Somikon Full-HD-USB-Webcam mit LED-Ringlicht, Autofokus

Kompakte Webcam für hochauflösende Video-Chats auch bei schlechtem Licht

– Hochauflösende Videos in Full-HD: 1920 x 1080 Pixel (1080p)

– Auto-Korrektur von Sättigung, Kontrast, Schärfe, Weißabgleich und Belichtung

– Integriertes Dual-Mikrofon für kristallklare Ton-Übertragung

– Ringlicht-Helligkeit stufenlos einstellbar

– Klemme zum Befestigen an PC- oder Notebook-Bildschirm und zum Aufstellen

– Unterstützt Windows 7, 8, 10, macOS und Linux

Ideal für Livestreams, Homeoffice und Video-Telefonate: Dank Plug and Play rüstet man den PC oder das Notebook in Sekundenschnelle für Video-Chats mit Freunden, der Familie oder Arbeitskollegen auf. Einfach die Webcam von Somikon einstecken und loslegen! Der Autofokus sorgt für eine gestochen-scharfe Übertragung – in Full-HD. Und dank H.264-Video-Kompression in einer hohen Aufnahme-Qualität bei geringem Bandbreiten-Bedarf.

Kein zusätzliches Headset nötig: Das integrierte Dual-Mikrofon bietet eine kristallklare Ton-Übertragung.

Immer das richtige Licht: Auch bei schlechten Lichtverhältnissen von einer sanften Ausleuchtung profitieren. Das Ringlicht vermindert Schatten und leuchtet das Gesicht absolut gleichmäßig aus. Die Helligkeit dimmt man stufenlos nach Bedarf.

Einfache Montage: Mit der praktischen Befestigungs-Klemme bringt man die Webcam ruckzuck am PC- oder Notebook-Bildschirm an. Oder man stellt sie einfach auf den Schreibtisch.

– Videoauflösung: 1920 x 1080 Pixel (Full HD 1080 p) mit 30 Bildern/Sek.

– Ideal für Live-Streams, Homeoffice und Video-Telefonate

– Autofokus für gestochen-scharfe Übertragung, Bildwinkel: 85°

– Auto-Korrektur von Sättigung, Kontrast, Schärfe, Weißabgleich und Belichtung

– Integriertes Dual-Mikrofon für kristallklare Ton-Übertragung

– Dimmbares Ringlicht mit 16 LEDs: sorgt auch bei schlechten Lichtverhältnissen für eine sanfte Ausleuchtung

– Farbtemperatur: tageslichtweiß mit ca. 10000 K

– Klemme zum Befestigen an PC- oder Notebook-Bildschirm und zum Aufstellen

– Plug and Play: einfach einstecken und loslegen

– H.264-Video-Kompression: für hohe Aufnahme-Qualität bei geringem Bandbreiten-Bedarf

– Unterstützte Videoformate: AVI, WMV

– Unterstützte Bildformate: BMP, JPG, PNG

– Systemvoraussetzungen: Windows 7/8/10, Linux und OS X / macOS

– Stromversorgung: per USB (Kabel integriert)

– Maße: 75 x 57 x 53 mm, Gewicht: 93 g

– Webcam inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107386876

Preis: 39,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3091-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3091-1341.shtml

Presseinformation inkl. Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/SpBJmVif

