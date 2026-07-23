SoleKlangSommer: BLUMENCRON, KIRCHER, SCHUBERT

Alte und neue Eigenkompositionen

BAD REICHENHALL. Am Freitag, 24. Juli 2026, um 19.00 Uhr präsentiert die Staatsbad GmbH im Rahmen des SoleKlangSommers das Trio auf der Freiluft-Bühne im Königlichen Kurgarten.

Mit Bina Blumencron (Gesang), Klaus Kircher (Bass) und Stefan Schubert (Gitarre, Gesang) erwartet das Publikum ein abwechslungsreiches Konzert mit alten und neuen Songs. Das Trio verbindet Eigenkompositionen in Dialektpoesie mit Wienerliedern, Volksmusik, Rhythm & Blues, Folk, Rock ’n’ Roll, Samba und weiteren musikalischen Einflüssen. Geschichten und Anekdoten zwischen den Liedern machen das Programm zu einem unterhaltsamen und persönlichen Konzerterlebnis.

Die drei Musiker zählen seit vielen Jahren zu den festen Größen der österreichischen Musikszene und begeistern mit musikalischer Vielfalt, intensive Spielfreude und einem unverwechselbaren Klang.

Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr.

Tickets:

Online: www.ticketscharf.de

Freie Platzwahl: 10,- € | mit Staatsbad Jahres-/Gastkarte 6,50 €

Schüler/Studenten 5,00 €

Vorverkaufsstellen: Staatsbad Shop & Tickets in der Wandelhalle am Königlichen Kurgarten, RupertusTherme, Tourist-Info Bad Reichenhall, Ticket Scharf sowie bei allen angeschlossenen Vorverkaufsstellen.

Bevorstehende Termine der Reihe „SoleKlangSommer“:

07.08.2026 – Salonorchester der Bad Reichenhaller Philharmoniker

21.08.2026 – Wirtshausmusi „Aufg´spuid“

04.09.2026 – Rock´n´Hall – Rock & Pop Chor

18.09.2026 – Dreiklang

Die Staatsbad GmbH steht für Qualität und Sicherheit, welche sich in all unseren Leistungen widerspiegeln. Herr Dirk Sasse ist Geschäftsführer der Bayer. Staatsbad Bad Reichenhall/Bayer. Gmain GmbH und trägt die wirtschaftliche, strategische sowie personelle Gesamtverantwortung.

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