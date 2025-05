Solarpflicht in immer mehr Bundesländern: Mit PIONIERKRAFT zur wirtschaftlichen Lösung für Eigentümer

Die Energiewende kommt zunehmend auf den Dächern an: Immer mehr Bundesländer führen eine Solarpflicht ein – insbesondere für Neubauten, Dachsanierungen und große Parkplätze. Was viele zunächst als zusätzliche Pflicht wahrnehmen, lässt sich mit dem richtigen Konzept in eine rentable Lösung verwandeln. PIONIERKRAFT zeigt, wie das geht.

Ob Berlin, Bayern, Hamburg oder Baden-Württemberg – in mittlerweile neun Bundesländern gilt: Ohne Solaranlage geht beim Neubau oder der Dachsanierung kaum noch etwas. Meistens gilt eine Photovoltaik Pflicht, teilweise reicht auch eine Solarthermie-Anlage. Die konkreten Vorgaben unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland. Im Ziel sind sich die Länder jedoch einig: Unerschlossene Dachflächen sollen künftig Energie liefern.

Noch sind Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen oder das Saarland zurückhaltend. Doch der Trend ist eindeutig: Die Solarpflicht wird zum Standard. Wer heute plant oder saniert, kommt an ihr kaum noch vorbei.

Dabei lässt sich mit der passenden Lösung aus der Pflichterfüllung ein wirtschaftlicher Vorteil machen. Mit dem Modell von PIONIERKRAFT wird der auf dem Dach erzeugte Solarstrom direkt im Haus genutzt, indem er bedarfsgerecht an die einzelnen Wohnparteien verteilt und zu einem attraktiven Preis verkauft wird. Ohne aufwändige Stromlieferverträge, ohne unverhältnismäßig hohen bürokratischen Aufwand. Die technische Plattform von PIONIERKRAFT übernimmt die Steuerung und Abrechnung – automatisch und gesetzeskonform.

„Es ist Zeit, die Solarpflicht nicht als Pflicht, sondern als Möglichkeit zu sehen“, sagt Andreas Eberhardt, CO-Gründer und Geschäftsführer von PIONIERKRAFT. „Wir haben die Technik, Deutschland die Dächer – jetzt kommt es darauf an, diese zu nutzen. Am besten gemeinsam.“

Die Solarpflicht wird sich ausweiten – so viel ist sicher. Während einige Bundesländer wie Bayern, Baden-Württemberg oder Berlin bereits klare Regelungen verabschiedet haben, ziehen andere in diesem Jahr nach. Nur wenige Länder verzichten bislang noch ganz auf eine Pflicht. Doch auch dort ist absehbar, dass es ohne Solarnutzung künftig nicht mehr gehen wird. Wer also jetzt baut oder saniert, sollte mehr als nur Statik und Schallschutz einkalkulieren. Die Sonne steht bereits im Bauplan – und mit ihr die Chance, Gebäude zu einem Teil der Energiewende zu machen.

PIONIERKRAFT wurde 2019 von Andreas Eberhardt und Nicolas Schwaab in München gegründet. Mit seiner innovativen Kombination aus Hardware, Software und Dienstleistung bietet das junge Unternehmen erstmals eine Möglichkeit, selbst erzeugte Energie lokal und ab der ersten Partei profitabel mit anderen zu teilen. Nach erfolgreichen Pilotprojekten im süddeutschen Raum konnte sich das PIONIERKRAFTwerk seit November 2021 in kürzester Zeit am Markt etablieren und kommt mittlerweile in hunderten Projekten im gesamten Bundesgebiet zum Einsatz. Andreas Eberhardt, Co-Gründer von PIONIERKRAFT, wurde 2021 im „Forbes 30 Under 30 Europe-Ranking“ für seine Vision „alle Menschen mit bezahlbarer und sauberer Energie zu versorgen“, als einer der erfolgreichsten Jungunternehmer ausgezeichnet. Diese Vision treibt das Unternehmen durch die Zusammenarbeit mit zahlreichen Fachpartnern und namhaften Herstellern aus der PV-Industrie weiter voran. Seit Ende 2022 ist das PIONIERKRAFT-System am Markt und befindet sich mit dem PIONIERKRAFTwerk 3.0 in der mittlerweile dritten Produktgeneration.

