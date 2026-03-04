Somikon Full-HD-Digitalkamera

Kompaktkamera mit zwei Displays für flexible Perspektiven

Hochauflösende Full-HD-Qualität für klare Erinnerungen: Die Digitalkamera von Somikon zeichnet Momente in detailreichen Full-HD-Videos auf und bietet zusätzlich eine interpolierte 4K-Auflösung für Szenen mit beeindruckender Schärfe. Familienfeiern, Ausflüge oder Naturmotive lassen sich damit in einer Bildqualität festhalten, die sich für große Bildschirme eignet. Dank schneller Reaktionszeit auf Bewegungen eignet sich das Gerät auch für spontane Aufnahmen.

Zwei Displays für flexible Perspektiven: Ein zusätzliches Front-Display erleichtert Selfie-Aufnahmen in jeder Umgebung – der Bildausschnitt ist sofort sichtbar, eine aufwendige Positionierung entfällt. Auf der Rückseite sorgt ein Farb-LCD für eine klare Vorschau. Beide Bildschirme unterstützen eine sichere Bildgestaltung – ob in der Stadt oder im Garten.

18-fach-Digitalzoom mit Autofokus für variable Distanzen: Der leistungsstarke Digitalzoom bringt entfernte Motive nah heran, ohne dass ein Standortwechsel nötig ist. Der Autofokus stellt rasch scharf und erleichtert präzise Bildkompositionen. Bei schwachem Licht sorgt ein LED-Blitzlicht für verlässliche Ergebnisse – auch in Innenräumen.

48-Megapixel-Fotos für detailreiche Szenen: Die hohe Fotoauflösung bietet Spielraum für klare Ausdrucke und Ausschnittsvergrößerungen. Farben wirken ausgewogen, feine Strukturen bleiben erkennbar – ob bei Ausflügen, Porträts oder Naturdetails. Die Aufnahmen behalten ihre Qualität auch beim Archivieren oder Weitergeben.

Einfache Nutzung für Einsteiger und junge Fotografen: Die Kamera lässt sich ohne Vorwissen bedienen und eignet sich damit besonders für Kinder sowie Foto-Anfänger. Die übersichtliche Menüführung ermöglicht einen schnellen Einstieg in grundlegende Funktionen. Für erste Tierfotos im Garten, kreative Selfies oder kleine Alltagsmomente ist das Gerät ein unkomplizierter Begleiter.

– Hochauflösender CMOS-Bildsensor

– Autofokus für automatisches Scharfstellen

– Foto-Auflösung: 48, 44, 36, 24, 20, 16, 12, 8, 5 MP

– Video-Auflösung: 3840 x 2160 (4K UHD 2160p), 2560 x 1440 (2K 1440p), 1920 x 1080 (Full HD 1080p), 1280 x 720 (HD 720p)

– Foto-Format: JPG, Video: MOV

– Extra-großer 18-fach-Digitalzoom

– Serienaufnahme-Funktion: 3, 5 oder 10 Fotos

– Wählbare Bild-Effekte: Normale, Schwarzweiß, Sepia, Negativ, Prägung

– Weißabgleich, Bildqualität und Schärfe einstellbar

– Belichtungskorrektur: EV -2,0 bis 2,0

– ISO-Einstellung für Lichtempfindlichkeit: Automatik / 100 / 200 / 400

– LED-Blitzlicht für Aufnahmen in Innenräumen und bei Dunkelheit

– 2 Farb-IPS-LCD-Displays: Rückseite mit 6,1 cm (2,4″), Frontseite mit 3,3 cm (1,3″) Bildschirmgröße

– Steckplatz für microSD(HC/XC)-Karte bis 64 GB / Class 10 oder höher (bitte dazu bestellen)

– Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 800 mAh für bis zu 90 Min. Laufzeit, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 98 x 58 x 24 mm, Gewicht: ca. 109 g

– Digitalkamera inklusive Aufbewahrungstasche, Trageschlaufe, USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A), Reinigungstuch und deutscher Anleitung

Die Somikon Full-HD-Digitalkamera mit 2 Displays und 18x-Digitalzoom ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-7011-625 zum Preis von 34,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/edidHXMR3cXFMye

