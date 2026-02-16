Social Media Report 2026: 5,66 Mrd. Nutzer

Aktuelle Social-Media-Nutzerzahlen 2026 weltweit und in Deutschland – Plattformen, Demografie und Trends im Überblick

Der Social Media Report 2026 zeigt: 5,66 Milliarden Menschen nutzen soziale Netzwerke – 69 % der Weltbevölkerung. In Deutschland sind es 71 Millionen. Die Studie liefert aktuelle Social-Media-Nutzerzahlen, Plattform-Rankings, Demografie-Daten und Trends für Marketing und Kommunikation.

Social Media Report 2026

5,66 Milliarden Social-Media-Nutzer weltweit

Der Social Media Report 2026 dokumentiert einen neuen Höchststand der Social-Media-Nutzerzahlen. Weltweit nutzen 5,66 Milliarden Menschen soziale Netzwerke. Das entspricht 69 % der Weltbevölkerung. Gegenüber dem Vorjahr wächst die Zahl um 259 Millionen Nutzer (+4,8 %) – rund 8 neue Accounts pro Sekunde.

Im Durchschnitt verbringen Nutzer 2 Stunden und 23 Minuten pro Tag auf Social-Media-Plattformen. Ein typischer User nutzt 7-8 verschiedene Netzwerke parallel. Diese Fragmentierung erhöht die Anforderungen an Content-Strategie und Kanalsteuerung.

Deutschland: 71 Millionen aktive Nutzer

Auch in Deutschland bleibt Social Media ein Massenmedium. 71 Millionen Menschen nutzen soziale Netzwerke, das sind 85,1 % der Gesamtbevölkerung. Die durchschnittliche Nutzungsdauer liegt bei 1 Stunde und 40 Minuten täglich.

Die Altersverteilung zeigt deutliche Unterschiede:

– 14-29 Jahre: 66 % täglich aktiv, 25 % wöchentlich

– 30-49 Jahre: 44 % täglich, 22 % wöchentlich

– 50-69 Jahre: 21 % täglich, 15 % wöchentlich

Für Unternehmen bedeutet das: Plattformwahl und Content-Formate müssen zielgruppenspezifisch geplant werden.

Plattform-Ranking 2026: Facebook vor YouTube und Instagram

Die monatlich aktiven Nutzer (MAU) zeigen eine klare Rangfolge der Plattformen weltweit:

– Facebook: 3,22 Mrd. MAU

– YouTube: 2,85 Mrd. MAU

– Instagram: 2,20 Mrd. MAU

– TikTok: 1,70 Mrd. MAU

– LinkedIn: 1,10 Mrd. MAU

Besonders dynamisch entwickeln sich Video- und Kurzvideoformate. Laut Report performen 15-Sekunden- bis 3-Minuten-Videos auf nahezu allen großen Plattformen am stärksten.

Social Media Trends 2026

Der Report identifiziert fünf zentrale Social-Media-Trends:

1. Short-Form-Video dominiert – Vertikale Kurzvideos werden algorithmisch bevorzugt.

2. Community-Plattformen wachsen – Nischen-Communities gewinnen an Bedeutung.

3. KI-Content & Automatisierung – Generative KI unterstützt Ideenfindung und Skalierung.

4. Social Commerce – In-App-Shopping wird stärker integriert.

5. Authentizität statt Hochglanzwerbung – Transparente Inhalte erzeugen mehr Vertrauen.

Für Marketing- und Kommunikationsverantwortliche liefert der Report konkrete Kennzahlen zu MAU, Nutzungsdauer, Demografie und Plattformpräferenzen. Diese Daten helfen, Budgets datenbasiert zu allokieren und Content-Strategien anzupassen.

Social Media Trends & Demografie im Detail: kostenlos downloaden (PDF)

https://www.blog2social.com/de/blog/nutzerzahlen-social-media/

Über Blog2Social

Blog2Social ist die führende Lösung für effizientes Social-Media-Management in der zunehmend fragmentierten Medienlandschaft. Die All-in-One-Plattform ermöglicht müheloses Crossposting auf mehr als 15 sozialen Netzwerken – von etablierten Giganten bis hin zu aufstrebenden Plattformen.

Mit intelligenten Funktionen wie dem Beste-Zeiten-Manager, der automatischen Content-Wiederveröffentlichung und plattformspezifischer Optimierung passt Blog2Social jeden Beitrag individuell an die Anforderungen der jeweiligen Netzwerke an. Der übersichtliche Social-Media-Kalender behält alle geplanten Aktivitäten im Blick und hilft, Lücken im Content-Plan zu identifizieren.

Als WordPress-Plugin und WebApp verfügbar, unterstützt Blog2Social auch nahtloses Video-Posting auf allen relevanten Plattformen – ein wesentlicher Vorteil in der heutigen visuell geprägten Social-Media-Landschaft.

Weitere Informationen unter https://b2s.li/blog2social-kennenlernen

Kontakt

ADENION GmbH / Blog2Social

Melanie Tamblé

Merkatorstraße 2

41515 Grevenbroich

+49 2181 160 22 55



http://www.blog2social.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.