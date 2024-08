solutionIT bietet Kunden mit NoSpamProxy höchste E-Mail-Sicherheit als individuellen Managed Service

MSP überzeugt mit Flexibilität bei Betriebsmodellen und individuellen Anforderungen. Features wie Quarantäne-Verzicht, selbstlernendes Allowlisting und automatisierbare Zertifikatsverwaltung steigern Wirtschaftlichkeit durch reduzierten Aufwand.

Paderborn, 07. August 2024 – Net at Work GmbH, der Hersteller von NoSpamProxy, der weltweit ersten vom BSI nach BSZ zertifizierten Suite für E-Mail-Sicherheit, berichtet über die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem IT-Dienstleister solutionIT. Seit mehr als 20 Jahren steht das Team der solutionIT für Beratung und Services in der IT-Security auf höchstem Niveau. Das Unternehmen betreut bundesweit mehr als 400 Kunden aus fast allen Branchen – insbesondere aus der Logistik, dem Gesundheitswesen und der Industrie sowie aus der öffentlichen Verwaltung. Viele Kunden des IT-Dienstleister verarbeiten sehr sensible Daten – oft unterliegen diese zudem als Verschlusssachen der VS-NfD-Klassifizierung – und stellen deshalb besonders hohe Anforderungen an die Sicherheit ihrer Kommunikation sowie ihrer Daten und Systeme.

Seit mehr als 15 Jahren nutzt solutionIT NoSpamProxy im Beratungs- und Servicegeschäft on-premises als Premium Reseller. Damit lag es nahe, auch als Basis für das Managed-Services-Angebot auf NoSpamProxy zu setzen.

Mit NoSpamProxy kann solutionIT seinen Kunden eine verlässliche Lösung in allen Deployment- und Service-Modellen anbieten: Als intern auf eigener Infrastruktur betriebene On-Premises-Variante, als Managed Services aus dem Rechenzentrum der solutionIT oder – für kleine Kunden ohne individuelle Anforderungen – als NoSpamProxy Cloud Service von Net at Work. Das MSP-Angebot von solutionIT verbindet dabei das Beste aus den beiden Welten Cloud und on-premises. Mit einem eigenen Privat Stack für jeden Kunden bietet es ein Extra an Sicherheit und individueller Konfigurierbarkeit und kombiniert das mit den Vorteilen eines Cloud Services.

Mit seinem modularen Konzept aus optional lizenzierbaren Funktionen stellt NoSpamProxy eine umfassende, integrierte Lösung für E-Mail-Sicherheit und Compliance bereit. Damit zahlen Kunden nur für die Funktionen, die sie tatsächlich benötigen. Durch diese Flexibilität kann die solutionIT ihren Kunden bedarfsgerecht die passende Lösung anbieten – auch im Managed Service.

Wirtschaftlich besonders attraktiv für MSP-Betreiber und letztlich auch die Kunden wird NoSpamProxy durch Features, die einen hohen Automatisierungsgrad erlauben. Beispielsweise reduzieren der Verzicht auf Quarantäne und das selbstlernende Allowlisting den Aufwand deutlich. Ein Meilenstein für MSP ist die vollständig automatisierbare Verwaltung von Zertifikaten für die Verschlüsselung. NoSpamProxy integriert hier die führenden Zertifikate-Anbieter und bucht die benötigten Zertifikate bei Bedarf basierend auf AD-Gruppen selbstständig.

Ein weiterer Vorteil von NoSpamProxy liegt in der derzeit im Markt einzigartigen Zertifizierung des Produktes durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) nach der Beschleunigten Sicherheitszertifizierung (BSZ). Diese Zertifizierung macht deutlich, welches Ansehen das Produkt auch bei ausgewiesenen Sicherheitsexperten genießt. So können sich Kunden sicher sein, dass die bestmögliche Technik zum Schutz ihrer Informationen und Prozesse eingesetzt wird.

„NoSpamProxy bietet unseren Kunden entscheidende Vorteile im Vergleich mit anderen Lösungen“, erklärt Olaf Otahal, Geschäftsführender Gesellschafter bei solutionIT. „Der Verzicht auf Quarantäne-Ordner entlastet Nutzer und Administratoren gleichermaßen und schafft Rechtssicherheit. Durch die BSI-Zertifizierung ist amtlich bestätigt, dass NoSpamProxy auch für höchste Sicherheitsanforderungen sehr gut geeignet ist.“

Heute nutzen weit mehr als einhundert Kunden der solutionIT NoSpamProxy für eine sichere und verlässliche E-Mail-Kommunikation. Die Leistungen des Produktes kombiniert mit dem erstklassigen Service von Net at Work begeistern Kunden und solutionIT gleichermaßen. Deshalb hält solutionIT NoSpamProxy für das beste Produkt für E-Mail-Sicherheit am Markt und freut sich über das gemeinsame Wachstum mit Net at Work.

Mehr über E-Mail-Sicherheit „Made in Germany“ mit NoSpamProxy on-premises oder als Cloud Service:

https://www.nospamproxy.de/de?utm_source=pr

Die ausführliche Partner Success Story zur Zusammenarbeit von solutionIT mit NoSpamProxy gibt es hier zum Nachlesen: https://www.nospamproxy.de/de/produkt/referenzen?utm_source=pr

Net at Work unterstützt als IT-Unternehmen seine Kunden mit Lösungen und Werkzeugen für die digitale Kommunikation und Zusammenarbeit. Der Geschäftsbereich Softwarehaus entwickelt und vermarktet mit NoSpamProxy das weltweit einzige vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) nach BSZ zertifizierte Secure-E-Mail-Gateway mit erstklassigen Funktionen für Anti-Spam, Anti-Malware und E-Mail-Verschlüsselung. Weltweit vertrauen mehr als 4.000 Kunden die Sicherheit ihrer E-Mail-Kommunikation NoSpamProxy an. Die mehrfach ausgezeichnete Lösung – 7-facher Champion im unabhängigen techconsult Professional User Ranking und regelmäßig nachgewiesenem VBSpam+ Ranking – wird als Softwareprodukt und Cloud-Service angeboten. Mehr zum Produkt unter: https://www.nospamproxy.de

Im Servicegeschäft ist Net at Work als führender Microsoft-Partner erste Wahl, wenn es um Modern Work mit Microsoft-Technologien wie Microsoft 365, SharePoint, Exchange, Teams sowie Microsoft Azure als cloudbasierte Entwicklungsplattform geht. Dabei bietet das Unternehmen die ganze Bandbreite an Unterstützung: von punktueller Beratung über Gesamtverantwortung im Projekt bis hin zum Managed Service für die Kollaborationsinfrastruktur oder SOC. Über die technische Konzeption und Umsetzung von Lösungen hinaus sorgt das Unternehmen mit praxiserprobtem Change Management dafür, dass das Potential neuer Technologien zur Verbesserung der Zusammenarbeit auch tatsächlich ausgeschöpft wird. Net at Work schafft Akzeptanz bei den Nutzern und sorgt für bessere, sichere und lebendige Kommunikation, mehr und effiziente Zusammenarbeit sowie letztlich für stärkere Agilität und Dynamik im Unternehmen.

Die Kunden von Net at Work finden sich deutschlandweit im gehobenen Mittelstand wie beispielsweise CLAAS, Diebold-Nixdorf, fischer group, Miele, Lekkerland, LVM, SwissLife, Uni Rostock, Würzburger Versorgungs- und Verkehrsbetriebe und Westfalen Weser Energie.

Net at Work wurde 1995 gegründet und beschäftigt derzeit mehr als 150 Mitarbeiter in Paderborn und Berlin. Gründer und Gesellschafter des inhabergeführten Unternehmens sind Uwe Ulbrich als Geschäftsführer und Frank Carius, der mit www.msxfaq.de eine der renommiertesten Websites zu den Themen Office 365, Exchange und Teams betreibt. https://www.netatwork.de

Firmenkontakt

Net at Work GmbH

Aysel Nixdorf

Am Hoppenhof 32 A

33104 Paderborn

+49 5251 304627



http://www.nospamproxy.de

Pressekontakt

bloodsugarmagic GmbH & Co. KG

Team Net at Work

Gerberstr. 63

78050 Villingen-Schwenningen

0049 7721 9461 220



http://www.bloodsugarmagic.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.