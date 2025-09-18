Social Media Team vom Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand gewinnt begehrten HSMA Award

18. September 2025 – „Unser Social Media Team hat vorgestern in Köln den begehrten HSMA Social Media Award 2025 in der Kategorie „Kommunikation allgemein“ gewonnen – wir freuen uns darüber sehr! Es ist toll, dass unsere Online-Arbeit neben unseren Gästen auch eine Fachjury und final das Publikum im Publikumsvoting überzeugt hat. Dieses Jahr wurde unsere Gesamtstrategie als klar, kreativ und markenstark ausgezeichnet. Danke an alle, die für uns gestimmt haben. Dieser Preis gehört unserem gesamten Team, das den Weissenhäuser Strand Tag für Tag kreativ, nahbar und authentisch in Szene setzt“, erklärt David Depenau, Sprecher der Geschäftsführung des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.

Die HSMA (Hospitality Sales & Marketing Association) Deutschland e.V. ist der Fachverband für die Fach- und Führungskräfte aus Sales und Marketing in Hotellerie & Tourismus und vergibt jährlich mehrere Awards für verschiedene Kategorien der Online-Kommunikation. Bereits im Jahr 2022 konnte der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand mit seiner Online-Arbeit überzeugen: Damals gewann das Team den Social Media Award 2022 in der Kategorie Kundenbindung. Interessierte Leserinnen und Leser erhalten weitere Informationen unter www.weissenhaeuserstrand.de

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Waterpark, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, KidzClub, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant „Sonnenrose“, die „Osteria“ und das „Heimisch“ bis hin zum American Diner und zum „Möwenbräu“ inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers „Möwenbräu“ – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

