„So sollte Frische schmecken“: Knuspr startet Themenaktion zur Haupterntezeit

München, 6. Mai 2025 – Zu Beginn der heimischen Erntesaison rückt der Online-Supermarkt Knuspr sein Obst- und Gemüsesortiment in den Mittelpunkt. Unter dem Motto „So sollte Frische schmecken“ thematisiert Knuspr, was beim stationären Lebensmitteleinkauf häufig verloren geht: authentischer Geschmack, Vielfalt und ein transparenter Bezug zur Herkunft der Produkte.

Mit rund 800 frischen Obst- und Gemüseartikeln bietet Knuspr ein Sortiment, das im Vergleich zu herkömmlichen städtischen Supermärkten nahezu dreimal so groß ist. Ob über 30 verschiedene Tomatensorten, 120 Bio-Gemüseartikel oder knapp 50 außergewöhnliche Exoten – mit seinem Angebot setzt Knuspr neue Maßstäbe in der Sortimentsbreite und -tiefe.

Direkt vom Feld auf den Tisch

Das Motto der neuen Themenwelt greift ein zentrales Bedürfnis vieler Verbraucher:innen auf: der Wunsch nach Lebensmitteln, die wieder nach etwas schmecken. Etwa eine Tomate, die an Sommer erinnert. Oder eine Birne, wie frisch vom Garten der Großeltern.

Knuspr arbeitet dafür gezielt mit regionalen Partnerbetrieben, reduziert Transportwege auf ein Minimum und schützt die Produkte entlang der gesamten Lieferkette. Frisches Obst und Gemüse erreicht die Kund:innen so bereits sieben Stunden nach der Ernte – ohne Umwege über Großmärkte oder Zwischenlager.

Die Grundlage dafür bilden direkte Beziehungen zu über 150 landwirtschaftlichen Betrieben pro Lieferregion – darunter zahlreiche kleine Höfe, deren Produkte sonst nur im eigenen Hofladen oder auf ausgewählten Wochenmärkten erhältlich sind. Diese enge Zusammenarbeit ermöglicht nicht nur besondere Frische, sondern auch die Integration besonderer Sorten und alter Kulturpflanzen ins Sortiment.

Einige Beispiele aus dem aktuellen Angebot:

Bioland-Hof Zielke (Vierlinden, Großraum Berlin): frische Kräuter, Salate, Mangold und Pak Choi – über Knuspr erstmals online verfügbar.

Gemüsehof Reinheimer (Ginsheim-Gustavsburg, Rhein-Main-Gebiet): Saisonales Freilandgemüse mit über 60 verschiedenen Produkten, darunter auch ungewöhnliche Sorten wie Zitronengras, Edamame, Pak Choi und Pimientos.

Gärtnerei Böck (Vaterstetten, Großraum München): Fruchtgemüse wie Tomaten und Gurken sowie ein breites Sortiment an frischen Topfkräutern – viele davon in Bio-Qualität.

Exoten mit Anspruch – außergewöhnlich vielfältig und frisch

Auch bei exotischen Früchten setzt Knuspr auf Frische und Auswahl: Das Sortiment wird gezielt kuratiert und in kleinen Mengen direkt von spezialisierten Plantagen – unter anderem in Südamerika – bezogen. So finden auch besondere Sorten wie Kakaofrucht, frischer Wasabi, Pitahaya (Drachenfrucht), Salak (Schlangenfrucht) oder Maniok ihren Weg ins Angebot. Die Früchte werden zum optimalen Reifezeitpunkt geerntet und so transportiert, dass sie innerhalb weniger Tage bei den Kund:innen eintreffen – in einem Zustand, der ihrem vollen Geschmackspotenzial gerecht wird.

Qualität mit Konzept

Ob regional oder exotisch: In den Logistikzentren von Knuspr lagert Obst und Gemüse in produktspezifischen Temperaturzonen – ein Aspekt, der im klassischen Handel oft vernachlässigt wird. Qualitätsmanager:innen kontrollieren regelmäßig Frische und Sicherheit. Auch auf der letzten Meile bleibt die Kühlkette dank speziell ausgerüsteter Lieferfahrzeuge lückenlos erhalten.

Mehr Informationen und saisonale Highlights unter: https://www.knuspr.de/en-DE/thema/obst-und-gemuse?_ref=hp

Weiteres Bildmaterial gibt es hier zum Download.

-Ende-

Der deutsche Online-Supermarkt Knuspr liefert frische und hochwertige Lebensmittel in nur drei Stunden direkt an die Haustür. Mit einem Fokus auf Regionalität umfasst das Sortiment Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch, Milchprodukte und Backwaren sowie Produkte des täglichen Bedarfs – von Baby- und Tierartikeln bis hin zu Apothekenprodukten. Dabei setzt Knuspr auf Frische und hat es sich zur Aufgabe gemacht, regionale Landwirt:innen, kleine Betriebe und Hofläden zu unterstützen, indem über drei Viertel der Produkte direkt von Hersteller:innen bezogen werden, ohne Umwege über Großhändler. Aktuell beliefert Knuspr den Großraum München, das Rhein-Main-Gebiet und den Großraum Berlin.

Firmenkontakt

Knuspr | Großer Kern GmbH

Timea Rüb-Scholz

Tal 30

80331 München

+49 170 952 6487



http://www.knuspr.de

Pressekontakt

Openers

Selina Lücke

Oppelner Straße 26

10997 Berlin

+49 162 788 4558



http://opnrs.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.