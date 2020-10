Solezilla engagiert sich voll und ganz für den wachsenden Online-Sneaker-Markt

Sneaker-Suchmaschine in 3 Sprachen und 3 Währungen mit über 35.000 Sneakers in 100 Webshops sind jetzt in Betrieb

Solezilla setzt sich voll und ganz für die Zunahme des Kaufs von Sneakers über Webshops ein. Die Sneaker-Suchmaschine reagiert auf die stark zunehmende globale Verschiebung des Internets als bevorzugter Vertriebskanal. Der Preisvergleicher ist in drei Sprachen verfügbar und bietet ein riesiges Sneaker-Angebot von über 100 Webshops in drei verschiedenen Währungen. Europäische – und insbesondere niederländische, deutsche und englische – und amerikanische Schnäppchenjäger stehen ihnen zur Verfügung.

Auf Solezilla.de können Besucher aus über 35.000 Sneakers wählen, die in mehr als 100 internationalen Webshops erhältlich sind. Über verschiedene Filter können die Benutzerinnen und Benutzer Sneakers aller Marken vergleichen und ihre bevorzugte und vorteilhafteste Option auswählen. Sie werden dann zu dem betreffenden Webshop weitergeleitet und kaufen dort ihre neuen Schuhe. Das Angebot besteht aus beliebten Marken und Modellen sowie Designer-Sneakers. Darüber hinaus sind auch “Deadstock” Sneakers zu finden, seltene Sneakers, die nicht mehr hergestellt werden.

Riesiger Wachstumsmarkt

Mit den neuen Websites zielt Solezilla auf den schnell wachsenden Markt für neue Sneakers und Sammlerstücke. Eine aktuelle Studie von Market Watch zeigt, dass der globale Sneaker-Markt 70 Milliarden Dollar umfasst und in den nächsten 5 Jahren um durchschnittlich 6,5% weiter wachsen wird. Mark van den Ing, Geschäftsführer und Gründer von Solezilla: “Der Sneakermarkt ist nicht nur groß, er ist auch ein Wachstumsmarkt. Darüber hinaus sehen wir als Folge der Corona-Pandemie einen enormen Aufschwung des Online-Vertriebs als primären Vertriebskanal. Jüngste Zahlen der NPD zeigen dass es in den Vereinigten Staaten im Jahr 2020 eine Verschiebung von 30% auf 40% beim Online-Kauf von Sneakers gibt. Dies spiegelt sich auch in den Quartalsberichten von Nike und Adidas wider. Immer mehr, aber auch immer teurere Sneakers werden online verkauft. Unsere Sneaker-Suchmaschine ist eine direkte Antwort darauf. “

Drei Sprachen, drei Währungen

Solezilla startet mit ihrem Preisvergleicher für Sneakers in drei Sprachen. Auf Solezilla.com sind die Preise in Euro, Amerikanischen Dollars und Britischen Pfund zu finden. “Mit Solezilla.de konzentrieren wir uns auf Deutschland, Österreich und die Schweiz. Auf dieser Seite finden Sie das Angebot an Sneakers nicht nur aus deutschen Webshops, sondern auch aus verschiedenen internationalen Webshops. Letztere Gruppe ist der deutschen Öffentlichkeit und den deutschen Käufern oft nicht bekannt, während die internationalen Webshops oft fantastische Angebote haben. Auf diese Weise können wir den deutschen Besuchern das beste Sneaker-Angebot machen, ohne dass sie sich sehr anstrengen müssen. Die Webshops werden ebenfalls umfassend geprüft, so dass der Kauf über unsere Plattform sicher und zuverlässig ist. Es ist also einfach und zuverlässig, den besten Sneaker-Deal zu finden”, nach Angaben des Geschäftsführer und Gründers von Solezilla.

Die größte in Deutschland

Van den Ing geht mit Solezilla.de für das höchste Erreichbare. “Ich will der Größte in Deutschland sein. Sowohl im Volumen als auch in exklusiven Sneakers und unverwechselbaren Geschäften. Unsere Inserenten sind sehr zufrieden und sehr beeindruckt. Ich bekomme viele Komplimente. Die Partner geben an, dass sie noch keine Plattform dieses Niveaus und dieser monströsen Ausmaße gesehen haben. Für mich fühlt sich das einfach richtig gut an”, beschließt die “Zilla” unter den Sneakers lachend.

Mit mehr als 35.000 Sneakers aus 100 internationalen Webshops bietet Solezilla.de die neuesten und begehrtesten Sneaker zum günstigsten Preis. Sneaker für Damen, Herren und Kinder finden Sie im Verkauf und im Sale.

Kontakt

Solezilla.de

Mark van den Ing

Hoenderloseweg 6

6731AH Otterlo

0318-250030

info@solezilla.de

https://www.solezilla.de

