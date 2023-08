Somabay eröffnet Primary School

Im Oktober startet der Bildungsanbieter KOMPASS im Reiseziel am Roten Meer sein innovatives Bildungsprogramm für Kinder bis 12 Jahre.

München/Somabay, Ägypten, 02. August 2023 – Das am Roten Meer gelegene Ferienparadies Somabay hat die Eröffnung einer Primary School in Kooperation mit KOMPASS – Innovative Education, dem ersten und führenden progressiven Bildungsanbieter Ägyptens bekannt gegeben. In Zukunft können Anwohner und Langzeitgäste Somabays von einem erweiterten Bildungsangebot profitieren. Die neue „Micro-School“ wird im Oktober eröffnet, das erste Schuljahr endet im Juli 2024.

Bereits seit November 2021 betreibt KOMPASS Education einen Kindergarten für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren in Somabay, nun wird das Angebot um die Micro-School für Kinder im Alter von 6-12 Jahren ergänzt. Die neue Schule fördert durch praxis- und prozessorientierte Methoden das Interesse, die Eigeninitiative und das selbstständige Lernen der Kinder besonders gefördert werden.

Individuelle angepasste Herausforderungen für jedes Kind, Aktivitäten, die Kreativität und innovatives Denken anregen und eine wertschätzende, warme und kindzentrierte Atmosphäre sind Teil des pädagogischen Konzepts. Das Lehrerteam arbeitet mit kleinen Gruppen, sodass auf jedes einzelne Kind individuell eingegangen werden kann.

Der Unterricht wird fächerübergreifend und altersgemäß für jede Lerngruppe gestaltet, nimmt Rücksicht auf die Interessen der Kinder und findet dreisprachig auf Englisch, Arabisch und Deutsch statt. Durch die Immersionsmethode wird das Erlernen der drei Sprachen von Anfang an in den Alltag integriert. Das soziale Miteinander, der verantwortliche Umgang mit Menschen, Natur und kultureller Vielfalt sowie das Verhalten in einer globalen Gesellschaft sind wichtige Lerninhalte.

Das in Kairo bereits etablierte und seit über 15 Jahren erfolgreich praktizierte, ganzheitliche Bildungskonzept hat die Somabay-Entwickler überzeugt. Gemeinsames Ziel ist es, eine „School-without-walls“ anzubieten. Alle Kinder in Somabay sollen dabei unterstützt werden, ihr eigenes Lernpotenzial in akademischen und nichtakademischen Bereichen zu entwickeln und die persönlichen Kapazitäten voll auszuschöpfen.

Weitere Informationen zu Somabay finden Sie hier, weitere Details zu KOMPASS – Innovative Education finden Sie hier.

*ENDE*

Über Somabay

Somabay liegt auf einer Halbinsel am Roten Meer und bietet eine breite Palette an Aktivitäten für Touristen. Die Region ist international bekannt für ihre fünf renommierten Hotels und Resorts, ihre traumhaften Strände und das kristallklare Wasser. Mit der Anbindung an große Fluggesellschaften wie Lufthansa, Egypt Air und Condor ist Somabay aus Europa einfach zu erreichen. Die Destination zeichnet sich durch erstklassige Luxushotels, exklusive Golfplätze, atemberaubende Tauch- und Schnorchel-Reviere sowie eine einzigartige Kultur der Region aus.

