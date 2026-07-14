Social Media: Warum KMU in Bayern unsichtbar bleiben

Regensburger Marketingagentur KKM Media: Kunden entscheiden zunehmend im Feed statt über die Google-Suche – drei Maßnahmen für kleine Unternehmen

Regensburg, 14. Juli 2026 – Viele kleine und mittlere Unternehmen investieren in ihre Website und Google-Werbung – und übersehen dabei, wo Kaufentscheidungen heute tatsächlich vorbereitet werden: in den Feeds von Instagram, TikTok und LinkedIn. Eine Auswertung eigener Suchkampagnen-Daten der Regensburger Marketingagentur KKM Media zeigt: Nach Social-Media-Dienstleistungen wird in Bayern über die Google-Suche vergleichsweise selten aktiv gesucht. Die Nachfrage verschwindet dadurch nicht – sie entsteht nur an anderer Stelle: direkt auf den Plattformen, wo Nutzer Anbieter entdecken, vergleichen und bewerten, ohne je eine Suchanfrage einzutippen.

Für Unternehmen bedeutet das eine Verschiebung der Spielregeln. Wer nur gefunden werden will, wenn aktiv gesucht wird, überlässt die restliche Zeit dem Wettbewerb. Aus der Marketingpsychologie ist der Effekt gut belegt: Marken, denen Menschen wiederholt begegnen, wirken vertrauter und werden bei der Entscheidung bevorzugt – bekannt als Mere-Exposure-Effekt. Ein seit Monaten inaktives Unternehmensprofil sendet dagegen das gegenteilige Signal.

„Ein verwaistes Profil wirkt wie ein Schaufenster mit heruntergelassenem Rollladen – viele Kunden ziehen daraus Rückschlüsse auf den Betrieb selbst“, sagt Anas Al-Kaisi, Mitgründer von der Marketing Agentur Regensburg. „Dabei braucht es keine tägliche Präsenz auf fünf Plattformen. Entscheidend ist, dort regelmäßig und professionell sichtbar zu sein, wo die eigene Zielgruppe ihre Zeit verbringt.“

Drei Maßnahmen empfiehlt die Agentur kleinen und mittleren Unternehmen:

Eine Plattform richtig statt drei halbherzig: Die Kanalwahl gehört an den Anfang – wo ist die Zielgruppe aktiv? Ein gepflegter Kanal schlägt drei vernachlässigte.

Regelmäßigkeit vor Perfektion: Ein fester, realistischer Posting-Rhythmus baut Vertrautheit auf. Kurzvideo-Formate wie Reels erzielen dabei aktuell die größte organische Reichweite.

Wirkung messen statt Likes zählen: Profilaufrufe, gespeicherte Beiträge, Nachrichten und Anfragen zeigen, ob Inhalte Geschäft anbahnen – Likes allein tun das nicht.

KKM Media betreut als inhabergeführte Full-Service-Agentur kleine und mittlere Unternehmen in ganz Bayern – von Social-Media-Management über Google-, Meta- und TikTok-Werbung bis zu SEO, Webdesign und Videoproduktion. Der Ansatz der Gründer Anas Al-Kaisi und Luca Koller verbindet Datenanalyse mit Marketingpsychologie; Kunden bewerten die Agentur auf Google aktuell mit 4,9 von 5 Sternen. Weitere Informationen: KKM Media

Über KKM Media: KKM Media ist eine inhabergeführte Full-Service-Agentur für digitales Marketing mit Sitz in Regensburg. Das Team betreut kleine und mittlere Unternehmen in ganz Bayern in elf Leistungsbereichen – von Social Media Management über Google-, Meta- und TikTok-Werbung, SEO und Webdesign bis zu Branding, Grafikdesign und Foto- und Videoproduktion.

Pressekontakt: KKM Media Anas Al-Kaisi Telefon: +49 160 3241005 E-Mail: [info@kkmmedia.de] Web: KKM Media [Obermaierstraße 10, 93049] Regensburg

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