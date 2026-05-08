So spart automatisierte Beschattung Energie

Smarte Sensoren und automatisierte Antriebe von Rademacher als einfacher Einstieg in die energetische Gebäudesanierung – installiert vom Fachbetrieb, gefördert durch die KfW

Smarte Sensoren und automatisierte Antriebe von Rademacher als einfacher Einstieg in die energetische Gebäudesanierung – installiert vom Fachbetrieb, gefördert durch die KfW

Wer Heiz- und Kühlkosten senken möchte, denkt meist zuerst an neue Fenster oder eine bessere Dämmung. Dabei wird eine einfache, wirkungsvolle Maßnahme oft übersehen: automatisierter Sonnenschutz. Rollläden, Markisen und Raffstores, die intelligent auf Sonne, Wärme und Wind reagieren, halten im Sommer die Hitze draußen und nutzen im Winter die Sonnenwärme für das Haus – und das vollautomatisch. Hierfür bietet Rademacher, eine Marke der Delta Dore Gruppe, ein aufeinander abgestimmtes System aus Sensoren, Antrieben und smarter Steuerung – verlässlich installiert durch qualifizierte Fachbetriebe.

Sonnenschutz, der das Wetter im Blick hat

Smarte Sensoren messen rund um die Uhr Sonneneinstrahlung, Temperatur und Windgeschwindigkeit – und sorgen dafür, dass Rollläden, Raffstores und Markisen immer genau dort sind, wo sie sein sollten: automatisch, zuverlässig und ohne tägliches Handeln. Die Räume bleiben angenehm temperiert, die Heizung muss im Winter weniger arbeiten, und teure Klimaanlagen werden im Sommer deutlich seltener benötigt. Gleichzeitig schützen automatisch einfahrende Markisen und Rollläden den Behang vor Windschäden.

Der passende Sensor für jedes Zuhause

Rademacher bietet drei funkbasierte Sensoren, die sich alle in die Rademacher SmartHome Box einbinden und bequem per App steuern lassen.

Einstiegslösung DuoFern Sonnensensor: Klein, per Saugnapf am Fenster befestigt, steuert er bis zu fünf Rollläden, Raffstores oder Markisen automatisch nach der Helligkeit. Mit der Rademacher SmartHome Box erkennt er zusätzlich Erschütterungen am Fenster – etwa bei einem Einbruchsversuch – und sendet sofort eine Benachrichtigung aufs Smartphone.

Solarbetrieben DuoFern Sonnen-/Windsensor: Er misst neben der Helligkeit auch die Windgeschwindigkeit in Echtzeit und fährt Markisen oder Außenjalousien bei Böen automatisch ein. Er ist solarbetrieben, benötigt weder Kabel noch Batteriewechsel und lässt sich flexibel an Wand, Decke oder Dach montieren.

Vollwertige Wetterstation DuoFern Umweltsensor: Er erfasst Sonneneinstrahlung, Sonnenstand, Wind, Temperatur und Regen und steuert bis zu 44 DuoFern-Geräte gleichzeitig – von Rollläden über Markisen bis zur Beleuchtung. Ideal für größere Häuser oder alle, die ihr Zuhause umfassend automatisieren möchten.

Verschiedene Antriebe für jeden Rollladen

Sensoren entfalten ihren vollen Nutzen erst im Zusammenspiel mit dem richtigen Antrieb. Rademacher bietet für nahezu jede Einbausituation eine passende Lösung.

Rohrmotoren (Tymoov) treiben Rollläden in Rollladenkästen an – sowohl netzgebunden als auch solarbetrieben für Situationen, in denen keine Stromleitung vorhanden ist.

Elektrische Gurtwickler (RolloTron) sind die einfachste Möglichkeit, einen bestehenden Gurtrollladen zu automatisieren. Sie ersetzen den manuellen Gurtwickler und lassen sich schnell nachrüsten sowohl auf- als auch unterputz.

Die Troll-Zeitschaltuhren ermöglichen eine zeitgesteuerte Automatisierung direkt am Schalter – ohne SmartHome Box. Ob werktags um 7 Uhr hochfahren und abends wieder schließen, oder eine Zufallsfunktion, die bei Abwesenheit den Eindruck erweckt, als sei jemand zu Hause: Die Troll-Serie deckt vom kompakten Einstiegsmodell bis zur komfortablen Variante mit Astrofunktion und Lichtsensor alle Bedürfnisse ab. Alle Modelle sind nach DIN 49075 gestaltet und passen in alle gängigen Schalter-Rahmenprogramme – ideal für die Nachrüstung.

Alle Rohrmotoren lassen sich mit der Rademacher SmartHome Box verbinden und bequem per App steuern. Zusätzlicher Schutz Ihres Hauses lässt sich durch viele weitere smarte Rademacher-Produkte erreichen.

Installation durch den Fachbetrieb – Förderung für energetische Gebäudesanierung

Automatisierter Sonnenschutz gilt als anerkannte Maßnahme zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden. Die Installation aller Rademacher Sensoren und Antriebe erfolgt ausschließlich durch qualifizierte Fachbetriebe – das garantiert eine fachgerechte Montage, die volle Garantieleistung und eine reibungslose Einbindung ins Smart Home. Für Hausbesitzer, die ihr Zuhause im Rahmen einer energetischen Sanierung modernisieren, kann eine Förderung über die KfW (z. B. Programm 261) in Frage kommen. Der Fachbetrieb berät hierzu im Einzelfall.

Weitere Informationen finden Interessierte auf www.rademacher.de

Rademacher macht jedes Zuhause smarter – ob Rollläden, die sich automatisch nach der Sonne richten, Lichtsysteme, die sich dem Tagesrhythmus anpassen, oder eine Haussteuerung, die Temperatur und Beschattung intelligent miteinander verbindet: Rademacher entwickelt seit 1968 Lösungen, die den Alltag einfacher und energieeffizienter machen. Als Teil der europäischen Delta Dore Gruppe vereint die Marke jahrzehntelange Erfahrung mit dem Know-how eines der führenden Smart-Home-Anbieter Europas. Die Produkte sind über den Fachhandel erhältlich, die Installation führen Fachbetriebe aus

Firmenkontakt

DELTA DORE RADEMACHER GmbH

Olaf Strakerjahn

Buschkamp 7

46414 Rhede / Westfalen

0160 4052059



https://rademacher.de/

Pressekontakt

becker döring communication

Anja Becker

Löwenstraße 4-8

63067 Offenbach

069 – 4305214-14



http://www.beckerdoering.com

Bildquelle: Rademacher