom Konzept her einer Taverne ähneln wird. Unsere Gäste können sich zudem auf eine neugestaltete Pier Bar freuen.”

Diese Renovierungen sind jedoch nur der Anfang: Zahlreiche weitere Bereiche des Resorts werden nach Abschluss der ersten Renovierungsphase komplett neugestaltet, darunter natürlich auch die Zimmer und Suiten.

Fokus auf luxuriöse Privatsphäre und Sicherheit

Im Hinblick auf die weiterhin anhaltenden Schwierigkeiten durch die globale COVID-19-Pandemie, wird das ELA Quality Resort Belek sich auch in 2021 auf die Themen Sicherheit und Privatsphäre konzentrieren. Neben des detaillierten Sicherheits- und Hygienekonzept, welches seit Sommer 2020 akribisch befolgt wird, fokussiert sich das Konzept für die Eröffnung im Frühjahr 2021 auf die Lake Houses. Diese liegen separat vom Hauptgebäude in einem eigenen Bereich.

Sie sind so gestaltet, dass Hotelgäste sie erreichen können ohne öffentliche Bereiche im Innenraum des Hotels wie die Lobby zu durchqueren und Aufzüge zu nutzen. Angeordnet sind die Lake Houses um eine eigene, großflächige Poollagune. Einige dieser Zimmer und Suiten verfügen sogar über ein eigenes Sonnendeck, von dem man direkt in das kühle Nass springen kann. Aber auch wenn man andere Pools des Resorts nutzt oder am Strand entspannt, man erreicht das eigene Zimmer im Lake-Haus-Bereich grundsätzlich, ohne geschlossene öffentliche Bereiche zu betreten.

“Wir freuen uns schon sehr ab April 2021 wieder Gäste aus aller Welt bei uns begrüßen zu dürfen. Jeder einzelne Mitarbeiter unseres Resorts sorgt dafür, dass sich unsere Gäste während des kompletten Aufenthaltes sowohl sicher als auch umsorgt fühlen. Unser Ziel ist, wie auch in all den vergangenen Jahren, dass wir als Gastgeber unseren Gästen einen unvergesslichen Urlaub bereiten können”, so ergänzt Emre Tatar.

Über das ELA Quality Resort Belek

Das ELA Quality Resort Belek gehört mit 583 exklusiven Zimmern, Suiten und Villen zu den besten Luxusresorts in der Türkei. Dank einer außergewöhnlich großen Poollandschaft, dem ausgezeichneten Ab-i-Zen Spa & Wellness Center sowie der Erlebniswelt Everland Q kommen Gäste aller Altersgruppen auf ihre Kosten. Mit einem Buffetrestaurant und sieben à-la-carte-Restaurants erwartet die Gäste des Resorts eine facettenreiche Küche. Belek gehört zu den beliebtesten Zielen für deutsche Touristen in der Türkei. Seine Lage an der türkischen Riviera, der feine Sandstrand und das umfangreiche Kulturangebot machen den Ort gleichermaßen attraktiv für Familien, Paare und aktive Reisende. Das ELA Quality Resort Belek ist lediglich 35 Minuten vom internationalen Flughafen Antalya entfernt. Weitere Informationen über das ELA Quality Resort Belek finden Sie im Internet unter www.elaresort.com.

