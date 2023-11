So schnell kann sich das Leben ändern…

Alle für Conor – Helfen auch Sie!

Durch einen tragischen Verkehrsunfall ist das Leben des lebenslustigen 17-jährigen Conor Eisele aus Baesweiler Beggendorf seit einigen Tagen ein völlig anderes. Ein schöner Abend mit seinen Freunden endete früher als geplant. Nicht weit von zu Hause entfernt verunglückten sie mit dem Auto. Conor wurde als einzige Person schwer verletzt, er saß auf dem Rücksitz und kann seitdem seine Beine nicht mehr spüren. Er ist querschnittsgelähmt und fortan auf den Rollstuhl angewiesen.

Wir möchten nun ihm und seiner Familie gerne dabei helfen, sein neues Leben lebenswerter zu gestalten und die Familie finanziell ein wenig entlasten. Es stehen Umbaumaßnahmen im Haus, die Anschaffung eines rollstuhlgerechten Fahrzeugs usw. an.

Jeder Euro hilft dabei!

Die Spenden gehen an die Courte Stiftung „metjemaaht!“ und sind abzugsfähig. Die Spendensumme geht gänzlich an die Familie.

Wir danken jedem von Herzen, der die Familie dabei mit einer Spende unterstützt.

Wenn auch Sie helfen möchten, können Sie Ihre Unterstützung auf

folgendes Konto überweisen:

Kontoverbindung:

Metjemaaht! die Stiftung

IBAN: DE81 3905 0000 1073 1303 02

BIC: AACSDE33XXX

Bitte Zweck: „CONOR“ angeben und die eigene Adresse für die Spendenquittung.

Bis 300EUR reicht dem Finanzamt der Nachweis der Zahlung z.B über einen Kontoauszug.

Jeder gespendete Euro wird ohne Abzüge an die Familie weitergeleitet und ist steuerlich absetzbar. Auch Handwerksdienstleistungen und Sachspenden sind herzlich willkommen. Ihre Großzügigkeit wird dazu beitragen, Conor und seiner Familie in dieser schweren Zeit zu helfen und ihnen Unterstützung und Hoffnung zu schenken.

Die gesammelten Spenden gehen an die Courte-Stiftung „metjemaaht!“. Diese Stiftung setzt sich für hilfsbedürftige und in Not geratene Menschen in der Region Aachen und der Euregio Maas-Rhein ein.

Sie wurde von Kuratoriums-Leiter Dirk Courte aus Aachen ins Leben

gerufen. Als Initiator der metjemaaht!-Stiftung ist es ihm besonders

wichtig, Menschen wie Conor zu unterstützen, die durch höhere Gewalt in Not geraten sind.

