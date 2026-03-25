So retten Sie aussterbende Wörter mit De-Domains

Wie Wiktionary, Wikipedia, De-Domains, Bayern-Domains, Hamburg-Domains, Koeln-Domains, Frl-Domains und Ruhr-Domains helfen, bedrohte Wörter und Dialekte zu bewahren

Das Artensterben von Tieren und Pflanzen gilt als eine der großen Tragödien unserer Zeit. Es markiert nicht nur einen ökologischen Einschnitt, sondern auch einen kulturellen Verlust, dessen Tragweite oft erst auf den zweiten Blick sichtbar wird. Mit jeder verschwundenen Art verarmt die biologische Vielfalt – und mit ihr gehen womöglich auch medizinische und pharmakologische Geheimnisse verloren, die in den Eigenschaften vieler Pflanzen verborgen lagen.

Während dieses stille Verschwinden mit wachsender Aufmerksamkeit verfolgt wird, bleibt ein anderer Verlust häufig im Schatten: Auch unsere Sprache wird leiser. Unauffällig zunächst, beinahe lautlos, verschwinden Wörter aus dem Alltag – bis sie schließlich ganz verstummen.

Das Verschwinden von Wörtern ist mehr als nur ein sprachlicher Wandel. Es ist ein kultureller Einschnitt. Begriffe wie „Tand“, „Schabernack“ oder „Tunichtgut“ waren einst selbstverständlicher Teil des Sprachgebrauchs. Sie waren keine bloßen Bezeichnungen, sondern verdichtete kleine Erzählungen. In ihnen steckten Bilder, Stimmungen, feine Ironie. Ein einziges Wort konnte eine Szene heraufbeschwören, eine Haltung andeuten oder eine Situation mit einem Augenzwinkern kommentieren. Gehen solche Wörter verloren, verschwinden auch die Nuancen, mit denen frühere Generationen ihre Welt beschrieben haben.

Besonders deutlich zeigt sich dieser Verlust dort, wo ganze Dialekte allmählich verstummen. Mit ihnen gehen nicht nur einzelne Wörter verloren, sondern ganze Ausdruckswelten. Dialekte sind keine bloßen Abweichungen von der Hochsprache – sie sind eigenständige Formen des Denkens und Fühlens. Oft besitzen sie Begriffe, für die es im Standarddeutschen keine wirkliche Entsprechung gibt. Ein Dialektwort kann eine Stimmung oder eine soziale Situation mit einer Präzision erfassen, die sich anders nur umständlich umschreiben ließe. Wenn Dialekte aus dem Alltag verschwinden, verlieren wir daher nicht nur Sprache, sondern auch Perspektiven auf die Welt.

Dabei ist Sprache kein starres Gebilde. Sie lebt von ihrer Verwendung – und vom Engagement derjenigen, die sie sprechen. Was in Vergessenheit geraten ist, kann auch wiederentdeckt werden. Gerade die digitale Welt bietet heute zahlreiche Orte, an denen bedrohte Wörter bewahrt oder neu belebt werden können.

Ein solcher Ort ist das freie Wörterbuch Wiktionary (https://de.wiktionary.org), in dem Sprachinteressierte Begriffe sammeln, Bedeutungen festhalten und regionale Varianten dokumentieren. Hier wächst ein offenes Archiv lebendiger Sprache, getragen von einer Gemeinschaft, die sich der Vielfalt des Ausdrucks verpflichtet fühlt.

Auch Wikipedia (https://www.wikipedia.org) trägt zur sprachlichen Vielfalt bei – oft unbemerkt. Neben den großen Weltsprachen existieren dort auch Ausgaben in regionalen Sprachen und Dialekten, etwa auf Bairisch, Alemannisch oder Plattdeutsch. In diesen Versionen entstehen Wissenssammlungen, die nicht nur informieren, sondern zugleich zeigen, dass Dialekte lebendig und ausdrucksstark sind. Jeder Artikel wird so auch zu einem kleinen Akt der Sprachpflege.

Wer genauer wissen möchte, wie präsent ein Wort heute noch ist, findet im Wortschatz-Portal der Universität Leipzig (https://wortschatz.uni-leipzig.de) eine eindrucksvolle Datensammlung. Millionen von Beispielsätzen geben Aufschluss darüber, wie häufig ein Begriff verwendet wird – oder ob er bereits auf dem Rückzug ist. Ergänzend dazu bietet das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache (https://www.dwds.de) Einblicke in die Geschichte und Entwicklung von Wörtern. Und der Atlas zur deutschen Alltagssprache (https://www.atlas-alltagssprache.de) zeigt, in welchen Regionen bestimmte Ausdrücke noch lebendig sind.

Manchmal entstehen Orte der Sprachbewahrung auch ganz unerwartet. In Online-Communities tauschen sich Sprachbegeisterte über seltene Begriffe aus, erforschen ihre Herkunft oder geben ihnen neue Bedeutung. Plattformen wie https://www.urbandictionary.com

zeigen, wie dynamisch Sprache sein kann – und wie kreativ Menschen mit ihr umgehen.

Eine besonders charmante Form der Bewahrung ist jedoch eine andere: ein Wort selbst zur Adresse im Netz zu machen- zum Beispiel unter einer dafür registrierten de-Domain. Wer ein seltenes oder schönes Wort als Internetdomain registriert, gibt ihm gewissermaßen einen festen Platz in der digitalen Welt. Ein solches Wort kann zur Heimat eines Blogs werden, zu einer kleinen Sprachsammlung oder einfach zu einer Erinnerung an einen Ausdruck, der sonst vielleicht verschwunden wäre.

Dass Domains mehr sind als technische Adressen, zeigt sich auch bei Anbietern wie Secura. Dort besteht seit Jahren ein Bewusstsein dafür, dass Internetadressen auch kulturelle Bedeutung tragen können. Wer seltene oder bedrohte Wörter als Domain sichern möchte, findet Unterstützung bei der Auswahl passender Endungen.

Gerade Dialektbegriffe lassen sich dabei wirkungsvoll mit regionalen Domains verbinden. Bayerische Ausdrücke entfalten unter einer Bayern-Domain ihre besondere Authentizität, während plattdeutsche Begriffe gut zu regionalen Endungen wie Hamburg-Domains oder Friesland-Domains passen. So bleibt ein Wort nicht nur erhalten, sondern bleibt zugleich in seinem kulturellen Kontext verankert.

Ein besonders anschauliches Beispiel dafür ist Berlin. Der Berliner Dialekt – oft rau, direkt und zugleich von trockenem Humor geprägt – lebt von seiner Unmittelbarkeit. Redewendungen wie „Ick hab keene Ahnung“ oder „Dit is mir schnuppe“ transportieren eine Haltung, die sich im Hochdeutschen kaum so pointiert ausdrücken lässt. Doch auch in der Hauptstadt wird das Berlinerische seltener. Gerade jüngere Generationen greifen häufiger zur Standardsprache. Gleichzeitig eröffnen digitale Räume neue Möglichkeiten, diese Sprachform sichtbar zu halten. Unter einer Berlin-Domain lassen sich Dialektbegriffe, Geschichten oder ganze Projekte rund um das Berlinerische bündeln. So entsteht eine moderne Bühne für eine Sprache, die eng mit der Identität der Stadt verbunden ist – zwischen Kiez, Späti und Großstadttrubel.

Auch Kölsch ist ein Beispiel für eine Sprache, die weit mehr ist als ein regionaler Dialekt. Über Jahrzehnte hinweg prägte sie das kulturelle Leben Kölns und erreichte durch Theater und Fernsehen ein breites Publikum. Heute ist sie außerhalb der Region seltener zu hören. Doch ihr unverwechselbarer Klang und ihre Ausdruckskraft machen sie weiterhin einzigartig. Unter einer Koeln-Domain kann sie im digitalen Raum eine neue Bühne finden.

Ähnlich verhält es sich im Ruhrgebiet. Das Ruhrdeutsch, geprägt von Industriegeschichte und Zuwanderung, verbindet unterschiedliche sprachliche Einflüsse zu einem eigenen Tonfall – direkt, herzlich und oft humorvoll. Mit einer Ruhr-Domain lassen sich auch diese sprachlichen Eigenheiten sichtbar bewahren und weitertragen.

Sprache ist ein lebendiges Erbe. Sie verändert sich ständig, passt sich an und entwickelt sich weiter. Doch sie braucht Menschen, die ihre Vielfalt erkennen und wertschätzen. So wie Naturschützer bedrohte Arten schützen, können auch Wörter bewahrt werden – durch Gebrauch, durch Aufmerksamkeit, durch kreative Ideen.

Denn jedes gerettete Wort ist mehr als nur ein Begriff. Es ist ein Stück Erinnerung, ein Echo vergangener Zeiten – und vielleicht auch ein leiser Hinweis darauf, wie reich unsere Welt einmal klang.

Hans-Peter Oswald

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2018 zählte die Secura GmbH bei dem Industriepreis zu den Besten. Secura gewann 2016 den Ai Intellectual Property Award „als Best International Domain Registration Firm – Germany“. Beim „Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016“ wurde Secura als Innovator qualifiziert und wurde beim „Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016“ im Bereich e-commerce auch als einer der Besten ausgezeichnet. Beim Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2012 und beim Industriepreis 2012 landete Secura GmbH unter den Besten. Beim HOSTING & SERVICE PROVIDER AWARD 2012 verfehlte Secura nur knapp die Gewinner-Nominierung.

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Bildquelle: Gabriela Palai