So romantisch sind Brautjungfernkleider in diesem Sommer

Eine liebe Freundin heiratet und du bist eingeladen als Brautjungfer mit dabei zu sein? Was für eine schöne Geste. Zeigt dir die Braut doch damit, wie wichtig du ihr bist und, dass sie dich an diesem wichtigen Tag an ihrer Seite haben möchte.

– Lavender Haze: Vivi hat sich in ein Brautjungfernkleid in zartem Flieder verliebt | Marke: Sumissura –

Soweit so gut – wäre da nicht die Sache mit dem Brautjungfernkleid. Festlich soll es sein, doch darf es keinesfalls der Braut und ihrem Kleid die Show stehlen. Bridesmaid Dresses orientieren sich deshalb immer am Look und den Vorstellungen der Braut, am Hochzeitsmotto und häufig auch an den Farben der Hochzeitsdeko.

Meist sind es vier bis zehn Bridesmaids, deren Outfits ein harmonisches Gesamtbild ergeben sollen. Dabei ist es nicht immer einfach einen Look zu finden, der vom Schnitt und der Farbe jeder der Brautjungfern steht. Sind doch häufig Hautton und Haarfarbe sowie die Konfektionsgrößen und Bodytypes der Brautjungfern sehr verschieden.

Size Inclusive: Brautjungfernkleider nach Maß

Für ein harmonisches Gesamtbild muss es nicht bei jeder Brautjungfer das gleiche Kleid oder die selbe Farbe sein. Eine optische Einheit entsteht bereits durch Kleider der selben Farbfamilie oder harmonierende Farben. Gleiches gilt für die Länge und die Schnittführung. Nicht jeder Kleidersaum muss bodenlang sein. Ein Mix aus verschiedenen Kleiderlängen kann sehr attraktiv sein. Das ermöglicht jeder der Brautjungfern einen individuellen und zu ihrem Bodytype passenden Look.

