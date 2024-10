Solarize Energy Solutions neuer SAP-Partner

Solarize ist neuer SAP-Partner. Durch die Integration der Software in die SAP Business Technology Platform (BTP) können SAP-Kunden ab sofort das Solarize-Lösungsportfolio für Mieterstrom und dynamische Tarife noch einfacher nutzen. Damit ermöglichen die beiden Unternehmen, die digitale Transformation in der Energiebranche voranzutreiben und Marktteilnehmer bei der Bewältigung aktueller Herausforderungen niedrigschwellig und kostenschonend zu unterstützen.

Die Energiebranche steht vor neuen Herausforderungen bei der Abrechnung: Während traditionelle Systeme auf einer einfachen Formel basieren – jährlicher Verbrauch in kWh multipliziert mit einem festen Preis – erfordern Mieterstrom und dynamische Tarife einen anderen Ansatz. Mit der zunehmenden Relevanz der monatlich verbrauchsgenauen Stromabrechnung steigt die Komplexität. Solche Abrechnungen basieren zunehmend auf Zeitreihen in 15-Minuten-Intervallen, die den aktuellen Strompreis mit dem tatsächlichen Verbrauch verknüpfen. Dies gilt zukünftig auch für dynamische Netzentgelte. Diese Methode – Zeitreihe Preis multipliziert mit Zeitreihe Verbrauch – ist mit SAP ERP-Systemen langjährig, verlässlich geübte Praxis: Eine direkte Implementierung dieser Abrechnungsart in den sehr flexiblen SAP-Lösungen erfordert jedoch spezielles Expertenwissen. Die Partnerschaft zwischen SAP und Solarize bietet hierfür eine einfache und effiziente Alternative.

Alexander Neuhaus, VP Customer Advisory Energy & Healthcare bei SAP: „Wir schaffen auf Basis der SAP Business Technology Platform ein dynamisches und integriertes Ökosystem für unsere Kunden. Die Partnerschaft mit Solarize stärkt nicht nur unser Produktportfolio, sondern unterstützt auch unsere Kunden dabei, den Herausforderungen des sich wandelnden Energiemarktes erfolgreich zu begegnen.“

Frederik Pfisterer, Gründer und Geschäftsführer von Solarize: „In einer sich rasant entwickelnden IT-Landschaft sind Innovationen Ausgangspunkt, Katalysator und Wegbereiter der Energiewende, bei der Agilität und Flexibilität gefragt sind. Die Zukunft gehört daher flexiblen, offenen Architekturen. Wir freuen uns, dass die SAP BTP es uns ermöglicht, unsere Software vergleichsweise einfach zu integrieren. So unterstützen wir Energieunternehmen dabei, effizienter zu arbeiten und sich besser auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten.“

Durch die Partnerschaft mit SAP und die Integration in die SAP BTP können Energieversorger schnell und kostengünstig auf die Anforderungen des modernen Energiemarktes reagieren, ohne ihre bestehenden SAP-Systeme grundlegend umstrukturieren zu müssen.

Die Solarize Energy Solutions GmbH mit Büros in Berlin und Stuttgart vereinfacht mit einer innovativen Meter-to-Cash SaaS-Lösung die Abrechnung von Stromkosten für Mehrparteien-Immobilien mit PV- und Netzstrom. Über die digitale Plattform wird der nachhaltig erzeugte Solarstrom effizient an beliebig viele Mieter im Areal geliefert, bilanziert und abgerechnet. Auch die Abrechnung von Reststrom erfolgt automatisiert über die Solarize-Software. Das Leistungsportfolio beinhaltet alle Projektschritte, von der Planung der PV-Anlagen bis zur Abrechnung der einzelnen Verbräuche. Optional erhalten Kunden ein ganzheitliches Angebot für die Einrichtung der Kundenanlage inklusive Wirtschaftlichkeitsanalyse, Beratung bei der Wahl des geeigneten Betreibermodells und Messkonzepts, sowie ein ganzheitliches Projektmanagement, von der Planung der PV-Anlagen bis zur Abrechnung der einzelnen Verbräuche.

Die Solarize SaaS-Lösung kann auch unabhängig vom Mieterstrom für die Abrechnung von dynamischen Tarifen genutzt werden. Die Messwerte der Verbraucher werden multipliziert mit dem zugehörigen Stundenpreis (EPEX Spot Day-Ahead). Auf Basis der Zeitreihen wird ein monatlicher Durchschnittspreis gebildet und in Rechnung gestellt. Die Abrechnungsdaten werden über Schnittstellen ins ERP-System (Hauptbuch) übertragen.

Die Gründer und Geschäftsführer von Solarize sind Andi Weiß, Florian Feigenbutz und Frederik Pfisterer. Investoren sind Picus Capital und Point Nine, zudem sind 13 Business Angels an Bord inklusive der Gründer von Alasco. Weitere Informationen: www.solarize.de

Firmenkontakt

Solarize Energy Solutions GmbH

Anna Gruner

Reinsburgstraße 82

70178 Stuttgart

01715410971



http://www.solarize.de

Pressekontakt

PresseCompany GmbH

Michaela Conrad

Reinsburgstraße 82

70178 Stuttgart

01602314208



http://www.pressecompany.de