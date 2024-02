Solarnative erhält über 6,5 Mio. Euro Kapital mit Companisto

Rund 1310 Companisten sagten eine Beteiligung an Solarnative, dem Anbieter einer Gesamtenergielösung für Photovoltaikanlagen, zu.

Das Startup der Energiebranche schloss kürzlich erfolgreich die dritte Finanzierungsrunde auf dem Privatinvestoren-Netzwerk Companisto ab und sicherte sich insgesamt rund 6,5 Mio. EUR Kapital. Dabei beteiligten sich circa 1310 Companisten und Co-Investoren. Solarnative bietet eine Gesamtenergielösung für Photovoltaikanlagen, bei der Dachflächen optimal genutzt werden und so der Energieertrag gesteigert wird.

Solarnative setzt sich engagiert dafür ein, die Gesellschaft und die Umwelt durch die Einführung nachhaltiger Energielösungen auf innovative Weise zu bereichern. Diesen Mehrwert haben auch die investierten Companisten erkannt. In Anbetracht des sprunghaft steigenden Stromverbrauchs hat das Unternehmen eine bedeutsame Rolle übernommen, um den wachsenden Energiebedarf zu decken. Dabei bildet der bahnbrechende Hochfrequenz-Mikro-Wechselrichter das Herzstück dieser wegweisenden Lösung. Dieser technologische Meilenstein optimiert die Nutzung sämtlicher verfügbarer Dachflächen in bemerkenswerter Weise und kann den Energieertrag von Photovoltaikanlagen um bis zu 10% steigern. Das Unternehmen ist mit Companisto bereits in der dritten Finanzierungsrunde und konnte in den letzten Jahren und dank den vorherigen Finanzierungsrunden rasant wachsen und beeindruckende Erfolge verzeichnen.

Das Team rund um die Gründer Julian Mattheis und Henk Oldenkamp erhält mit der erfolgreich abgeschlossenen Finanzierungsrunde Kapital, welches für den weiteren Ausbau der Solarnative Gigafactory in Hofheim am Taunus und die damit verbundene Steigerung der Produktionskapazität genutzt wird.

Außerdem wird das Solarnative Team mit knapp 1310 investierten Companisten von einem großen Netzwerk unterstützt und kann von dessen Expertenwissen profitieren. „Mit der dritten Finanzierungsrunde über Companisto konnten wir nahtlos an den Erfolg der ersten beiden Runden anschließen. Wir freuen uns riesig, dass erneut so viele Companisten den Weg in eine grünere Zukunft mit uns gehen wollen “ sagt Julian Mattheis, CEO von Solarnative zur dritten erfolgreichen Finanzierungsrunde und der gelungenen Zusammenarbeit mit Companisto.

Über Solarnative

Solarnative möchte mit seinem Smart Energy Home rund um den eigens entwickelten, innovativen Mikro-Wechselrichter – den PowerStick – den Photovoltaik-Markt revolutionieren: Das modulare Plug & Play-System sorgt für maximalen Ertrag und größtmögliche Sicherheit bei gleichbleibenden Kosten, verglichen mit Standard-PV-Anlagen. Das 2019 gegründete Unternehmen beschäftigt aktuell rund 100 Mitarbeiter an drei Standorten in Hessen, darunter die hauseigene Fertigung in Hofheim am Taunus.

Companisto ist das marktführende Privatinvestoren-Netzwerk in der D-A-CH-Region und seit fünf Jahren in Folge der aktivste private Wagniskapitalgeber in Deutschland. Bislang wurden über Companisto über 226,3 Millionen Euro in aktuell 317 Finanzierungsrunden zugesagt. Seit dem Jahr 2018 hat Companisto sein Netzwerk aus aktuell 150.000 Privatinvestoren durch einen digital organisierten Business Angel Club erweitert. Rund 2.200 Business Angels investieren über Companisto mit Investments ab EUR 10.000 in das Eigenkapital der Unternehmen. Investmentprozess und Beteiligungsverwaltung wurden dabei vollständig digitalisiert. Presseportal.

