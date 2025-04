Somikon Digitale Kompaktkamera mit 64 MP

Einzigartige Momente in Fotos und Videos festhalten

– Nimmt Videos in echten 4K UHD auf: interpoliert sogar in 5K

– Hochauflösender Sony-Sensor für tolle Fotos mit bis zu 64 Megapixeln

– Autofokus und Fokussperre für jederzeit scharfe Aufnahmen

– 16-facher Digitalzoom zeigt kleinste Details ganz groß

– 5-Achsen-Bildstabilisator für verwacklungsfreie Aufnahmen

– Kompaktes Design – ideal auch als Vlogging-Kamera

Mit einer maximalen Auflösung von bis zu 64 Megapixel für Fotos und der Möglichkeit zur Videoaufzeichnung in 4K UHD – optional sogar in 5K – ermöglicht die Digitalkamera von Somikon detailreiche Aufnahmen in hoher Qualität.

Ein integrierter Autofokus in Kombination mit einer Fokussperre sorgt für gleichbleibend scharfe Ergebnisse. Die 5-Achsen-Bildstabilisierung reduziert Verwacklungen auch bei dynamischen Szenen und sorgt für eine gleichbleibend hohe Bildschärfe.

Ein 16-facher Digitalzoom ermöglicht das Heranholen weit entfernter Motive. Selbst kleinste Details lassen sich so präzise erfassen – zum Beispiel in der Natur- und Tierfotografie oder bei Landschaftsaufnahmen aus großer Entfernung.

– Einsteiger-freundliche Kompaktkamera: ideal auch für Kinder

– Perfekt auch als Vlogging-Kamera

– Hochauflösender IMX386-Bildsensor von Sony

– Foto-Auflösung: 64 MP / 48MP / 36MP / 24MP / 20MP / 12MP / 8MP

– Video-Auflösung in Pixel: 5120 x 2880 (5K, interpoliert) mit 30 Bildern/Sek., 3840 x 2160 (4K UHD) mit 30 Bildern/Sek., 2688 x 1520 (2,7K 1520p) mit 60 oder 30 Bildern/Sek., 1920 x 1080 (Full HD 1080p) mit 60 oder 30 Bildern/Sek., 1280 x 720 (HD 720p) mit 60 Bildern/Sek.

– Format Foto: JPG, Video: MP4

– 5-Achsen-Stabilisierung für verwacklungsfreie Aufnahmen

– 16-fach-Digitalzoom

– Objektiv-Blende: f/1,8, Brennweite: 3,96 mm

– Autofokus und Fokussperre für jederzeit scharfe Aufnahmen

– ISO-Einstellung: auto, 100, 200, 400, 800, 1600 oder 3200

– Selbstauslöser: 3, 5, 10, 20, 30 oder 60 Sekunden

– Automatische Abschaltfunktion: 1, 3 oder 5 Minuten

– IPS-Farb-Display mit 7,1 cm (2,8″) Diagonale

– Steckplatz für SD(HC/XC)-Karte bis 128 GB (bitte dazu bestellen)

– Menüsprachen: Deutsch, Englisch, Chinesisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch, Französisch, Japanisch und Koreanisch

– Stromversorgung: Austauschbarer Li-Ion-Akku (NP-6L) mit 900 mAh, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 101 x 60 x 25 mm, Gewicht: 147 g

– Digitalkamera inklusive Akku, Handschlaufe, Transporttasche, USB-Lade- und Datenkabel (USB-A auf USB-C) und deutscher Anleitung

