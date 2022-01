Software-Entwickler Intellias auf der CES 2022

Intuitive Infotainmentsysteme, effizienter Fußgängerschutz und selbststabilisierende Motorräder

Vom 5. bis 8. Januar 2022 war Intellias, ein spezialisierter Anbieter von Software-Engineering-Dienstleistungen für die Automobilindustrie mit Standort in Berlin, auf der CES in Las Vegas vertreten. Intellias verfügt über langjährige Erfahrung in der Software-Entwicklung für vernetzte, Software-definierte Fahrzeuge, für autonomes Fahren sowie für innovative Navigationslösungen. Im Fokus des Messeauftritts stehen intuitive HMI-Lösungen, effizientes Fußgänger-Tracking sowie ein Proof of Concept zur Selbststabilisierung von Motorrädern. Die gezeigten Technologien basieren unter anderem auf Embedded Software Engineering, Cloud und den neuesten Entwicklungen in den Bereichen künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen und Big Data.

Die Expertise von Intellias von Human-Machine-Interface (HMI) Lösungen im Automobilbereich umfasst User Experience- und User Interface-Lösungen, die die Reaktionszeit des Fahrers verkürzen und die Interaktion zwischen Mensch und Fahrzeug verbessern. Auf der CES zeigte Intellias seine Entwicklungen für den boomenden Markt der Gestensteuerung und Handschrifterkennung – bis 2022 soll dieser Markt im Vergleich zu 2018 um über 600 Million Dollar wachsen. Getrieben wird dieses Wachstum vor allem durch neue Technologien wie Maschinelles Lernen und KI sowie das Ziel, eine Interaktion mit dem Fahrzeug zu ermöglichen, die eine minimale Ablenkung vom Fahrgeschehen gewährleistet.

Darüber hinaus präsentierte Intellias auf der CES eine Klimasteuerungslösung, die auf Basis der IndiGO-Softwareplattform entwickelt wurde, die TomTom im November 2021 auf den Markt gebracht hat. Als Kooperationspartner von TomTom erhielten die Entwickler bereits frühzeitigen Zugriff auf die IndiGO Plattform. Design, Entwicklung und Testing der HMI-Lösung wurden von Intellias in Eigenregie bis zur Serienreife umgesetzt. Mit der nahtlos integrierten Klima-App von Intellias können Fahrer das komplette Heiz-, Lüftungs- und Klimasystem des Fahrzeugs zentral und besonders intuitiv steuern, was für weniger Ablenkung und mehr Sicherheit beim Fahren sorgt.

Das Thema Sicherheit stand auch beim Fußgängertracking im Fokus. Denn die Städte wachsen und mit ihnen Verkehrsaufkommen und Unfallgefahr. Vor allem für schwächere Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger oder Radfahrer können die Folgen katastrophal sein. Daher hat Intellias ein Modul zur Fußgängererkennung und Kollisionsvorhersage entwickelt, das maschinelles Lernen, KI und Objekterkennung kombiniert und auf zusätzliche Technologien wie LiDAR verzichtet. Damit ist es eine kostengünstige Lösung für mehr Verkehrssicherheit und ein wichtiger Treiber für autonomes Fahren.

Sein Know-how in den Bereichen Sensorik und Datenfusion zeigte Intellias außerdem im Rahmen eines Proof of Concept zur Selbststabilisierung von Motorrädern. Hierbei erkennen Sensoren den Grad und die Geschwindigkeit der Kippung eines Bikes, sodass Aktuatoren eine entsprechende Gegenbewegung des Lenkers veranlassen können, um es aufzurichten und zu stabilisieren. Dies erleichtert nicht nur das Fahren bei langsamen Geschwindigkeiten, sondern macht es auch möglich, das Motorrad fahrerlos zu manövrieren.

„Der Anteil der Software in Fahrzeugen nimmt stetig zu. Für OEMs und Zulieferer stehen dabei vor allem die Verlässlichkeit der Lösungen und die Agilität der Entwicklungen im Fokus. Intellias bietet Softwareentwicklungsexpertise speziell für den Automobilsektor, die sich auf langjährige Erfahrungen in diesem Markt und robuste Softwareentwicklungsprozesse stützt“, so Oleksandr Odukha, Vice President Automotive Delivery. „So helfen wir unseren Kunden skalierbare, zukunftssichere Lösungen zu implementieren und neue Geschäftsmodelle und Value Streams zu realisieren.“

Intellias ist ein digitaler Beratungs- und Softwareentwicklungspartner unter anderem von Unternehmen der Fortune 500 mit besonderer Expertise in der Automobilindustrie, in standortbezogenen Diensten und der Finanztechnologie. Führende Automobilhersteller und -zulieferer wie HERE Technologies, TomTom, LG Electronics und KIA setzen auf Intellias, um sichere, adaptive und KI-basierte Software für vernetzte Autos und autonomes Fahren zu entwickeln. Über 2.500 Intellias-Experten in der Ukraine, Polen, Deutschland, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien liefern produktionsreife Software, die von Millionen von Fahrern auf der ganzen Welt genutzt wird.

Um mehr über Intellias zu erfahren, besuchen Sie www.intellias.com/de/

