“Software-Tools haben das Potenzial, die Branche grundlegend zu verändern”

Lantek, Software-Pionier in der Blechbearbeitung, ernennt neuen U.S. Sales & Business Development Director

Vitoria-Gasteiz, 26. August 2021 – Lantek USA, die nordamerikanische Tochtergesellschaft von Lantek Sheet Metal Solutions, hat Anupam Chakraborty zum Leiter der Vertriebs- und Geschäftsentwicklungsaktivitäten in Nordamerika ernannt. Er bringt umfangreiche Erfahrungen in der Unternehmensführung in seine neue Position bei Lantek ein, dem Softwareunternehmen mit 35 Jahren Erfahrung in der Blechfertigung.

Chakraborty war zuletzt Produktmanager bei TRUMPF Nordamerika. Zuvor war er unter anderem Vizepräsident im Bereich Sales Operations beim US-amerikanischen Anbieter von CAD/CAM-Softwarelösungen Metamation. Zu Beginn seiner Laufbahn war er bei Thyssen Krupp im Bereich Design und Engineering tätig. Anupam Chakraborty hat einen Master of Business Administration in Finanzen und Marketing vom T. A. Pai Management Institute (Manipal, Indien) und einen Bachelor of Science in Elektrotechnik und Elektronik vom National Institute of Technology (Durgapur, Indien).

“Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit der Lantek-Gruppe und ihrem Kundenstamm hier in Nordamerika”, sagt Chakraborty, “und vor allem darauf, das strategische Wachstum in neuen Bereichen anzustoßen und die offene Software und die digitalen Lösungen von Lantek für den Markt der Blechbearbeitung weiterzuentwickeln und zu verfeinern.”

Diese Ernennung ist für Lantek von besonderer Bedeutung, denn das Unternehmen ist erst kürzlich eine strategische Partnerschaft mit TRUMPF eingegangen. Beide Unternehmen verfolgen nun das gemeinsame Ziel, Lösungen für die Digitalisierung und die Errichtung von Smart Factories für Hersteller im Blechsektor anzubieten – dabei hat das offene System von Lantek den Vorteil, dass es die Nutzer auf keine Marke oder Hersteller limitiert. Chakraborty bringt mit seiner Erfahrung bei Metamation und TRUMPF fundierte Kenntnisse sowohl im Bereich der Blechbearbeitungssoftware als auch der Werkzeugmaschinen in das Unternehmen Lantek USA ein.

Anupam Chakraborty: “Die Software-Tools, die Lantek im Bereich der Künstlichen Intelligenz und des Maschinellen Lernens entwickelt, haben das Potenzial, die Branche grundlegend zu verändern. Ich empfinde es als ein Privileg, Teil dieses Wandels zu sein und ihn zu den Herstellern in den USA zu bringen.”

Lantek ist anerkannter Marktführer im Bereich der Blechbearbeitungssoftware und der digitalen Transformation. Seine offene Software kann Hunderte verschiedene Marken und Modelle von Schneid- und Stanzmaschinen steuern. Angesichts der OEM-Partnerschaften von Lantek mit mehr als 120 Werkzeugmaschinenanbietern weltweit ist Chakrabortys Ziel, OEM- und Vertriebspartnerschaften in den USA weiter auszubauen. Zugleich möchte er Unternehmen auf ihrem Weg zur intelligenten Fabrik unterstützen – ganz unabhängig von ihrer digitalen Reife sowie der Marke und des Modells ihrer Maschinen.

Über Lantek

Lantek ist ein multinationales Unternehmen, das unter den Blech- und Metallbearbeitungs-unternehmen an der Spitze der digitalen Transformation steht. Mit seiner patentierten intelligenten Fertigungssoftware ermöglicht Lantek die Vernetzung von Produktionsstätten und macht sie zu intelligenten Fabriken. Das Dienstleistungsangebot wird abgerundet durch CAD-, CAM-, MES- und ERP-Lösungen für Unternehmen, die Metallteile aus Blechen, Rohren und Profilen mit beliebigen Schnitttechnologien (Laser, Plasma, Autogenschneiden, Wasserstrahlschneiden, Schlagscheren und Stanzen) herstellen.

Gegründet 1986 im Baskenland (Spanien), einem der wichtigsten europäischen Zentren für die Entwicklung von Werkzeugmaschinen, ermöglicht das Unternehmen die Integration von Blech- und Metallbearbeitungstechnologien mit modernster Software für das Produktionsmanagement. Lantek ist aktuell Marktführer in der Branche, dank seiner Innovationskompetenz und konsequenten Internationalisierungsstrategie. Mit mehr als 25.700 Kunden in über 100 Ländern und 20 eigenen Büros in 14 Ländern verfügt die Firma über ein umfangreiches Netz an Distributoren mit weltweiter Präsenz. Im Jahr 2020 entfielen 88 Prozent ihres Ertrages auf ihr Auslandsgeschäft.

Seit März 2021 gehört Lantek zum Hochtechnologieunternehmen TRUMPF. Als eigenständige Marke bleibt es ein unabhängiges Unternehmen mit unveränderten, eigenen Strukturen für Forschung und Entwicklung, Verkauf und Support.

Besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen: www.lantek.com/de oder fordern Sie weitere Einzelheiten an unter: marketing@lanteksms.com

