Solutiance AG mit rund 0,9 MEUR zusätzlicher Liquidität

* Auszahlung in Höhe von ~ 625 TEUR aus Pensionsversicherung

* Auszahlung von Fördergeldern in Höhe von ~ 250 TEUR

* Neue Förderanträge gestellt – Weitere Zuschüsse in Höhe von ~ 250 TEUR in 2026 möglich

Die Solutiance AG (ISIN: DE000A32VN59), Anbieter von Plattform Services für den Betrieb von Immobilien, konnte die Liquidität im Mai und Juni des aktuellen Geschäftsjahres deutlich verbessern. Neben einer Lebensversicherung zur Rückdeckung von Pensionsansprüchen eines ehemaligen Vorstands in Höhe von rund 625 TEUR wurden auch Fördergelder in Höhe von rund 250 TEUR an die Gesellschaft ausgezahlt. Die in diesem Zuge deutlich verbesserte Liquidität schafft zusätzlichen Handlungsspielraum für den Vorstand.

Dazu Jonas Enderlein, Vorstand und CEO der Solutiance AG: „Dieser zusätzliche finanzielle Spielraum eröffnet uns die Möglichkeit, bestehende Darlehen vorzeitig zu tilgen und so unsere Zinslast zu reduzieren. Außerdem können wir gewährte Skonti im Rahmen unserer Fremdleistungen ausschöpfen, was sich ebenfalls positiv auf unser Ergebnis auswirken wird. Neue Förderanträge im Kontext der Verbesserung unserer Softwareplattform sind bereits gestellt, sodass wir auch 2026 gute Chancen auf weitere Zuschüsse haben, die wir auch in Zukunft nicht in unsere Planung aufnehmen werden. Gepaart mit einem immer besseren Ergebnis schauen wir dadurch positiv auf das aktuelle Geschäftsjahr und die Zukunft der Solutiance AG.“

Das Unternehmen wird die Zahlen zum aktuellen, zweiten Quartal des Geschäftsjahres Ende Juli bzw. Anfang August veröffentlichen. Die prognostizierte Veröffentlichung der Quartalszahlen wurde in den auf der Website des Unternehmens unter solutiance.com/investoren-finanzkalender bereitgestellten Finanzkalender aufgenommen.

Aussender: Solutiance AG

Adresse: Horstweg 8a, 14482 Potsdam

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Investor Relations

Tel.: +49 331 867193 00

E-Mail: investor-relations@solutiance.com

Website: www.solutiance.com

ISIN(s): DE000A32VN59 (Aktie)

Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, m:access in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

